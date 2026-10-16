La denuncia de un despacho de abogados obliga a suspender 'La caca de la vaca'

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco se ha visto obligada a suspender la decimoséptima edición de, una actividad que estaba prevista para mañana sábado, a partir de las 20.00 de la tarde, en el complejo Envidarte.Aboganimal, un despacho especializado en Derecho Animal, ha confirmado que el pasado lunes presentó ante distintas administraciones tres escritos relacionados con este sorteo que contemplaba la emisión de 6.000 papeletas a dos euros y un premio de 3.000 euros.Según detalla Aboganimal en un comunicado, el funcionamiento deconsistía en determinar la papeleta ganadora a partir del lugar en el que una vaca realizara su primera deposición dentro de un recinto vallado. La iniciativa, promovida por la hermandad montillana para recaudar fondos, alcanzaba este año su decimoséptima edición.En su segundo comunicado oficial, fechado en el día de ayer, la junta de gobierno de la Juventud confirmaba la suspensión del evento y explicaba que la decisión respondía a "dificultades" con las autorizaciones administrativas requeridas para celebrar la actividad, como consecuencia de una denuncia interpuesta en relación con el evento.La hermandad transmitió ayer "tranquilidad" a sus hermanos y aseguró que "desde el primer momento se están adoptando las medidas adecuadas, tanto en el ámbito administrativo como en el legal, para reconducir y resolver el procedimiento". Asimismo, la corporación del Domingo de Ramos reafirmó su "compromiso con la transparencia y la rigurosidad", toda vez que anunció su intención de mantener informados a los hermanos y a los ciudadanos de Montilla sobre cualquier novedad.Por su parte, Aboganimal sitúa el inicio de sus actuaciones en el pasado 12 de octubre, cuando registró por vía de urgencia tres escritos. El primero fue una denuncia ante los servicios veterinarios oficiales para que examinaran las condiciones de traslado previstas para el animal y su compatibilidad con la normativa de protección animal.El segundo escrito consistió en una denuncia ante la Junta de Andalucía por la presunta falta de autorización del juego. El tercero fue una solicitud de información al Ayuntamiento de Montilla acerca del cumplimiento de los requisitos legales, la cesión del espacio y la colaboración municipal en el evento.Según la cronología que expone el despacho, la hermandad anunció la suspensión al día siguiente de la presentación de esos escritos, el 13 de octubre, “por cuestiones administrativas”. El segundo comunicado de la entidad organizadora, fechado dos días después, confirma la cancelación de la actividad prevista para mañana y detalla las gestiones emprendidas para resolver la situación.Según ha podido saber, tras la denuncia interpuesta por Aboganimal se habrían personado en el municipio agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tienen entre sus funciones la vigilancia, el control y la inspección del juego, las apuestas, las rifas y los sorteos en el territorio andaluz, así como la investigación de actividades de juego que carezcan de la autorización administrativa obligatoria.Aboganimal sostiene que el de Montilla es el segundo evento de estas características suspendido este año después de su intervención, tras, en Xixona. El despacho defiende que “las tradiciones pueden (y deben) evolucionar”, toda vez que añade que “seguimos trabajando para que el respeto a los animales y el cumplimiento de la ley formen parte de todas las celebraciones”.Con sede en Biar, en la provincia de Alicante, Aboganimal es un despacho de abogados y mediadores especializados en Derecho Animal que presta servicios en toda España. Su actividad se desarrolla principalmente de forma telemática, y atiende tanto a particulares como a asociaciones protectoras y administraciones públicas.Entre sus ámbitos de trabajo figuran la gestión de denuncias y recursos por maltrato animal, el asesoramiento a protectoras en materia de subvenciones y constitución de asociaciones, así como la negociación de convenios con ayuntamientos. También realiza auditorías, imparte formación a personal público y participa en la elaboración de ordenanzas municipales de bienestar animal y de pliegos para contratos de recogida de animales.