Montilla clama contra la orujera de El Tejar

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla alzó ayer la voz, de manera definitiva, contra los humos y los olores que genera la orujera de Oleícola El Tejar. En torno a un millar de vecinos, según los datos aportados por el Ayuntamiento, secundaron la manifestación convocada por la Plataforma Ciudadana 'Por un aire limpio' , que partió poco después de las 19.00 de la tarde desde el Centro de Salud, en la Avenida de Andalucía, para recorrer la calle Puerta de Aguilar y finalizar a las puertas de la Casa Consistorial.La movilización, que contó con la participación del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, así como de concejales de los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos, reunió a personas de todas las edades, así como a representantes de asociaciones vecinales y de colectivos ecologistas, deportivos y culturales. Y el clamor fue unánime: "No al humo de la orujera; aire limpio para Montilla".El portavoz de la organización, Francisco Ruiz Galán, no ocultó la "satisfacción" de la Plataforma Ciudadana 'Por un aire limpio' por la "extraordinaria respuesta del pueblo de Montilla" y aseguró que "esta manifestación ha sido una primera demostración de fuerza" para que la empresa Oleícola El Tejar "sepa que Montilla está disconforme con lo que está ocurriendo y con la actividad que están llevando a cabo".Desde el colectivo recordaron ayer que Oleícola El Tejar, titular de la planta ubicada entre los términos municipales de Espejo y Montilla, es una industria que se dedica a la quema de alperujo y "su actividad está generando una gran cantidad de contaminación en nuestra zona, afectando a la salud de los vecinos que se levantan muchos días envueltos en una niebla gris y entre mal olor".Por este motivo, la Plataforma Ciudadana 'Por un aire limpio' volvió a exigir ayer "que se tomen medidas para reducir la contaminación generada por la orujera y proteger la salud de los vecinos", así como la instalación de filtros que minimicen el impacto de la contaminación ambiental.La orujera, que el pasado año 2020 recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía a través de un informe técnico que se mostraba favorable a la construcción de esta planta para el tratamiento integral de alperujo, ocupa una parcela de más de 255.000 metros cuadrados y está dotada de dos chimeneas de 35 metros de altura.Según desveló entonces la Junta de Andalucía, la actividad fundamental de la cooperativa, que ha generado numerosas quejas vecinales desde su entrada en funcionamiento "por la afección paisajística y medioambiental que generan sus emisiones", visibles desde varios kilómetros a la redonda, es "la eliminación y valorización de los subproductos que genera la actividad agroindustrial, fundamentalmente el alperujo".A finales del pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Montilla se mostró dispuesto a recabar toda la información disponible sobre esta orujera que, según ha reconocido en varias ocasiones Raquel Casado, teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, desarrolla una "actividad necesaria" para dar respuesta al "problema grave" que representa la gestión de los orujos que generan las industrias agrícolas de la zona."Se trata de una actividad que evita la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, pero es evidente que está generando molestias relevantes en Montilla, ya que son muchas las ocasiones en las que nos vemos afectados por los vapores que emite", añadió Raquel Casado. A finales de julio del pasado año , el Ayuntamiento de Montilla solicitó a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente que analizara la "afección de esta actividad" en Montilla, así como un estudio de los niveles de emisiones "para garantizar que se cumplen todos los parámetros". De igual modo, el Consistorio pidió al Ayuntamiento de Espejo que "verificara que se cumplía con todas las condiciones de licencia de actividad".En este sentido, la edil montillana lamentó que en la información pública relacionada con esta empresa "se echa en falta un estudio de cómo afectan los olores y la contaminación atmosférica que genera en una localidad tan cercana como es Montilla"."Estas instalaciones deben estar a más de cinco kilómetros de cualquier núcleo habitado y, sin embargo, las primeras casas de nuestro municipio están a menos distancia, con las consiguientes molestias que sufren por problemas de olores y de falta de visibilidad", reconoció Raquel Casado.Hace tan solo diez días, el Ayuntamiento de Montilla reclamó el "cierre provisional" de las instalaciones , en tanto no se apliquen filtros que "minimicen los daños" que genera. Así lo apuntó la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, quien desveló que el Consistorio está llevando a cabo "diversas actuaciones a nivel administrativo" para tratar de buscar una solución a "los intensos humos procedentes de la planta".