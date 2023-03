El Ayuntamiento de Montilla pide el "cierre provisional" de la orujera mientras no se reduzcan las emisiones

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Ayuntamiento de Montilla ha reclamado el cierre provisional de las instalaciones de la orujera El Tejar, ubicadas entre los términos municipales de Espejo y Montilla, en tanto no se apliquen filtros que "minimicen los daños" que genera. Así lo apuntó ayer la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, quien desveló que el Consistorio está llevando a cabo "diversas actuaciones a nivel administrativo" para tratar de buscar una solución a "los intensos humos procedentes de la planta".Desde hace varios meses, el Ayuntamiento de Montilla viene reclamando información a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía "para conocer diversos aspectos del funcionamiento de la orujera", tal y como detalló Casado, quien aseguró que el Consistorio está ultimando un informe que se trasladará a la Junta "para comunicar los inconvenientes que produce esta planta a la población de Montilla".La responsable de Infraestructuras reconoció que “son varios los aspectos en los que el Ayuntamiento de Montilla no está conforme con las autorizaciones de la orujera”. Así, uno de los motivos reflejados en el informe alude a la contrariedad con los “patrones de viento autorizados" que, según la edil montillana, "no se ajustan a la realidad".De igual modo, desde el equipo de gobierno se insiste en que la distancia a la que se encuentra la orujera de Montilla “es inferior a la que se recoge en la autorización”, a lo que se añade "el impacto visual del penacho de humo de la orujera, que puede tener consecuencias negativas para el sector turístico, al envolver la Campiña en una niebla visible a muchos kilómetros a la redonda”.Casado desveló ayer que la Junta de Andalucía ha comunicado que "se procederá a la aplicación de unos filtros que minimicen los daños", una afirmación que sirve al Consistorio montillano para pedir “la paralización provisional de la actividad hasta la aplicación de estos filtros”.La orujera, que el pasado año 2020 recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía a través de un informe técnico que se mostraba favorable a la construcción de esta planta para el tratamiento integral de alperujo, ocupa una parcela de más de 255.000 metros cuadrados y está dotada de dos chimeneas de 35 metros de altura.Según desveló entonces la Junta de Andalucía, la actividad fundamental de la cooperativa, que ha generado numerosas quejas vecinales desde su entrada en funcionamiento "por la afección paisajística y medioambiental que generan sus emisiones", visibles desde varios kilómetros a la redonda, es "la eliminación y valorización de los subproductos que genera la actividad agroindustrial, fundamentalmente el alperujo".A finales del pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Montilla se mostró dispuesto a recabar toda la información disponible sobre esta orujera que, según ha reconocido en varias ocasiones Raquel Casado, teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, desarrolla una "actividad necesaria" para dar respuesta al "problema grave" que representa la gestión de los orujos que generan las industrias agrícolas de la zona."Se trata de una actividad que evita la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, pero es evidente que está generando molestias relevantes en Montilla, ya que son muchas las ocasiones en las que nos vemos afectados por los vapores que emite", añadió Raquel Casado. A finales de julio del pasado año , el Ayuntamiento de Montilla solicitó a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente que analizara la "afección de esta actividad" en Montilla, así como un estudio de los niveles de emisiones "para garantizar que se cumplen todos los parámetros". De igual modo, el Consistorio pidió al Ayuntamiento de Espejo que "verificara que se cumplía con todas las condiciones de licencia de actividad".En este sentido, la edil montillana lamentó que en la información pública relacionada con esta empresa "se echa en falta un estudio de cómo afectan los olores y la contaminación atmosférica que genera en una localidad tan cercana como es Montilla"."Estas instalaciones deben estar a más de cinco kilómetros de cualquier núcleo habitado y, sin embargo, las primeras casas de nuestro municipio están a menos distancia, con las consiguientes molestias que sufren por problemas de olores y de falta de visibilidad", reconoció Raquel Casado.