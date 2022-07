El Ayuntamiento de Montilla reclama poder conocer los niveles de emisiones de la orujera de El Tejar en Espejo

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ANTONIO LUCENA (CEDIDA)

El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía un estudio para conocer el "impacto real" de las emisiones que produce la orujera de El Tejar, situada a escasos ocho kilómetros del casco urbano de Montilla, aunque ubicada en el término municipal de Espejo. Así lo ha confirmado esta mañana la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, quien ha defendido la necesidad de conocer la incidencia que esta actividad industrial puede tener entre los habitantes de Montilla.Casado ha explicado que desde que comenzó la actividad en la orujera, cuyas instalaciones ocupan una parcela de más de 255.000 metros cuadrados y están dotadas de dos chimeneas de 35 metros de altura, el Consistorio ha recibido numerosas quejas vecinales "por la afección paisajística y medioambiental que generan sus emisiones", visibles desde varios kilómetros a la redonda.Por ello, el Ayuntamiento de Montilla se ha dispuesto a recabar "toda la información disponible" sobre esta orujera que, en palabras de Raquel Casado, "realiza una actividad necesaria" para dar respuesta al "problema grave" que representa la gestión de los orujos que generan las industrias agrícolas de la zona."Se trata de una actividad que evita la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, pero es evidente que está generando molestias relevantes en Montilla, ya que son muchas las ocasiones en las que nos vemos afectados por los vapores que emite", ha añadido Raquel Casado, quien ha insistido, no obstante, en que no se trataría de emisiones "perjudiciales para la salud", según la información pública que existe. "Por eso no se hizo un estudio por parte de la Junta de Andalucía", ha puntualizado la edil.Con todo, el Ayuntamiento de Montilla ha solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente que analice la "afección de esta actividad" en Montilla, así como un estudio de los niveles de emisiones "para garantizar que se cumplen todos los parámetros". De igual modo, el Consistorio solicitó al Ayuntamiento de Espejo que "verificara que se cumplía con todas las condiciones de licencia de actividad".En este sentido, la edil montillana ha lamentado que en la información pública relacionada con esta empresa "se echa en falta un estudio de cómo afectan los olores y la contaminación atmosférica que genera en una localidad tan cercana como es Montilla"."Estas instalaciones deben estar a más de cinco kilómetros de cualquier núcleo habitado y, sin embargo, las primeras casas de nuestro municipio están a menos distancia, con las consiguientes molestias que sufren por problemas de olores y de falta de visibilidad", ha reconocido Raquel Casado, quien ha reclamado al Ejecutivo autonómico la realización de un estudio para "verificar que esta actividad no afecta por encima de lo permitido a la calidad del aire de nuestro municipio".Oleícola El Tejar Nuestra Señora de Araceli cuenta desde el año 2019 con la autorización ambiental unificada que otorga la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En un informe dictado un año más tarde por la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía se indicó que no era necesaria la valoración de impacto en salud por su ubicación geográfica, a más de cinco kilómetros de los núcleos de población del entorno.