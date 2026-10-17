Montilla suma una nueva academia de música con formación para niños, jóvenes y adultos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Da Capo Academia abrió ayer sus puertas en el número 35 de la calle Corredera con un proyecto de formación musical dirigido a niños, jóvenes y adultos que tiene entre sus principales propuestas la creación de la. La iniciativa, impulsada por el músico montillano José María Luque Jurado, busca ampliar la oferta cultural de la ciudad y ofrecer un espacio de aprendizaje y convivencia en torno a la práctica musical colectiva.La inauguración reunió a una nutrida representación de la Corporación municipal y a integrantes de distintas formaciones musicales de Montilla. Durante la inauguración, José María Luque presentó las principales propuestas de la academia, que ofrecerá formación individual y colectiva para distintas edades, desde la infancia hasta la etapa adulta.Uno de los ejes del nuevo centro será una orquesta joven de cuerda frotada destinada a chicos y chicas de entre 7 y 17 años. Esta propuesta pretende facilitar la continuidad de su formación musical y brindarles la oportunidad de tocar en grupo, dentro de un proyecto que también incorpora el canto coral y el desarrollo de las capacidades vocales.La convocatoria para la Orquesta y Coro Joven de Montilla —de la que— está abierta tanto a participantes con experiencia musical como a quienes deseen acercarse por primera vez a la música y al canto. El objetivo es crear una formación continuada en la que los menores puedan descubrir o desarrollar sus capacidades e integrarse en el futuro de la propia agrupación.El programa contempla trabajo semanal y contará con tres profesores especializados en voz e instrumento, que acompañarán a los participantes durante el aprendizaje. La formación abordará el desarrollo de la voz, la interpretación, la musicalidad y el trabajo instrumental, con especial atención a la experiencia de hacer música en conjunto, tanto en el ámbito orquestal como en el coral.Además de los conocimientos técnicos, el proyecto pretende fomentar el compromiso, el trabajo colectivo, la creatividad, la disciplina y el disfrute de la música. La academia plantea la futura agrupación como un espacio de encuentro para niños y jóvenes con inquietudes artísticas, en el que la formación se combine con la convivencia.Las personas interesadas en participar deberán cumplimentar el formulario de inscripción antes del próximo 25 de octubre. La reunión informativa se celebrará el martes 27 de octubre y permitirá conocer a los participantes, sus inquietudes y sus capacidades, así como configurar los distintos grupos de trabajo.La convocatoria se dirige a quienes quieran cantar o aprender desde cero y a quienes ya toquen instrumentos como el violín, el violonchelo, la viola, el contrabajo, la guitarra, el laúd o la bandurria. También invita a acercarse a quienes tengan interés en descubrir sus posibilidades musicales.En esta iniciativa colaboran Leiva Percusión, Marucor Foods, Hotel Don Gonzalo y la Fundación Social Universal (FSU). La academia ofrece información sobre sus propuestas y las opciones de inscripción en sus instalaciones de la calle Corredera, además de disponer de un formulario por internet. Las consultas también pueden realizarse a través del teléfono 613 433 679.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, destacó durante la inauguración la importancia de contar con iniciativas que promuevan el ocio saludable, la convivencia y la participación cultural. Asimismo, animó a la ciudadanía, especialmente a la juventud, a conocer este nuevo espacio de formación musical.Al frente del proyecto se encuentra José María Luque Jurado, un músico y docente montillano cuya trayectoria está vinculada a distintas agrupaciones vocales e instrumentales de la provincia de Córdoba. Su actividad artística se combina con su actividad como profesor de Primaria y Secundaria.José María Luque dirige el Grupo Capachos desde su fundación en 2010. La formación, integrada por más de 30 músicos, combina géneros como el bolero, el tango, el fado y el son cubano mediante argumentos teatrales y ha actuado en más de un centenar de escenarios de España.Su trayectoria incluye también la dirección del Coro de la Ópera de Cajasur y colaboraciones con el Joven Coro de Andalucía y la Orquesta de Córdoba en montajes clásicos como la. Además, ha dirigido en varias etapas la Coral Montillana de Antiguos Alumnos Salesianos de Montilla y la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos.Este mismo mes de octubre, el músico ha estado al frente del arranque de las, una nueva iniciativa cultural vinculada al Grupo Capachos. Con la apertura de Da Capo Academia, José María Luque impulsa ahora un espacio educativo que incorpora la formación instrumental y vocal y la creación de una agrupación juvenil entre sus principales líneas de trabajo.