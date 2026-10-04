El Proyecto Tinaja arranca con una gran acogida y un extraordinario nivel musical

Más de tres lustros de historia

Eldelcelebró el pasado domingo sus primeras audiciones con la participación de ocho jóvenes y una valoración muy positiva de sus capacidades musicales por parte de la formación montillana. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, comenzó así su proceso de selección para crear una cantera musical y vocal, con una segunda convocatoria de pruebas prevista para mediados de octubre.La acogida de esta primera jornada estuvo acompañada por la sorpresa que despertó el talento de los candidatos y candidatas. El director de la formación, José María Luque Jurado, destacó el nivel que encontraron en las audiciones y el papel de un proyecto como Tinaja para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de mostrar unas capacidades que, hasta ahora, podían permanecer fuera de los escenarios.Las pruebas del pasado domingo constituyeron así el primer contacto con los aspirantes y permitieron conocer sus inquietudes y aptitudes musicales. Este encuentro forma parte de un proceso de selección que se desarrolla entre septiembre y octubre y que servirá para configurar el grupo de trabajo de la nueva propuesta formativa de Capachos.Tinaja está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años y plantea un aprendizaje continuado, con sesiones semanales y el acompañamiento de tres profesores especializados en voz e instrumento. La convocatoria se abre a participantes de cualquier lugar de Andalucía y contempla diferentes puntos de partida: desde quienes ya cuentan con experiencia musical hasta quienes desean acercarse por primera vez al canto o a la interpretación instrumental.El programa abordará el desarrollo de la voz, la interpretación, la musicalidad y el trabajo instrumental. La experiencia de hacer música en grupo tendrá una atención especial dentro de la formación, concebida como un espacio en el que los participantes puedan descubrir sus posibilidades artísticas o profundizar en las que ya han comenzado a desarrollar.Los tres docentes de Capachos acompañarán a los jóvenes a lo largo de ese proceso. El trabajo semanal dará continuidad al aprendizaje y permitirá iniciarse o avanzar en distintos aspectos de la interpretación musical, dentro de una propuesta que combina la preparación técnica con la convivencia y el crecimiento artístico.Junto a los contenidos musicales, Tinaja busca convertirse en un punto de encuentro para jóvenes con inquietudes artísticas. El compromiso, el trabajo colectivo, la creatividad y el disfrute de la música forman parte de los valores que el Grupo Capachos pretende fomentar mediante esta iniciativa, presentada bajo el lema "Aprender. Cantar. Crecer. Compartir".La propuesta mantiene, además, una vinculación directa con el futuro de la formación montillana. Su vocación de continuidad pasa por crear una cantera cuyos integrantes puedan incorporarse progresivamente a nuevos proyectos y formaciones relacionados con Capachos, en función de su evolución y compromiso durante el aprendizaje.Tras esta primera jornada de audiciones, el proceso tendrá continuidad con una segunda prueba a mediados de octubre. Las personas interesadas en conocer más detalles sobre el Proyecto Tinaja pueden solicitar información a través del correo electrónicoCapachos nació en 2010 gracias a la confluencia de más de una treintena de músicos en torno a un proyecto común. Bajo la dirección musical de José María Luque Jurado, esta formación montillana combina tradición e innovación en un repertorio que reúne composiciones de géneros diversos y que ha llevado a más de un centenar de escenarios de todo el país.La variedad coral y la riqueza instrumental caracterizan el sonido del grupo, que tiene en sus representaciones musicales teatralizadas una de sus principales señas de identidad. En estos montajes, las canciones se enlazan mediante un argumento teatral que se desarrolla a través de la música y la narración.El repertorio de Capachos incluye versiones de boleros, tangos, coplas, fados, chacareras, sambas, baladas, sones cubanos y rancheras mexicanas, entre otros géneros. Con la puesta en marcha de, la formación incorpora a su actividad un proyecto destinado al aprendizaje de jóvenes que puedan participar en su continuidad artística.La trayectoria discográfica de Capachos comenzó en 2011 con, un primer trabajo grabado en directo los días 25 y 26 de junio de aquel año en el Teatro Garnelo de Montilla, durante las representaciones del espectáculo del mismo nombre y coincidiendo con el estreno del grupo. El álbum reúne trece canciones, entre ellas "Hay amores", "Volver", "Contigo en la distancia", "Piel canela" y "Piensa en mí".En septiembre de 2014 llegó, su segundo disco, grabado en estudio entre 2013 y 2014. Su publicación coincidió con la puesta en escena del segundo espectáculo musical teatralizado de la formación, también de idéntico título. Este trabajo contiene doce temas, entre los que figuran "Bolero con ron", "Algo contigo", "Tu nombre me sabe a yerba", "Burbujas de amor", "Lucía" y "El mundo".El tercer trabajo discográfico,, se publicó en abril de 2023 a partir de la grabación en directo de un concierto celebrado en julio de 2022. Como en sus anteriores entregas, el lanzamiento estuvo vinculado a la puesta en escena de un espectáculo del mismo nombre. Sus trece canciones incluyen "Aún no te has ido", "Me va la vida en ello", "Aquellas pequeñas cosas", "Gracias a la vida", "Y sin embargo", junto con el tema que da título al disco.