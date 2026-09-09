Tinaja: Capachos impulsa un proyecto de formación vocal e instrumental para jóvenes

Un sólido proyecto musical

Elha puesto en marcha el proyecto, una iniciativa de formación musical y vocal dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años que nace con el objetivo de crear una cantera para la formación. El proyecto, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, ofrecerá un programa de aprendizaje continuado con trabajo semanal y tres profesores especializados en voz e instrumento.La convocatoria está abierta tanto a jóvenes que ya tienen experiencia musical como a quienes desean acercarse por primera vez al canto o a la interpretación instrumental. Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario de inscripción antes del próximo 25 de septiembre. Las primeras pruebas de selección están previstas para el domingo 27 de septiembre y permitirán conocer las inquietudes y capacidades de los aspirantes, además de configurar el grupo de trabajo.La propuesta pretende ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento artístico en el que los participantes puedan descubrir o desarrollar sus posibilidades musicales. Para ello, el programa abordará el desarrollo de la voz, la interpretación, la musicalidad y el trabajo instrumental, con especial atención a la experiencia de hacer música en grupo.Los tres docentes de Capachos acompañarán a los jóvenes durante el proceso de formación, que permitirá iniciarse o profundizar en distintos aspectos de la interpretación musical. El trabajo semanal dará continuidad a este aprendizaje, abierto a participantes de cualquier lugar de Andalucía con diferentes niveles de experiencia.Junto a la preparación técnica,busca convertirse en un punto de encuentro para jóvenes con inquietudes artísticas. El compromiso, el trabajo colectivo, la creatividad y el disfrute de la música forman parte de los valores que la iniciativa del Grupo Capachos quiere fomentar a través de la actividad.El proyecto tiene una vocación de continuidad vinculada al futuro del Grupo Capachos. La evolución y el compromiso de los participantes podrán facilitar su incorporación progresiva a nuevos proyectos y formaciones relacionados con el grupo, de modo que el proceso de aprendizaje abra también la posibilidad de formar parte de su cantera.La iniciativa se presenta con el lema. Las personas interesadas pueden solicitar más información en el correo electrónico. Aunque las primeras pruebas se desarrollarán el domingo 27 de septiembre, la formación sitúa el proceso de selección durante los meses de septiembre y octubre.Capachos nació en 2010 gracias a la confluencia de más de una treintena de músicos en torno a un proyecto común. Bajo la dirección musical de José María Luque Jurado, esta formación montillana combina tradición e innovación en un repertorio que reúne composiciones de géneros diversos y que ha llevado a más de un centenar de escenarios de todo el país.La variedad coral y la riqueza instrumental caracterizan el sonido del grupo, que tiene en sus representaciones musicales teatralizadas una de sus principales señas de identidad. En estos montajes, las canciones se enlazan mediante un argumento teatral que se desarrolla a través de la música y la narración.El repertorio de Capachos incluye versiones de boleros, tangos, coplas, fados, chacareras, sambas, baladas, sones cubanos y rancheras mexicanas, entre otros géneros. Con la puesta en marcha de, la formación incorpora a su actividad un proyecto destinado al aprendizaje de jóvenes que puedan participar en su continuidad artística.La trayectoria discográfica de Capachos comenzó en 2011 con, un primer trabajo grabado en directo los días 25 y 26 de junio de aquel año en el Teatro Garnelo de Montilla, durante las representaciones del espectáculo del mismo nombre y coincidiendo con el estreno del grupo. El álbum reúne trece canciones, entre ellas "Hay amores", "Volver", "Contigo en la distancia", "Piel canela" y "Piensa en mí".En septiembre de 2014 llegó, su segundo disco, grabado en estudio entre 2013 y 2014. Su publicación coincidió con la puesta en escena del segundo espectáculo musical teatralizado de la formación, también de idéntico título. Este trabajo contiene doce temas, entre los que figuran "Bolero con ron", "Algo contigo", "Tu nombre me sabe a yerba", "Burbujas de amor", "Lucía" y "El mundo".El tercer trabajo discográfico,, se publicó en abril de 2023 a partir de la grabación en directo de un concierto celebrado en julio de 2022. Como en sus anteriores entregas, el lanzamiento estuvo vinculado a la puesta en escena de un espectáculo del mismo nombre. Sus trece canciones incluyen "Aún no te has ido", "Me va la vida en ello", "Aquellas pequeñas cosas", "Gracias a la vida", "Y sin embargo", junto con el tema que da título al disco.