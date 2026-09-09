Samuel Ruiz Herrador gana en Moriles y encabeza una prueba con doce podios montillanos



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MORILES JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MORILES

Los atletas montillanos conquistaron doce medallas por categorías en la carrera popular de Moriles, disputada el pasado sábado, en una jornada encabezada por la victoria absoluta de Samuel Ruiz Herrador. El corredor montillano, que milita en el Trops Cueva de Nerja, se impuso en la prueba reina de esta cita puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba, que reunió a más de doscientos participantes y dejó un balance para la representación local de cinco oros, cuatro platas y tres bronces.Samuel Ruiz Herrador completó el recorrido en 30 minutos y 19 segundos, un registro que le permitió cruzar la meta con 52 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el duatleta Ismael Sánchez Montes, que firmó un tiempo de 31 minutos y 11 segundos. Alberto Gómez Huete completó el podio absoluto masculino.Además del éxito de Samuel Ruiz Herrador, las categorías de menores aportaron buena parte de los podios montillanos. Carlos Cárdenas Algaba, del Club Atletismo Montilla, logró la victoria entre los menores de 8 años y fue primero en la clasificación general de su prueba. Su compañero Lucas Perea Castro terminó cuarto de la categoría y octavo de la general.Por su parte, Paula Cárdenas Algaba, también del Club Atletismo Montilla, se proclamó vencedora femenina entre las menores de 10 años y ocupó la segunda posición general de su carrera. En la categoría masculina de esa misma franja de edad, David Castillo Yataco consiguió la medalla de plata y finalizó tercero de la general, lo que amplió la cosecha de metales deLa participación del Club Atletismo Montilla en las categorías de formación se completó con los resultados de Carmen y Sergio Perea Castro. Carmen fue quinta entre las menores de 12 años y octava en la clasificación general de su prueba, mientras que Sergio alcanzó el tercer puesto masculino entre los menores de 14 años y terminó igualmente octavo de la general.Otro de los resultados destacados llegó en la carrera de menores de 16 años, con dos montillanos al frente de la clasificación. Said Diallo, del Trotasierra Hornachuelos, consiguió la victoria tanto en su categoría como en la general de la prueba. Tras él entró Igor Ruiz Herrador, del Club Atletismo Montilla, que obtuvo la segunda plaza en ambas clasificaciones y añadió una nueva plata al balance local.En las categorías máster, María Dolores Castellano Zamorano, que defiende los colores de Los Califas, logró el oro en Máster D Femenino y terminó en el puesto 55.º de la general. Su triunfo completó las cinco victorias por categorías de los atletas montillanos, junto con las de Carlos Cárdenas Algaba, Paula Cárdenas Algaba, Said Diallo y Samuel Ruiz Herrador.También subió al podio Rafael Sánchez Fernández, del Club Atletismo Montilla, que fue segundo en Máster D Masculino y undécimo de la clasificación general. En esa misma categoría, su compañero Juan Moreno Repiso terminó cuarto y ocupó la decimonovena posición general.Por otro lado, Marta García Flores, del Atlético Gran Capitán, se adjudicó la plata en Máster A Femenino y finalizó en el puesto 109.º de la general. En Máster A Masculino, Agustín García Cañero, del Club Atletismo Montilla, concluyó quinto de su categoría y decimoséptimo de la general, mientras que Luis Navarro Espejo, del Atlético Gran Capitán, fue decimoséptimo de su grupo y terminó en el puesto 95.º del conjunto de participantes.El Atlético Gran Capitán sumó otro metal gracias a Nicolás Córdoba Luque, tercero en Máster C Masculino y 47.º de la clasificación general. En la categoría femenina de Máster C, María Teresa Mejías López se quedó a las puertas del podio con una cuarta posición y concluyó en el puesto 112.º de la general.De igual modo, Ana Herrador Luque, del Club Atletismo Montilla, consiguió el bronce en Máster E Femenino y finalizó en el puesto 94.º de la general. En Máster E Masculino, José María Córdoba Luque, del Atlético Gran Capitán, fue cuarto y 66.º de la general, mientras que Manuel Panadero Pedraza, del Club Atletismo Montilla, terminó undécimo de su categoría y en la posición 163.º de la clasificación conjunta. A estos resultados se sumó el de Francisco José Perea Raigón, también del Club Atletismo Montilla, décimo en Máster B Masculino y 78.º de la general.En cuanto a la competición absoluta femenina, Lisa Esquivel Blanco volvió a imponerse en una prueba del circuito provincial con un tiempo de 37 minutos y 35 segundos. Maribel López Mohedano fue segunda, con 38 minutos y 3 segundos, mientras que Isabel Cristina García Martínez ocupó la tercera plaza, con 40 minutos y 3 segundos. Las tres corredoras firmaron un podio íntegro para el Trotasierra en una prueba que completaron 38 atletas femeninas.La carrera presentó en esta edición un cambio de recorrido que mantuvo la salida y la llegada en las pistas del estadio, pero llevó a los participantes hasta las afueras de Moriles, entre viñedos y bodegas. El nuevo trazado incorporó así al desarrollo de la competición el paisaje vitivinícola de la comarca y su vinculación con una de las principales actividades económicas de la zona Montilla-Moriles.La cita estuvo organizada por el Ayuntamiento de Moriles y contó con el apoyo técnico y humano de Masatletismo. Además, la alcaldesa, Francisca Carmona, y el concejal de Deportes, Miguel Ángel Quirós, homenajearon al atleta local Luis Manuel Alcalá Fernández, que lució el dorsal número uno de la carrera.