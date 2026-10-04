La Agrupación Maestro Manuel Pozo Lifona volverá a acompañar a La Borriquita

La Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, popularmente conocida como "la Borriquita", ha renovado su acuerdo con la Agrupación Musical "Maestro Manuel Pozo Lifona" de Almodóvar del Río para que acompañe a su titular durante la mañana del próximo Domingo de Ramos en Montilla. La decisión garantiza la continuidad de la formación carbulense por cuarto año consecutivo.De este modo, ambas corporaciones prolongarán una vinculación que comenzó con vistas a la Semana Santa de 2024. Desde entonces, la agrupación de Almodóvar del Río se ha encargado de poner los sones a la salida procesional que abre cada Domingo de Ramos los desfiles de la Semana Santa montillana.Y es que la incorporación de la Agrupación Musical "Maestro Manuel Pozo Lifona" supuso un cambio en el acompañamiento musical de La Borriquita. Desde sus primeras salidas procesionales, la imagen había estado caracterizada por los sones propios de las bandas de cornetas y tambores.A lo largo de su historia, diferentes formaciones han acompañado al titular de la hermandad salesiana. Entre ellas figuran la Banda del Colegio Salesiano, la Banda de Cornetas y Tambores "Jesús Preso", "Los del Perdón" de Pozoblanco, la Banda de Cornetas y Tambores "Soledad y Esperanza" de Zuheros y la Centuria Romana Munda.La relación de la Agrupación Musical "Maestro Manuel Pozo Lifona" con Montilla se remonta a 2004, cuando acompañó a la Hermandad de Jesús Nazareno durante la mañana del Viernes Santo. Dos décadas después de aquella participación, la formación regresó a la localidad para incorporarse al Domingo de Ramos de la mano de la corporación salesiana.La renovación del acuerdo permitirá mantener una estampa que se ha ido consolidando durante los últimos años: la agrupación carbulense tras el trono de orfebrería sobre el que procesiona Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. La formación volverá así a acompañar una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa local.La imagen de La Borriquita fue realizada en 1945 en los talleres valencianos de Olot. Desde hace décadas, la representación de Jesús entrando triunfalmente en Jerusalén a lomos de una borriquilla abre los desfiles procesionales de Montilla cada Domingo de Ramos, en una jornada especialmente marcada por la presencia de numerosos niños y jóvenes.En ese sentido, la historia de la imagen está estrechamente ligada al Colegio Salesiano "San Francisco Solano". Fue en la iglesia-santuario de María Auxiliadora donde el entonces director del centro, José Báez Palomo, bendijo la talla después de la misa de externos celebrada en marzo de 1945. Aquel acontecimiento marcó el comienzo de una tradición que ha perdurado durante generaciones.En aquellos primeros años, la hermandad nació gracias al impulso de un grupo de antiguos alumnos salesianos vinculados al Círculo Domingo Savio. Sus integrantes promovieron la adquisición de la imagen con el propósito de fomentar la participación de niños y jóvenes en la Semana Santa montillana.Para sufragar el coste de la talla, la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco organizó una colecta durante la primera estación de penitencia, celebrada el 25 de marzo de 1945. La entidad impulsó también diversas representaciones teatrales que obtuvieron una notable respuesta por parte de los vecinos de Montilla.Desde entonces, la hermandad ha mantenido un papel destacado en la vida religiosa y cultural de la ciudad. Durante años fue considerada una auténtica escuela de cofrades por la participación de sucesivas generaciones de niños y jóvenes en sus actividades y en la estación de penitencia del Domingo de Ramos.De igual modo, la imagen ha atravesado diferentes etapas y traslados a lo largo de las décadas. Durante uno de esos periodos realizó su salida penitencial desde la iglesia de San Agustín, una situación que se mantuvo hasta 1984. Ese año regresó definitivamente a su sede canónica, junto al Colegio Salesiano.