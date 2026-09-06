La Orquesta Infantil de Montilla ofrecerá formación musical a niños y jóvenes de 7 a 17 años

Da Capo Academia pondrá en marcha el próximo 15 de septiembre una orquesta y coro infantil en Montilla para acercar la música sinfónica a niños y adolescentes del municipio y de localidades de toda la comarca. La iniciativa, que sus promotores presentan como pionera en la provincia de Córdoba, estará dirigida musicalmente por el contrabajista peruano Luis José Martínez Arvelaez y ofrecerá formación tanto a participantes con conocimientos previos como a quienes comiencen desde cero.El plazo de inscripción permanece abierto hasta este próximo jueves, 10 de septiembre, con una oferta de 30 plazas por grupo de edades. La orquesta y el coro estarán destinados a participantes de entre 7 y 17 años, mientras que la propuesta dese dirigirá a menores de entre 3 y 5 años.La formación instrumental incluirá las especialidades de violín, viola, violonchelo y contrabajo. Para incorporarse a la orquesta no será necesario contar con experiencia previa, puesto que el proyecto contempla dos modalidades diferenciadas según los conocimientos del alumnado. Bajo el lema, la academia plantea que los participantes puedan descubrir su talento y experimentar desde el comienzo la práctica musical en conjunto.Además del aprendizaje musical, la propuesta tiene entre sus objetivos fomentar el trabajo en equipo, la disciplina, la escucha, el sentido de comunidad y la sensibilidad humana. Sus responsables también quieren contribuir a combatir el uso excesivo de pantallas mediante un espacio orientado al desarrollo saludable de la infancia y la adolescencia.La dirección musical recaerá en Luis José Martínez Arvelaez, contrabajista y especialista en instrumentos de cuerda frotada con experiencia en formación infantil y juvenil. Según la información facilitada por Da Capo Academia, su trayectoria incluye actuaciones en teatros de Europa y Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, de la mano del maestro Gustavo Dudamel, así como la dirección de la Orquesta Sinfónica Infantil Nacional del Perú.Al frente de Da Capo Academia se encuentra la gestora cultural Mayra Elguera Revilla. La entidad señala que cuenta con la experiencia de haber fundado diferentes orquestas en Latinoamérica, una labor que ahora traslada a Montilla con esta nueva iniciativa.El proyecto se inspira en metodologías de enseñanza colectiva implementadas en programas de Ginebra, Madrid, Barcelona y Sevilla, así como de Texas, Los Ángeles y Florida, en Estados Unidos. También toma como referencia experiencias de Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil, junto con el trabajo desarrollado por distintas orquestas infantiles de otros lugares del mundo.De acuerdo con la previsión de sus promotores, la Orquesta Infantil de Montilla formará parte del Sistema Global de Orquestas Infantiles y Juveniles. Esta vinculación tendrá como objetivo promover intercambios musicales y culturales con otras orquestas, tanto del entorno local como internacional, además de propiciar la visita de maestros invitados que contribuyan a la formación del alumnado.La financiación se sostendrá mediante las aportaciones de las familias y el apoyo de Da Capo Academia. Asimismo, la entidad está gestionando colaboraciones con instituciones públicas y privadas locales para la cesión de espacios, la aportación de materiales y la difusión del proyecto.La inauguración está prevista para el martes 15 de septiembre e incluirá una clase modelo, un concierto didáctico y la distribución de los participantes en grupos. Esta jornada marcará el comienzo de la actividad formativa de la nueva agrupación.La primera presentación será un concierto de Navidad, cuyo lugar y horario están pendientes de confirmación, aunque Da Capo Academia comunicará estos detalles próximamente a través de sus canales. Las familias interesadas pueden solicitar información y tramitar las inscripciones en el teléfono 613 433 679.