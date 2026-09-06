Comienzan los cultos tradicionales en honor de la Santísima Virgen de Belén

Los cultos tradicionales en honor a la Santísima Virgen de Belén vuelven a marcar el calendario del mes de septiembre en Montilla. El programa de actos y cultos se desarrollará hasta el próximo domingo 20 de septiembre, teniendo como jornada central el próximo sábado 12, cuando la venerada imagen protagonice su gloriosa procesión de alabanzas desde su ermita-santuario hasta la parroquia de Santiago Apóstol.La celebración dio comienzo este viernes con la novena en su honor, que se prolongará hasta el sábado 12. Cada jornada, a las 19.00 de la tarde, tendrá lugar el rezo del santo rosario y el ejercicio de la novena, mientras que a las 19.30 horas se celebrará la santa misa con homilía. Como particularidad en esta ocasión, las predicaciones correrán a cargo de todos los párrocos de Montilla.Uno de los momentos tradicionales de estos cultos llegará el jueves 10 de septiembre, una vez concluida la celebración eucarística, con la bendición y presentación de los niños ante la Santísima Virgen. De igual modo, las vísperas de la salida estarán protagonizadas por la ofrenda floral, prevista para el viernes 11 durante toda la jornada. Los devotos podrán participar con los tradicionales nardos que posteriormente servirán para exornar el trono de la Virgen de Belén.El sábado 12 de septiembre llegará uno de los momentos más esperados. Coincidiendo con el último día de la novena y la festividad del Dulce Nombre de María, Nuestra Señora de Belén abandonará su ermita para dirigirse hasta la Parroquia de Santiago Apóstol en su gloriosa procesión de alabanzas, al término de la santa misa, sobre las 20.00 de la tarde.La Virgen será recibida a su paso por su barrio y, especialmente, por las calles Julio César y Santa Brígida, cuyos vecinos llevan desde el pasado mes de marzo inmersos en los preparativos con distintos adornos para engalanar las calles con motivo de la llegada de la tan venerada imagen. La comitiva volverá a contar con los sones de la Asociación Músico-Cultural «Nuestra Señora de la Paz» de Marmolejo (Jaén), que acompañará por tercer año consecutivo a la titular.Una vez en el centro de Montilla, la Virgen permanecerá en la Parroquia de Santiago Apóstol durante toda la celebración de sus cultos en la localidad. Al día siguiente, domingo 13 de septiembre, tendrá lugar a las 12.00 del mediodía la solemne función principal de regla, que dará paso al tradicional septenario de gloria. Desde el lunes 14 hasta el sábado 19, la Virgen de Belén permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en horario de mañana, celebrándose cada jornada a las 20.00 horas el ejercicio del solemne septenario de gloria.Las fiestas en honor de la Santísima Virgen de Belén concluirán el domingo 20 de septiembre con la tradicional bajada a su ermita en rosario de la aurora. La comitiva partirá a las 7.00 de la mañana desde la Parroquia de Santiago Apóstol para emprender el camino de regreso hasta el Llano de Belén.Una vez llegada a su ermita, a las 9.00 de la mañana se celebrará la santa misa, poniendo el punto final a unas semanas en las que la devoción montillana volverá a girar en torno a una de sus imágenes marianas más arraigadas. Como viene siendo tradición, la hermandad ofrecerá posteriormente el tradicional desayuno de tortas y chocolate.