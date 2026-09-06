Bernardo César Maestre se impone en el XXXII Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino"



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El joven ajedrecista cordobés Bernardo César Maestre, que el pasado año alcanzó el título de Maestro Internacional de Ajedrez durante el Mundial sub-20 que celebrado en Petrovac (Montenegro), se anotó ayer la victoria absoluta en el, que reunió a 158 participantes en el salón de actos de laLa competición, organizada por el Club Deportivo Salesianos Montilla, contó con 14 jugadores titulados y con ajedrecistas llegados de diferentes puntos de España, en su mayoría de Andalucía. Roberto Carlos Gómez Ledo y Juan Alberto Gómez Aguirre completaron el podio de la clasificación general.La cita comenzó a las 10.00 de la mañana y se disputó bajo el sistema suizo a ocho rondas, con partidas de ocho minutos más tres segundos de incremento. El torneo, válido para la clasificación ELO de la Federación Andaluza de Ajedrez, contó con la financiación del Ayuntamiento de Montilla y la colaboración de la Delegación Cordobesa de Ajedrez y de la propia federación autonómica.El presidente del Club Deportivo Salesianos Montilla, Francisco Gallego, destacó la participación y el ambiente de la jornada, que tuvo como escenario las instalaciones de una de las cooperativas de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. "Hemos superado las expectativas de anteriores ediciones", reconoció Gallego, quien hizo hincapié en la presencia de maestros y grandes maestros en el torneo, una de las citas destacadas del calendario andaluz.Tras Bernardo César Maestre, Roberto Carlos Gómez Ledo y Juan Alberto Gómez Aguirre, la clasificación general contó con Ángel Espinosa Aranda, en cuarta posición; Carlos Javier Bernabéu López, en quinta; y Luis Miguel Lechuga Cabrero, en sexta. Andrés Merario Alarcón fue séptimo, seguido de David Alonso Vargas, Ismael Alshameary Puente y Eduardo César Maestre, que completaron los diez primeros puestos.Las bases del certamen contemplaron premios en metálico para los diez primeros clasificados, con una dotación de 500 euros para el ganador, 400 para el segundo y 300 para el tercero, además de obsequios y reconocimientos en distintas categorías. La organización también distinguió a los jugadores locales del Club Deportivo Salesianos Montilla y a los participantes de las categorías infantiles.En la categoría femenina, María del Carmen Ordóñez Torres ocupó el primer puesto y Laura Herrero Peña fue segunda. Entre los veteranos de más de 50 años, los reconocimientos correspondieron a Félix Ramos Suria y Francisco Expósito García, primero y segundo, respectivamente.Fernando Alex Rojano encabezó la clasificación sub-1500 de la Federación Andaluza de Ajedrez, seguido de José Toledano Cuesta. En la categoría sub-1800, Daniela Barrios del Pozo consiguió la primera posición y Cristóbal Andrés Blanco Díaz obtuvo la segunda.Los premios locales de categoría sénior del Club Deportivo Salesianos Montilla recayeron, por este orden, en Agustín Moreno Valle, Francisco César Cruz Marqués y Juan Miguel Ruiz Torralbo. En la clasificación local femenina, Marina Alicia Recio Parra fue primera, María Cantos Ruiz terminó segunda y Alejandra Ruiz Ruiz ocupó el tercer puesto. Por su parte, David Martín Martín encabezó la clasificación de menores del club montillano. Alonso Padillo Guisado e Iván Morales Zafra completaron los tres puestos reconocidos por la organización.En las categorías por edades, Álex Herrera Pedrosa ganó en sub-16, por delante de Bruno Meléndez Melo y Jorge Carrillo Haro. El primer puesto sub-14 correspondió a Hugo Giráldez Requena, mientras que Javier Llamas Rodríguez fue segundo y Rafael Ángel Gallardo Ortiz concluyó tercero.Yoel Muñoz Suárez se situó al frente de la categoría sub-12, acompañado por Leo Mijail Nekhay Morales y Fernando Albornoz Espejo en la segunda y la tercera posición. En sub-10, Germán Alberto Blanco Díaz obtuvo el primer puesto, seguido de Pablo Casado Salas y Darío Sanabria Arias.La relación de premiados de las categorías infantiles se completó con los participantes sub-8. Rodrigo Martín Fernández encabezó esta clasificación, en la que Adrián Gallego Lara fue segundo y Diego Flores Lucena terminó como tercer clasificado.La jornada incluyó, además, un homenaje al montillano José Cruz Gómez por su vinculación con el ajedrez en Montilla y por el apoyo que ha prestado al Club Deportivo Salesianos Montilla desde sus comienzos. La entidad le entregó una placa conmemorativa como reconocimiento a sus años de colaboración y a su compromiso con este deporte.El club destacó la cercanía de José Cruz Gómez y su disposición para colaborar cada vez que la entidad lo necesitó. Con este reconocimiento, la organización quiso agradecer una trayectoria que vinculó tanto a la historia del club como a la del ajedrez montillano.En su balance de la trigésima segunda edición, el Club Deportivo Salesianos Montilla agradeció la asistencia de los 158 ajedrecistas, así como la de los clubes, las familias y los acompañantes. La entidad resaltó el buen ambiente, el compañerismo y la ética deportiva que, según señaló, marcaron el desarrollo de la jornada en la Cooperativa Agrícola La Unión.El Torneo de Ajedrez "Ciudad del Vino" tomó el relevo del Torneo Internacional de Ajedrez "Montilla-Moriles", que se disputó en la discoteca del Hotel Don Gonzalo gracias al impulso de Rafael Mesa Alcaide y de quien fuera presidente del Consejo Regulador, Rafael Molina. Aquella competición contó con la participación de maestros como Anatoli Karpov, Jesús Díez del Corral, Borís Spaski, Juan Manuel Bellón y Ljubomir Kavalek.