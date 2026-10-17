Imperio Reina abre en el Mercado Victoria el ciclo 'Yo soy esas' con un tributo a María Jiménez

El Mercado Victoria estrenará mañana, un nuevo ciclo mensual de almuerzos con espectáculo que comenzará con Imperio Reina y un homenaje a María Jiménez en Mayo Flamenco Bar. La primera cita,, arrancará a las 14:00 de la tarde y combinará gastronomía, música e interpretación en una programación que continuará hasta el próximo mes de marzo.Imperio Reina, artista que se transforma sobre el escenario en grandes voces de la canción española, protagonizará este primer espectáculo dedicado a María Jiménez. La propuesta combinará música, interpretación, humor y emoción en torno a una de las artistas más reconocibles de la música española.La cita se desarrollará en Mayo Flamenco Bar, dentro de Mercado Victoria, con acceso por la Terraza de las Palmeras. El precio será de 35 euros por persona, IVA incluido, e incluirá un menú degustación, el espectáculo musical y dos bebidas por asistente.Con, el Mercado Victoria incorporará a su programación de fin de semana una cita mensual que reunirá gastronomía y espectáculo en un mismo espacio. El ciclo se celebrará siempre en domingo y estará dedicado principalmente a grandes figuras femeninas de la música española.Tras el estreno de mañana, la programación continuará el 15 de noviembre con, un homenaje a Rocío Jurado. El 13 de diciembre llegará, planteada como una celebración navideña con sabor flamenco.El ciclo retomará su programación el 24 de enero de 2027 con, dedicado a Isabel Pantoja. El 21 de febrero será el turno de, homenaje a Lola Flores, mientras que la última cita prevista tendrá lugar el 14 de marzo con, centrada en Rocío Dúrcal.Imperio Reina cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la televisión y a los espectáculos en directo. La artista fue semifinalista dey de, programa de Canal Sur, y también ha participado en, de laSexta. A ello se suma su participación en campañas publicitarias para Atresmedia.Las reservas para el estreno depueden realizarse a través del correo electrónico eventos@mercadovictoria.com o mediante WhatsApp en el número 608 72 12 40. La primera sesión tendrá lugar mañana domingo 18 de octubre, a partir de las 14:00 horas, en Mayo Flamenco Bar, dentro de Mercado Victoria.