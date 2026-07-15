Montilla abre la Puerta Santa e inaugura el semestre jubilar de san Francisco Solano

El mejor de los montillanos

El vicario episcopal de la Campiña, Ángel Cristo Arroyo Castro, abrió ayer la Puerta Santa de la parroquia de San Francisco Solano durante la solemne función religiosa celebrada con motivo de la festividad del patrón, que sirvió además para inaugurar oficialmente el semestre jubilar concedido por el Obispado de Córdoba por el 300.º aniversario de la canonización delLa apertura de la Puerta Santa, bellamente adornada para la ocasión, tuvo lugar a las 12.00 del mediodía y marcó el comienzo formal de un periodo jubilar que permanecerá activo hasta el próximo 27 de diciembre. El sacerdote zuhereño Ángel Cristo Arroyo Castro, encargado de presidir la función principal de hermandad, ocupó también la sagrada cátedra en una jornada especialmente significativa para la devoción solanista.Previamente, una procesión partió a las 11.45 de la mañana desde la capilla del Sagrado Descendimiento hasta la parroquia levantada sobre la casa natal de san Francisco Solano. El cortejo recorrió el trayecto hasta el templo antes del comienzo de la solemne celebración, que reunió a numerosos fieles en torno a la figura del patrón de Montilla.En la procesión participaron varios sacerdotes, entre ellos los montillanos Antonio Llamas Vela, Antonio Ramírez Climent, Rafael Gabriel Castro Flores, Juan Laguna Navarro, Carlos Jesús Gallardo Panadero y Francisco Solano Aguilar Tejada. Su presencia reforzó el carácter religioso y comunitario de una ceremonia vinculada a una de las efemérides más destacadas de la historia de la devoción a san Francisco Solano.Además, el cortejo contó con representantes de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Montilla, encabezados por el alcalde, Rafael Llamas, junto a Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba. La ceremonia religiosa congregó igualmente a una amplia representación de las hermandades y cofradías montillanas, que acompañaron la apertura de un semestre jubilar concebido para conmemorar los tres siglos transcurridos desde la canonización del santo.La función religiosa de mediodía puso el broche de oro a la novena celebrada durante los últimos días en honor de san Francisco Solano. Los cultos se desarrollaron en el templo construido sobre la casa en la que nació el misionero montillano y culminaron coincidiendo con su solemnidad, que cada 14 de julio vuelve a reunir a numerosos devotos.La programación de la jornada había comenzado a las 10.00 de la mañana con una santa misa presidida por Antonio Palma León, capellán del monasterio de Santa Clara de Montilla. Dos horas después tuvo lugar la función principal de hermandad y la apertura de la Puerta Santa, que simbolizó el inicio de los seis meses de celebración jubilar.Y es que el 14 de julio constituye una fecha estrechamente ligada a la memoria de san Francisco Solano, fallecido en Lima el 14 de julio de 1610. Su solemnidad congrega cada año a los fieles en torno a quien ha sido conocido tradicionalmente como el Mejor de todos los montillanos, cuya vida religiosa y misionera continúa ocupando un lugar central en la historia y las tradiciones de la localidad.La apertura oficial del semestre jubilar llegó después de nueve jornadas de cultos que habían comenzado el pasado 5 de julio y concluyeron el lunes 13 de julio. La última eucaristía de la novena estuvo presidida por Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba, y acogió la Encomendación del Pueblo de Montilla al Patrón, uno de los actos centrales celebrados durante la víspera de su festividad.Durante los nueve días, la novena mantuvo una estructura común. Los cultos comenzaban a las 20.00 de la tarde con la exposición del Santísimo Sacramento, el rezo del santo rosario y el ejercicio de la novena. Posteriormente, a las 21.00 de la noche, se celebraba la santa misa, presidida cada jornada por sacerdotes vinculados a Montilla, a la Diócesis de Córdoba o a distintas parroquias de la provincia.La celebración de este año ha quedado marcada por el tricentenario de la canonización de san Francisco Solano. El misionero montillano fue proclamado santo el 26 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII, una efeméride que ha motivado la concesión del semestre jubilar por parte del Obispado de Córdoba.El periodo inaugurado ayer se prolongará hasta el 27 de diciembre de 2026, prácticamente coincidiendo con el aniversario de aquella canonización. La apertura de la Puerta Santa convirtió así la solemnidad anual de san Francisco Solano en el punto de partida de una conmemoración que se extenderá durante los próximos meses en Montilla.La concesión quedó recogida en undespués de que la Penitenciaría Apostólica otorgara el pasado 23 de febrero la indulgencia plenaria para conmemorar el 300.º aniversario de la canonización del religioso montillano. El documento establece las condiciones que deberán cumplir los fieles que deseen alcanzar esta gracia durante el periodo jubilar.La Hermandad de los Patronos de Montilla destacó, tras conocerse la concesión, que este reconocimiento constituye “un motivo más, si cabe, para volver a rezar a los pies de nuestro Santo en la que fuera su casa natal y ahora de todos los montillanos, la parroquia de San Francisco Solano”. Asimismo, animó a la ciudadanía “a participar en cuantos actos se convoquen vinculados a dicha conmemoración”.El decreto episcopal señala que los fieles deberán encontrarse “verdaderamente arrepentidos del pecado cometido” y cumplir las condiciones habituales establecidas por la Iglesia. Entre ellas figuran la confesión sacramental, la participación en la eucaristía y la comunión, además de la oración por las intenciones del Santo Padre y la participación en los actos organizados con motivo del Jubileo.Además, podrán obtener la indulgencia quienes visiten, de manera individual o colectiva, la parroquia de San Francisco Solano con la intención expresa de alcanzarla. Para ello, deberán participar devotamente en los ritos jubilares o dedicar un tiempo razonable a la meditación, concluyendo con el rezo del Padre Nuestro, el Credo y una oración a la Virgen Santísima.De igual modo, el documento contempla la situación de las personas mayores, enfermas o legítimamente impedidas por una causa grave para abandonar sus hogares. En estos casos, podrán lucrar la indulgencia si se unen espiritualmente a las celebraciones a través de la radio, la televisión o internet, realizan las oraciones prescritas ante una imagen del santo y mantienen la intención de cumplir las condiciones establecidas tan pronto como les resulte posible.El obispo de Córdoba recuerda en el decreto que “la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la Penitencia”. Asimismo, explica que la indulgencia puede ser parcial o plenaria según la remisión de la pena temporal derivada de los pecados y que puede aplicarse tanto a uno mismo como “por los difuntos a manera de sufragio”.Por otro lado, Jesús Fernández González dirige un llamamiento específico al párroco de San Francisco Solano y a los sacerdotes del arciprestazgo para que se muestren generosos en la administración individual del Sacramento de la Penitencia durante estos meses. La conmemoración deberá favorecer también iniciativas de catequesis y evangelización, junto a acciones sociales y caritativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.Y es que el semestre jubilar se enmarca en una efeméride de especial significado para Montilla. El 26 de diciembre de 1726, el papa Benedicto XIII canonizó definitivamente a san Francisco Solano, culminando un. En 2025 también se conmemoró el 350.º aniversario de su beatificación, acordada el 25 de enero de 1675 por el papa Clemente X.San Francisco Solano nació en Montilla el 10 de marzo de 1549, en una vivienda situada en la antigua calle del Sotollón, sobre cuyo solar se levanta actualmente la parroquia que lleva su nombre. Tras su muerte en Lima, el 14 de julio de 1610, su fama de santidad se extendió rápidamente por su ciudad natal y por amplios territorios de Hispanoamérica.De hecho, apenas quince días después de su fallecimiento, los franciscanos peruanos promovieron ante la Curia limeña la apertura de la causa que conduciría a su canonización. La devoción hacia el llamado Taumaturgo del Nuevo Mundo fue creciendo tanto en tierras americanas como en Montilla, ciudad de la que ya era considerado protector antes de su beatificación oficial.El 25 de marzo de 1647, a instancias de los sextos marqueses de Priego, Luis Fernández de Córdoba y Mariana de Córdoba, se acordó su nombramiento como patrono de Montilla. Este patronazgo obtuvo el reconocimiento eclesiástico definitivo en 1745 mediante una bula promulgada por el papa Benedicto XIV.Además de ser patrono de su ciudad natal, san Francisco Solano mantiene una estrecha vinculación devocional con destacadas ciudades de Hispanoamérica, entre ellas Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile y La Habana. Su trayectoria misionera y la rápida difusión de su fama de santidad explican la presencia que su figura conserva a ambos lados del Atlántico.