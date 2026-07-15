Aurora Fernández Raya, nueva presidenta del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno

Nueva junta directiva

Una entidad con tres lustros de historia

El Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno ha designado a Aurora Fernández Raya como nueva presidenta de la entidad para los próximos cuatro años, tras el proceso electoral desarrollado con el propósito de reforzar el crecimiento deportivo, institucional y social de un proyecto dedicado desde hace quince años a impulsar y fortalcer el fútbol femenino en toda la comarca.La elección de Fernández Raya abre una nueva etapa en la historia del club y garantiza la continuidad de un modelo asentado en las personas que se han formado dentro de la propia entidad. La nueva presidenta conoce de primera mano su trayectoria, sus valores y los desafíos que afronta actualmente el fútbol femenino, tanto en el ámbito deportivo como en el formativo y social.Y es que Aurora Fernández Raya comenzó su camino en el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno en 2011, cuando apenas tenía 14 años. Formó parte de aquel grupo inicial de veinte jugadoras que dio origen a una entidad que, con el paso de las temporadas, se ha consolidado como uno de los referentes del fútbol femenino de la provincia de Córdoba.Quince temporadas después de aquella primera experiencia, Fernández Raya continúa defendiendo los colores del club. Actualmente ejerce como capitana del primer equipo y ostenta la condición de máxima goleadora histórica de la entidad, una trayectoria que la mantiene estrechamente vinculada al terreno de juego mientras asume sus nuevas responsabilidades institucionales.Por otro lado, su recorrido deportivo también ha tenido reconocimiento más allá del conjunto montillano. La futbolista ha sido convocada en diferentes ocasiones por la Selección Cordobesa, una experiencia que amplió su trayectoria competitiva y su participación en el fútbol femenino de la provincia.De igual modo, Aurora Fernández Raya protagonizó un hito durante su etapa universitaria al marcar el primer gol oficial de la historia del Equipo Femenino de Fútbol 11 de la Universidad de Córdoba (UCO) en una competición oficial universitaria. También desempeñó la función de embajadora del Deporte Femenino de la UCO, desde la que representó los valores asociados a la práctica deportiva femenina en el ámbito universitario.En el terreno académico y profesional, la nueva presidenta del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno es graduada en Ciencias Ambientales y se dedica a la docencia. Su relación con la formación no se ha limitado a las aulas, ya que también ha colaborado como integrante del cuerpo técnico de las categorías inferiores de la entidad.En ese sentido, Fernández Raya formó parte del equipo técnico del conjunto alevín que se proclamó campeón de Liga hace dos temporadas. Esta experiencia le ha permitido conocer el trabajo cotidiano de la cantera y las necesidades de las jugadoras que comienzan su formación deportiva dentro de la entidad.La nueva presidenta afrontará el mandato con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento deportivo, institucional y social del club. Entre las prioridades planteadas se encuentran el impulso del fútbol base femenino, la igualdad de oportunidades, la formación integral de las deportistas y el mantenimiento del compromiso social que ha caracterizado al proyecto desde su creación.Además, la entidad considera que la elección de una presidenta formada íntegramente dentro del club refleja su apuesta por el talento surgido en la propia estructura. El Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno ha resaltado que “no se trata únicamente de un relevo institucional: es el reflejo de un modelo de club que cree en las personas, que apuesta por el talento nacido en casa y que demuestra que el compromiso, la constancia y el sentimiento de pertenencia pueden convertirse en el mejor legado para las nuevas generaciones”.Durante el periodo 2026-2030, Aurora Fernández Raya estará acompañada por una junta directiva integrada por Beatriz Polonio Luque, como vicepresidenta; Rafaela Moyano Torres, como secretaria; y Natalia Sánchez Tejada, como tesorera. Asimismo, ejercerán como vocales Jorge Rey Urbano, Manuel Sánchez Pérez, Francisca Pérez Pérez, Jesús Raya Ramírez, María Dolores Portero Raigón, Rosa María Luque Alférez, Francisco Polonio Luque, José Antonio Pérez Jiménez, Antonio Polonio Casado y María Josefa Márquez García.La nueva junta directiva asume el compromiso de continuar consolidando un proyecto que trasciende la competición deportiva y que mantiene entre sus principales líneas de trabajo la igualdad, la formación y la promoción del deporte femenino. El equipo acompañará a Fernández Raya durante una etapa en la que el club pretende conservar su identidad y ampliar el trabajo desarrollado durante los últimos quince años.De igual modo, la entidad resume la transición institucional afirmando que se trata de “un círculo que se cierra para seguir haciendo historia”. Aurora Fernández Raya asume la presidencia del mismo club que ayudó a construir desde el terreno de juego cuando era una adolescente y al que ha permanecido vinculada durante toda su trayectoria deportiva. Así, el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno inicia una nueva etapa con la misma ilusión con la que nació en 2011 y con una presidenta que ha vivido cada paso de su evolución.El Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno”, fundado en 2011, se ha consolidado como un referente del deporte femenino en la Campiña Sur cordobesa. Su historia es la de un grupo de vecinos que decidió apostar por ofrecer a las mujeres montillanas un espacio propio dentro del fútbol, un terreno donde entrenar, competir y, sobre todo, sentirse parte de un mismo sueño colectivo.Desde entonces, la entidad ha logrado cubrir las necesidades deportivas de mujeres de todos los grupos de edad, abriendo el camino para que muchas niñas y adolescentes montillanas den sus primeros toques de balón con la misma ilusión que antes solo se reservaba a los equipos masculinos.A lo largo de su trayectoria, el club ha destacado tanto por su proyección deportiva como por su compromiso social. En el año 2016, la Diputación de Córdoba, una distinción que subrayó su contribución al avance de los derechos de la mujer deportista. No en vano, desde su creación, la entidad ha mantenido una filosofía clara: defender la igualdad de oportunidades y demostrar que el fútbol femenino no es una excepción, sino una parte esencial del deporte montillano.Ese esfuerzo constante tuvo una recompensa especial el pasado año, cuando el equipo Alevín se proclamó. Fue el primer título liguero en la historia del club, una victoria que llegó como símbolo del trabajo bien hecho y del empeño de una generación de jóvenes futbolistas que han crecido creyendo que el fútbol también puede escribirse en femenino. Aquel éxito, celebrado con emoción en la Casa Consistorial durante el homenaje organizado por el Ayuntamiento, quedó grabado como uno de los hitos más importantes en la historia de la entidad.Pero detrás de cada triunfo hay siempre una historia, y la de este club lleva el nombre de un hombre que dedicó su vida al deporte montillano:, conocido popularmente como “Paquillo Moreno”. Su legado está en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón que rueda sobre el césped. Jugador del desaparecido Alvear Deportivo y miembro de la Junta Directiva del Montilla Club de Fútbol, fue un impulsor incansable del fútbol base y un pionero en la promoción del fútbol femenino en Córdoba.Su espíritu formador, forjado desde los años cincuenta, lo llevó a fomentar la cantera desde el CEIP Gran Capitán, donde consiguió varios títulos autonómicos y donde descubrió que el deporte era también una escuela de valores. Años más tarde, su empeño por dar visibilidad al talento local cristalizó en la creación del club que hoy lleva su nombre, como un homenaje vivo a la entrega y a la pasión por el fútbol de este montillano que, el pasado 18 de febrero,