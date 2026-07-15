Nuevas ofertas de empleo

Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de oficial de primera cocinero o cocinera en Córdoba. Se trata de una oferta de empleo público bajo la modalidad de contrato laboral temporal con jornada completa y una duración de 24 días. El salario bruto mensual es de 1.500 euros y el trabajo se organiza mediante turnos. Las funciones a realizar se encuentran establecidas en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía. Como requisitos, se exige contar con formación reglada, como técnico superior en dirección de cocina o servicios en restauración, o certificados de profesionalidad. El plazo de inscripción finaliza el 19 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/07/2026
Electromecánico (Lucena)Se oferta un puesto de electromecánico en Lucena para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e instalaciones. Este contrato laboral indefinido contempla una jornada completa con un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo las pagas extras prorrateadas. El horario laboral se establece de 6:45 a 13:45 horas y de 15:15 a 16:45 horas. Entre los requisitos se exige contar con una formación mínima de primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente. Las personas interesadas pueden enviar su solicitud, ya que el plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para trabajar en una residencia de mayores en Córdoba. Esta oferta de empleo público consiste en un contrato laboral temporal con una duración de 75 días y jornada parcial de 31 horas semanales. El salario bruto mensual asciende a 1.000 euros. Las funciones se desempeñan mediante turnos de mañana, de 7:30 a 14:30 horas, y de tarde, de 16:30 a 21:30 horas, de lunes a domingo. Los candidatos deben poseer el título de técnico en cocina y gastronomía o certificados de profesionalidad. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Técnico facultativo de uso público (Córdoba)Se oferta un puesto de arquitecto técnico o arquitecta técnica en Córdoba. Se trata de una oferta de empleo público mediante interinidad con jornada completa. El salario bruto mensual es de 3.372 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. El horario laboral se desarrolla de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Es imprescindible acreditar el grado en arquitectura técnica o edificación, disponer del carné de conducir tipo B y poseer el máster oficial en prevención de riesgos laborales con especialidad superior. Las funciones incluyen la gestión técnica de equipamientos, control normativo y seguimiento de obras. El plazo de inscripción finaliza el 20 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Peones agrícolas (Baena)Se ofertan diez puestos de peón agrícola en Baena para realizar tareas de recolección y labores durante la próxima campaña de aceituna de almazara 2026/2027. El tipo de contrato ofertado es laboral temporal, con una duración estipulada de 60 días. La jornada es completa, con un horario aproximado de 9:00 horas a 14:00 horas y de 14:30 horas a 16:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.425 euros, con las pagas extras prorrateadas según lo establecido en el convenio colectivo de aplicación. El plazo de inscripción para todas las personas interesadas en optar a estos empleos finaliza el día 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/07/2026
Gerocultor/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de gerocultor o gerocultora para desempeñar funciones propias de auxiliar de enfermería en una residencia privada de personas mayores ubicada en Córdoba. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración establecida de 60 días. La jornada laboral es parcial, contando con 35 horas semanales distribuidas según cuadrante. El salario bruto mensual asciende a 1.185 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. Como requisito imprescindible, se exige poseer la formación oficial reglada de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el día 23 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/07/2026
Fontaneros (Córdoba)Se ofertan tres puestos de fontanero en Córdoba para realizar instalaciones, mantenimiento y reparación de sistemas de fontanería y contraincendios. El contrato es laboral fijo discontinuo con jornada completa y un salario bruto mensual de 1.950 euros con pagas extras prorrateadas. El horario se ajusta según las necesidades de cada obra, ya sea en turno de día o de noche. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, formación en prevención de riesgos laborales, carnet de conducir y disponibilidad para desplazamientos. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/07/2026
Psicólogo/-a (Palma del Río)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga en Palma del Río. Esta oferta de empleo público consiste en un contrato laboral temporal con una duración de 153 días y jornada completa. El salario bruto mensual es de 4.632 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. El horario laboral se establece de 8:00 a 15:00 horas. Las funciones principales incluyen atención directa y psicosocial, evaluación, diagnóstico, intervención familiar y comunitaria, además de diseño de programas sociales. Los candidatos deben poseer obligatoriamente una licenciatura o grado en psicología. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Enfermero/-a (Iznájar)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Iznájar para prestar atención sanitaria a residentes. Se trata de un contrato laboral indefinido con jornada completa y un salario bruto mensual de 1.568 euros. Entre las principales funciones se encuentran la coordinación con Atención Primaria y Especializada, la gestión de farmacia y citas, además de la cumplimentación documental y tareas interdisciplinares con el equipo del centro. Como requisito formativo indispensable, se exige estar en posesión del grado o diplomatura en enfermería. Las personas interesadas en optar a este empleo pueden enviar su solicitud antes de que finalice el plazo, el 28 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Médico/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de médico o médica en Córdoba para trabajar en la residencia de personas mayores del Parque Figueroa. Esta oferta de empleo público consiste en un contrato de interinidad a jornada completa con una duración de 140 días, finalizando el 18 de diciembre de 2026. El salario bruto mensual es de 3.100 euros y el trabajo se desarrolla principalmente en turno de mañana, de 8:00 a 15:00 horas. Los candidatos deben poseer la licenciatura o el grado en medicina. Las funciones están establecidas en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía. El plazo de inscripción finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Operarios de limpieza (Montalbán)Se ofertan tres puestos de operario de limpieza en Montalbán de Córdoba con contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa. Las funciones principales son limpiar las zonas asignadas, eliminar hierbas con medios mecánicos o manuales, realizar el mantenimiento de zonas exteriores u oficinas y ejecutar la limpieza exterior con máquina barredora. Es imprescindible aportar el certificado de escolaridad, EGB o ESO y estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Las condiciones ofrecen un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas y turnos de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y de 14:30 a 22:30 horas, con ajustes en verano. El plazo de inscripción finaliza el 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
Operarios de limpieza viaria (La Carlota)Se ofertan dos puestos de operario de limpieza viaria en La Carlota con contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa. Las funciones principales abarcan limpiar las calles siguiendo la ruta asignada, eliminar hierbas con medios químicos, mecánicos o manuales y prestar apoyo al resto de actividades del servicio. Es imprescindible aportar el certificado de escolaridad, EGB o graduado en ESO y poseer un certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.425 euros con pagas extras prorrateadas y un horario detallado de mañana de 8:00 a 14:30 horas de lunes a sábado. El plazo de inscripción finaliza el 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
Camareros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de camarero o camarera en Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales consisten en atender al público en un establecimiento especializado en tés y productos típicos árabes, sirviendo a los clientes y conociendo su elaboración. Se valorará la experiencia previa de 24 meses en la ocupación, así como el conocimiento de inglés, árabe y sus dialectos. Las condiciones laborales ofrecen un salario bruto mensual de 1.350 euros sin pagas extras prorrateadas y un horario detallado a turnos de mañana, tarde o partido. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 17 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/07/2026
Auxiliares de enfermería (Córdoba)Se ofertan dos puestos de auxiliar de enfermería para trabajar en una residencia de mayores en Córdoba. Esta oferta de empleo consiste en un contrato laboral temporal con una duración de 40 días y jornada completa para cubrir el mes de agosto. El salario bruto mensual es de 1.223 euros. Las tareas consisten en la atención directa de residentes, incluyendo aseo, movilización y cambios posturales. El horario de trabajo se organiza en turnos de 7:30 a 14:45 horas y de 14:45 a 22:00 horas. Como requisito imprescindible, se exige titulación de TCAE o certificado de profesionalidad en instituciones sociosanitarias. El plazo de inscripción finaliza el 20 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Conductor/-a de camión repartidor (Montilla)Una empresa de distribución oferta un puesto de conductor o conductora de camión repartidor en Montilla para la distribución de productos de droguería, perfumería y pintura a jornada completa. Las funciones principales del puesto comprenden el reparto en ruta, la carga y descarga de vehículos, la reposición del almacén y la preparación de pedidos. Para acceder a la vacante es obligatorio poseer el permiso de conducir de tipo C o C1, el Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta de tacógrafo digital en vigor. Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a migueurbano@direper.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2026
Operarios de producción (Lucena)Se ofertan dos puestos de operario de producción en Lucena para realizar tareas de montaje, ensamblaje y verificación de piezas en línea, siguiendo los estándares de calidad establecidos. La oferta está destinada a personas con una discapacidad reconocida. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración de 90 días y posibilidad de transformación en indefinido. La jornada es completa, desarrollándose de lunes a viernes en turnos rotativos. El salario bruto mensual es de 1.424 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para todas las personas interesadas en optar a este empleo finaliza mañana, 16 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/07/2026
Auxiliar de enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Córdoba con contrato laboral temporal a jornada completa para cubrir agosto. Las funciones conllevan la atención directa en una residencia de mayores mediante aseo, cambios posturales y movilización. Se exige una experiencia mínima de 3 meses en la ocupación junto al título de TCAE o certificado de profesionalidad en instituciones sociosanitarias. Las condiciones laborales incluyen 35 días de contrato, un salario bruto mensual de 1.223 euros sin pagas extras prorrateadas y un horario de 7:30 a 14:45 horas o de 14:45 a 22:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Trabajador/-a social (Córdoba)Se oferta un puesto de trabajador social o trabajadora social para el Centro Penitenciario de Córdoba, con una duración de contrato laboral temporal de 60 días. Las funciones principales incluyen la atención social a internos y familiares, la colaboración en programas de intervención y la emisión de informes técnicos. La jornada laboral es completa y se desarrolla en horario de mañana, con un salario bruto mensual de 2.161 euros sin pagas extras prorrateadas. Es imprescindible estar en situación de desempleo durante al menos tres meses y poseer el grado o diplomatura en trabajo social. El plazo de inscripción finaliza el 19 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/07/2026
Conductor/-a (Montilla)TSMG Holding busca conductor o conductora con experiencia para la recogida de datos de campo mediante vehículos equipados con cámaras 360° y sensores LiDAR en Montilla. El trabajo consiste en seguir rutas asignadas para capturar imágenes de calles y zonas públicas en un proyecto internacional de mapeo. Se requiere carnet de conducir europeo, al menos cinco años de experiencia y nivel de inglés. Jornada completa con salario competitivo. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/06/2026
Electricista (Villa del Río)Empresa del sector industrial busca incorporar a un electricista industrial para trabajar de forma presencial e inmediata en sus instalaciones ubicadas en Villa del Río. El puesto es de carácter temporal y está enfocado al montaje de maquinaria y al mantenimiento de sistemas eléctricos. Se requiere al menos un año de experiencia en entornos industriales, especialmente en tareas de mantenimiento preventivo y reparación de equipos. El salario se acordará en función del perfil y la experiencia del candidato. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Enfermeros (Benamejí)Se ofertan dos puestos de enfermero o enfermera en Benamejí con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones a desempeñar son las propias de la ocupación en una residencia de mayores. Como requisitos imprescindibles, las personas candidatas deben poseer la diplomatura o el grado en enfermería. Las condiciones laborales establecidas ofrecen un salario bruto mensual de 1.375 euros, aclarando que las pagas extraordinarias no están prorrateadas ni incluidas en la cantidad indicada. El horario de trabajo será rotativo según el cuadrante establecido. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Repartidor/-a (Córdoba)EXPRES24 S.L. incorpora repartidor/a de paquetería para Córdoba capital con incorporación inmediata. Se requiere carnet de conducir tipo B. El puesto está orientado a la distribución de envíos en la ciudad. Se ofrece salario a convenir. Interesados deberán contactar para más información a través de WhatsApp en los teléfonos indicados en la oferta. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/07/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Responsable de Logística (Montilla)SEGULA Technologies incorpora responsable de logística para proyecto de la industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) en Montilla, con modalidad presencial y salario entre 36.000 y 38.000 euros brutos anuales. El puesto requiere, al menos, cinco años de experiencia en logística, transporte y gestión de operadores 3PL. Las funciones incluyen coordinación de proveedores, control de inventarios, análisis de KPI, gestión de incidencias y optimización de procesos en entorno industrial. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Ayudantes aplicadores (La Carlota)Se ofertan cuatro puestos de ayudante aplicador para trabajar en La Carlota bajo una modalidad de contrato laboral temporal, con una duración de 150 días. La jornada laboral será completa, con un horario de 7:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.521 euros, con las pagas extras prorrateadas. Entre las funciones destacan realizar tratamientos manuales sobre cereal y tareas de carga o descarga. Se requiere buena condición física, capacidad para trabajar en equipo, seguir instrucciones y poseer carnet de conducir. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finalizará el 24 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/07/2026
Peón agrícola (Castro del Río)Se oferta un puesto de peón agrícola para trabajar en Castro del Río bajo una modalidad de contrato laboral fijo discontinuo, con motivo de la campaña de aceitunas 2026/2027. La jornada laboral será completa en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas y de 15:00 horas a 16:30 horas. El salario bruto mensual establecido para este puesto es de 1.634 euros, con las pagas extras ya prorrateadas. La incorporación al trabajo está prevista para el día 1 de noviembre de 2026. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finalizará el 22 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/07/2026
Albañil (Benamejí)Se oferta un puesto de oficial de primera de albañilería en Benamejí con contrato laboral temporal a jornada completa y una duración de 365 días con opción a continuidad. Las funciones consisten en la realización de trabajos en obra como levantar muros, colocar ladrillos, hacer enfoscados, alicatados y solados. Se requiere una experiencia mínima imprescindible de 24 meses en la ocupación, valorándose los conocimientos en estructuras e interpretación de planos. Las condiciones ofrecen un salario bruto mensual de 1.600 euros sin pagas extras prorrateadas y una jornada de 8:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Conductor/-a de camión (Córdoba)Se oferta un puesto de conductor o conductora de camión pluma en Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones son el transporte de materiales, carga y descarga de mercancías con grúa pluma, manejo seguro de maquinaria, prevención de riesgos y apoyo logístico. Se requiere experiencia mínima de 24 meses en la ocupación, graduado escolar, carné de conducir C y tarjeta de tacógrafo digital. Las condiciones ofrecen un salario bruto mensual de 2.200 euros con pagas extras prorrateadas y un horario de 8:00 a 17:00 horas. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 18 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/07/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Psicólogo/-a (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga para trabajar en Nueva Carteya bajo una modalidad de contrato laboral temporal de dos días de duración. La jornada será parcial, con una carga total de 4 horas impartidas en horario de 10:00 horas a 12:00 horas. El salario bruto total por la actividad asciende a 120 euros, con pagas extras prorrateadas. Las funciones principales consistirán en impartir talleres dirigidos al profesorado sobre gestión del estrés y trabajo con alumnado conflictivo. Como requisito imprescindible, se exige poseer una titulación universitaria de primer ciclo o equivalente. El plazo de inscripción finalizará el 25 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Albañil (Córdoba)Se oferta un puesto de albañil para trabajar en Córdoba bajo una modalidad de contrato laboral temporal, con una duración de 180 días y posibilidad de convertirse en indefinido. La jornada laboral será completa en horario de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.900 euros, más pagas extras. Entre las funciones principales se incluye la reparación de techos de escayola, solado, alicatado, diversos revestimientos de paredes y arreglos estructurales. Es imprescindible poseer el permiso de conducir clase B. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finalizará el 20 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Cocineros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de cocinero para un centro penitenciario en Córdoba bajo una modalidad de empleo público laboral temporal. La jornada laboral será completa en turnos de mañana o tarde. El salario bruto mensual es de 2.011 euros con un contrato de 90 días de duración. Como requisito imprescindible, la persona aspirante debe estar desempleada durante al menos los 3 meses anteriores a la solicitud y poseer la titulación de Técnico en cocina y gastronomía. Entre las funciones destacan el aprovisionamiento del almacén y la elaboración de menús diarios. El plazo de inscripción finalizará el 25 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Jardineros (Lucena)Se ofertan diez puestos de jardinero para trabajar en Lucena bajo una modalidad laboral temporal. La jornada laboral será completa en un horario de 7:30 horas a 15:00 horas, incluyendo rotación en fines de semana y festivos. El salario bruto mensual asciende a 1.833 euros con un contrato de 180 días de duración. Se requiere disponer de formación reglada básica y permiso de conducir clase B. Entre las funciones destacan preparar el terreno, implantar material vegetal y mantener parques y jardines. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finalizará el 25 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
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Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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