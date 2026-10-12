El fotógrafo montillano José Luis Jordano gana el Premio Luces de Granada 2026

El fotógrafo José Luis Jordano Palma resultó ayer ganador, en la categoría de Comunión, del prestigioso Premio Internacional de la Imagen Luces de Granada 2026, que celebró la gala de entrega de galardones de su duodécima edición en el Auditorio de la Fundación Caja Rural Granada. El profesional montillano sumó, además, una nominación en la categoría de Boda, de manera que el certamen reconoció dos vertientes de su trabajo fotográfico.El Premio Internacional de la Imagen Luces de Granada, organizado por la Asociación de Profesionales de la Fotografía e Imagen de Granada y Provincia (AGRAFI), distinguió a Jordano por un retrato infantil de comunión de carácter íntimo y expresivo. La obra reconocida muestra a un joven en un retrato cuidado en el que la luz, la composición y la expresión adquieren un especial protagonismo. A ese primer premio se añadió su nominación en la categoría de Boda por una fotografía en blanco y negro que recoge la intensidad de un momento de celebración.Especializado en fotografía infantil, fotografía de bodas y retrato artístico, José Luis Jordano Palma ha desarrollado a lo largo de su trayectoria un lenguaje visual en el que confluyen la sensibilidad documental, la estética editorial y una inspiración cinematográfica. La luz, la composición y la expresión de las personas fotografiadas constituyen elementos centrales de una propuesta con la que busca transmitir emociones y construir historias a través de la imagen.Su relación con la fotografía comenzó, sin embargo, lejos de esos ámbitos. Jordano inició su recorrido fotografiando disciplinas deportivas como el ciclismo y el motociclismo, una experiencia que contribuyó a desarrollar su capacidad de observación y de anticipación del instante. Con el paso del tiempo, aquella mirada evolucionó hacia el retrato y las historias personales, aunque mantuvo la búsqueda de imágenes con un carácter propio.El premio recibido ayer tuvo también para el fotógrafo montillano una dimensión personal después de alrededor de dos décadas de trayectoria. Al compartir la noticia con su familia, Jordano afirmó que “hace veinte años esto era un sueño; hoy se ha hecho realidad. Con días muy duros, pero nunca dejé de creer. Un pedacito de este trofeo también es vuestro”.Con base en Montilla, José Luis Jordano desarrolla su actividad profesional en diferentes puntos de Andalucía y del territorio nacional. A lo largo de estos años se ha especializado especialmente en fotografía de bodas y fotografía infantil, combinando la naturalidad del enfoque documental con la precisión de la fotografía editorial y una estética cuidada que él mismo ha definido como un “enfoque elegante”.El reconocimiento logrado ayer en Granada llegó prácticamente un año después de otra. En aquella ocasión, Jordano Palma había sido seleccionado en las categorías de Gráfico y Bebé e Infantil y reconoció entonces que “se trata de un reconocimiento que valoro especialmente, por la relevancia de este certamen en el ámbito de la fotografía profesional”.Su trayectoria profesional se ha extendido también fuera de España. Sus trabajos han sido requeridos en países como Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido, manteniendo una línea creativa centrada en la emoción y en la autenticidad de cada instante. Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera figura el Fearless Award, recibido en 2012, un premio vinculado a la fotografía internacional de bodas.Con todo, el galardón recibido anoche por José Luis Jordano Palma no resultó ser una sorpresa. No en vano, el fotógrafo montillano ya había sido nominado anteriormente tanto a los Premios Luces de Granada como a los Premios Quijote, dentro de una trayectoria marcada por su participación en diferentes certámenes relacionados con la fotografía profesional.Su producción tampoco se ha limitado a la fotografía de bodas o a los retratos infantiles. Entre sus proyectos de carácter artístico y documental figura la exposición, presentada en marzo del pasado año en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, con una serie de retratos dedicados a mujeres trabajadoras de diferentes ámbitos.Con motivo de aquella muestra, el fotógrafo explicó que “la exposición tiene como objetivo principal documentar y celebrar el papel fundamental de la mujer en diversos ámbitos laborales, resaltando su esfuerzo, compromiso y determinación en una sociedad en constante cambio”. El proyecto incorporó así a su trayectoria una vertiente centrada en el retrato de mujeres y en la documentación de su actividad profesional.