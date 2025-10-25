José Luis Jordano suma una doble nominación en los Premios Internacionales de la Imagen

El fotógrafo montillano José Luis Jordano Palma ha sido nominado en dos categorías —Gráfico y Bebé e Infantil— en los Premios Internacionales de la Imagen “Premios Luces de Granada”, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Granada. De este modo, la selección de sus trabajos refuerza la proyección de uno de los nombres más destacados de la fotografía profesional en Andalucía.
“Se trata de un reconocimiento que valoro especialmente, por la relevancia de este certamen en el ámbito de la fotografía profesional”, reconoció, en declaraciones a Montilla Digital, el propio José Luis Jordano Palma, quien conocerá el resultado final del certamen el próximo sábado 1 de noviembre, durante la gala oficial que se celebrará en Granada.
Con casi dos décadas de trayectoria, el artista montillano ha logrado consolidarse como un referente dentro del competitivo mundo de la fotografía. Especializado en fotografía de bodas y en fotografía infantil, su estilo combina la naturalidad del enfoque documental, la precisión del editorial y la estética cuidada de lo que él mismo define como un “enfoque elegante”. Esa fusión ha hecho de su obra un sello reconocible, capaz de capturar emociones reales y momentos que trascienden el tiempo.
Además, su talento no ha pasado desapercibido fuera de nuestras fronteras. Sus trabajos han sido requeridos en países como Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido, donde ha sabido mantener intacta su esencia, siempre centrada en la emoción y la autenticidad del instante. No en vano, su trayectoria cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el prestigioso Fearless Award, que obtuvo en 2012 y que distingue a los mejores fotógrafos de bodas del mundo.
El pasado año, José Luis Jordano Palma ya fue nominado tanto a los Premios Luces de Granada como a los Premios Quijote, dos de los certámenes más relevantes del panorama fotográfico español. Esta nueva doble nominación no solo reafirma su posición como uno de los profesionales más valorados del país, sino que también pone de relieve su constancia y evolución artística.
Y es que la obra de Jordano Palma no se limita a las bodas o los retratos infantiles. Su inquietud creativa lo ha llevado a desarrollar proyectos de mayor alcance social, como la exposición Mujeres que inspiran: fortaleza y dedicación, presentada el pasado mes de marzo en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. En ella, el fotógrafo rindió homenaje a mujeres trabajadoras de distintos ámbitos, retratando su esfuerzo, compromiso y determinación en una sociedad en transformación.
“La exposición tiene como objetivo principal documentar y celebrar el papel fundamental de la mujer en diversos ámbitos laborales, resaltando su esfuerzo, compromiso y determinación en una sociedad en constante cambio”, explicó entonces el autor. A través de esa serie de retratos, Jordano Palma volvió a demostrar su sensibilidad artística y su compromiso con causas que trascienden la imagen para tocar lo humano.
De igual modo, su nombre figura en numerosos directorios especializados que destacan a los mejores fotógrafos de bodas de Andalucía, una muestra más de su prestigio y reconocimiento profesional. Pero más allá de los premios y las menciones, José Luis Jordano Palma continúa fiel a una mirada que sabe encontrar belleza incluso en los gestos más cotidianos, haciendo de cada fotografía una historia contada en silencio.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS JORDANO
FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS JORDANO