Últimos días para disfrutar de la exposición de José Luis Jordano en el Palacio de la Merced

Un referente en la fotografía contemporánea

El Palacio de la Merced, sede de la, acoge hasta este viernes la exposición, del reconocido fotógrafo montillano José Luis Jordano Palma . "La muestra tiene como objetivo principal documentar y celebrar el papel fundamental de la mujer en diversos ámbitos laborales, resaltando su esfuerzo, compromiso y determinación en una sociedad en constante cambio", explicó el propio autor, en declaraciones aDe este modo, y a través de una serie de impactantes imágenes, José Luis Jordano Palma visibiliza la diversidad, fortaleza y entrega de las mujeres en su entorno de trabajo, ofreciendo un homenaje visual a su contribución indispensable.Durante la inauguración de la exposición, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba,, reconoció que "este trabajo fotográfico narra historias de esfuerzo y éxito de mujeres de diferentes edades, profesiones y realidades". En ese sentido, la diputada montillana hizo hincapié en que "pretendemos así rendir un homenaje a las mujeres trabajadoras de nuestra provincia a través de un proyecto artístico y documental que visibiliza su contribución al desarrollo social y económico de nuestra comunidad"."Esta exposición evidencia, además, la enorme riqueza y diversidad de las experiencias laborales femeninas en profesiones tradicionalmente masculinas, mujeres emprendedoras, con roles de liderazgo, en el sector servicios y en el ámbito rural", añadió Auxiliadora Moreno.rinde tributo a protagonistas "con nombres y apellidos", como Rosa María Martínez, Laura Galisteo, Marisol Verónica Jiménez, Carmen Avilés, Lola Pérez o Eva C. Hidalgo. A ellas se suman las historias de Luz María Ortiz, Esther Capitán, María Dolores Gálvez, Lourdes Aguilar, Carmen María Lozano,, Carmen Jordano, Belén Moreno, Josefina C. Silero, Rosario Cabello,, Eva María Luque y Elisabeth Luque."En definitiva, una muestra que pretende poner en valor la participación de las mujeres en nuestra sociedad, a través de historias reales con las que damos a conocer parte de la historia de los pueblos de la provincia de Córdoba", concluyó Auxiliadora Moreno.y en fotografía infantil, José Luis Jordano Palma es reconocido por su capacidad para capturar emociones genuinas y momentos inolvidables. Su estilo –una fusión entre documental, editorial y el denominado "enfoque elegante"– le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales. Entre sus galardones destaca el prestigioso, obtenido en 2012, un premio que distingue a los mejores fotógrafos de bodas a nivel mundial.En, el fotógrafo montillano traslada su sensibilidad artística al retrato de mujeres trabajadoras, creando composiciones que reflejan tanto la belleza como la realidad de su día a día. La exposición no solo es una muestra visual, sino también una declaración sobre la importancia de la equidad de género en el mundo laboral.Con casi dos décadas de trayectoria, Jordano Palma ha sabido labrar un camino propio dentro del competitivo mundo de la fotografía. Sus trabajos han sido requeridos en países como Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido, consolidándose como un referente en su sector.El fotógrafo montillano fue nominado el pasado año a los Premios Luces de Granada y a los Premios Quijote , dos de los galardones más prestigiosos de la fotografía en España, lo que reafirma su posición como uno de los profesionales más destacados en este ámbito.Su talento ha sido reconocido en numerosos directorios de fotografía de bodas, destacándose entre los mejores de Andalucía. Sin embargo, su pasión por el arte de la imagen lo ha llevado a explorar otros proyectos fotográficos, como esta exposición, que muestra su versatilidad y su compromiso con la visibilización de historias relevantes para la sociedad.