El atletismo montillano conquista nueve podios en el Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota

Los atletas montillanos firmaron ayer una destacada actuación en la trigésima primera edición del Memorial Joaquín Sánchez de La Carlota, prueba incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de Córdoba, al sumar nueve puestos de podio entre las diferentes categorías y situar a Jesús Alguacil Barba en la segunda posición de la clasificación general absoluta masculina. La representación local cerró la jornada con cuatro primeros puestos, dos segundos y tres terceros.La competición tuvo como uno de sus grandes protagonistas al montillano Jesús Alguacil Barba, del Club Trotasierra, que terminó segundo tanto en la categoría sénior masculina como en la clasificación general absoluta. El triunfo correspondió a Sergio Ortiz Velasco, que completó los diez kilómetros del recorrido en 30:05, mientras que Antonio Montero Parejo ocupó la tercera posición. De esta forma, el Trotasierra copó los tres primeros puestos de la general masculina.Además, la cantera del atletismo montillano dejó varios de los resultados más sobresalientes de la jornada. En la categoría sub-8 femenina, Leila Ruiz Almansa, del Atlético Gran Capitán, concluyó decimotercera. En la prueba sub-8 masculina, Carlos Cárdenas Algaba, del Club Atletismo Montilla, alcanzó la octava posición, mientras que su compañero Lucas Perea Castro terminó vigesimoctavo.Por otro lado, Paula Cárdenas Algaba consiguió uno de los cuatro triunfos montillanos al imponerse en la categoría sub-10 femenina. En sub-12 femenina, Julia Vera Muñoz logró la segunda posición, mientras que Carmen Perea Castro finalizó vigésima. En sub-12 masculina, Martín Espejo Adamuz, del Club Atletismo Montilla, fue séptimo.De igual modo, la categoría sub-14 volvió a proporcionar varios puestos de honor para la expedición montillana. María Marqués Casado, del Club Atletismo Montilla, venció en la categoría femenina y obtuvo además la cuarta posición de la general, mientras que Noa Berrocal Ramos fue sexta de la categoría y decimocuarta de la general. En la prueba masculina, Manuel Espejo Adamuz se proclamó vencedor con el primer puesto de su categoría, mientras que Sergio Perea Castro subió al tercer cajón del podio.De igual modo, Igor Ruiz Herrador amplió la cosecha de podios del Club Atletismo Montilla gracias a su tercera posición en la categoría sub-16 masculina. A continuación, la categoría sénior masculina dejó el segundo puesto de Jesús Alguacil Barba, que confirmó su protagonismo entre los mejores corredores de la cita carloteña.Entre los atletas veteranos también hubo una amplia presencia montillana. En máster A femenina, María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, terminó cuarta de su categoría y ocupó el puesto 198 de la general, mientras que Ana Isabel Adamuz Panadero, del Club Atletismo Montilla, fue novena y 304.ª, respectivamente. En máster A masculina, José Pino García y Luis Navarro Espejo, ambos del Atlético Gran Capitán, finalizaron en las posiciones 29.ª y 30.ª de su categoría y en los puestos 243 y 244 de la clasificación general.Asimismo, el Atlético Gran Capitán contó con tres representantes en máster B masculina. Luis Ruiz García obtuvo la novena posición de su categoría y la 41.ª de la general; Antonio Alcaide Aguilera terminó duodécimo y 51.º, respectivamente; y Raúl Hinojosa Castro cruzó la meta en la posición 23.ª de su categoría y la 82.ª de la general. Francisco José Perea Raigón, del Club Atletismo Montilla, completó la representación local en esta categoría con el puesto 41.º y la posición 191.ª de la general.Por su parte, Nicolás Córdoba Luque, del Atlético Gran Capitán, terminó duodécimo en máster C masculina y alcanzó el puesto 79.º de la general. Uno de los resultados más destacados entre los veteranos llegó en máster D masculina, donde Rafael Sánchez Fernández, del Club Atletismo Montilla, se adjudicó la victoria de su categoría y terminó octavo de la clasificación general. Ana Herrador Luque añadió otro podio para el club montillano al ser tercera en máster E femenina y ocupar la posición 195.ª de la general.Así, el balance conjunto de los deportistas montillanos se situó en nueve podios. Los cuatro primeros puestos fueron obra de Paula Cárdenas Algaba, en sub-10 femenina; María Marqués Casado, en sub-14 femenina; Manuel Espejo Adamuz, en sub-14 masculina; y Rafael Sánchez Fernández, en máster D masculina.Las dos segundas posiciones correspondieron a Julia Vera Muñoz, en sub-12 femenina, y Jesús Alguacil Barba, en sénior masculina. Sergio Perea Castro, Igor Ruiz Herrador y Ana Herrador Luque completaron la cosecha local con sendos terceros puestos.En cuanto a la clasificación absoluta femenina, Lisa Esquivel Blanco, del Trotasierra, se adjudicó el triunfo después de completar el recorrido en 38:42. Rocío Marqués Avilés ocupó la segunda posición con un registro de 40:03, mientras que Rafi Mengual Mata completó el podio femenino de la trigésima primera edición del Memorial Joaquín Sánchez.Finalmente, el Circuito Provincial de Carreras Populares de Córdoba continuará este lunes 12 de octubre con la vigésima primera edición de la Legua de Fernán Núñez. La siguiente cita llegará el domingo con la vigésima séptima edición de la Ruta de la Miel de Hornachuelos, dando continuidad a un calendario provincial en el que los atletas montillanos volvieron a demostrar en La Carlota su capacidad para competir por los puestos de honor.