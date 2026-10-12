La AUGC alerta: la criminalidad aumentó un 36,6% en Montilla durante los seis primeros meses del año

La criminalidad aumentó un 36,6 por ciento en Montilla durante el primer semestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior, según el último balance del Ministerio del Interior desvelado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El incremento registrado en el municipio de la Campiña Sur se sitúa muy por encima del 3,4 por ciento contabilizado en el conjunto de la provincia de Córdoba y contrasta también con la reducción de la criminalidad a nivel autonómico y con el aumento del 0,5 por ciento registrado en el conjunto de España.Los datos difundidos por la AUGC reflejan, además, que el aumento de la delincuencia en Montilla se produce en un contexto de fuerte incremento de la criminalidad en el ámbito competencial de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba. En esta demarcación, los delitos han crecido un 22 por ciento durante los seis primeros meses del año, mientras que en la demarcación provincial de la Policía Nacional se han reducido un 1,3 por ciento.Entre los municipios incluidos en el balance, Priego de Córdoba encabeza los incrementos con una subida del 48,8 por ciento durante el primer semestre de 2026, después de haber acumulado ya un aumento del 11,4 por ciento a lo largo de 2025. Tras Priego se sitúa Montilla, con ese incremento del 36,6 por ciento, mientras que Palma del Río registra un 16,3 por ciento y Puente Genil, un 10,5 por ciento.El crecimiento en Montilla también alcanza a la denominada criminalidad convencional, que comprende los delitos al margen de la cibercriminalidad. En este apartado, la localidad registra un incremento del 8,9 por ciento, el mismo porcentaje que Palma del Río. Puente Genil contabiliza una subida del 6,9 por ciento y Priego de Córdoba alcanza el 60,8 por ciento.En el conjunto de la demarcación provincial de la Guardia Civil, los delitos convencionales han aumentado un 14,2 por ciento, frente al 2,8 por ciento del conjunto de la provincia de Córdoba y al 0,5 por ciento de la media nacional. En Andalucía, según los datos incluidos en el comunicado, este tipo de criminalidad no ha crecido.Uno de los apartados que presenta un incremento significativo en Montilla es el de los hurtos. Durante el primer semestre del año han aumentado un 27,5 por ciento en la localidad, dentro de una subida generalizada de esta tipología delictiva en los municipios analizados. En el conjunto de la demarcación provincial de la Guardia Civil, los hurtos han crecido un 32,4 por ciento.Priego de Córdoba vuelve a registrar en este ámbito el mayor incremento entre los municipios con más de 20.000 habitantes en la provincia de Córdoba, con un 82,6 por ciento, seguido de Palma del Río, con un 53,2 por ciento. Tras Montilla, Puente Genil presenta un aumento del 5,3 por ciento.El balance recoge igualmente un crecimiento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas en Montilla. Aunque esta tipología se ha mantenido estable en el conjunto del ámbito provincial de la Guardia Civil, en la localidad montillana ha aumentado un 50 por ciento, mientras que en Palma del Río el incremento alcanza el 100 por ciento.En otras modalidades delictivas, los datos provinciales reflejan que los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han aumentado un 47,4 por ciento en el ámbito de la Guardia Civil. Priego de Córdoba ha triplicado los robos en domicilios, mientras que en Palma del Río este tipo de delitos ha crecido un 38,5 por ciento y en Puente Genil los robos con fuerza han subido un 80 por ciento.Los robos con violencia e intimidación han experimentado, por su parte, un incremento del 10,5 por ciento en la demarcación provincial de la Guardia Civil. El comunicado destaca el caso de Puente Genil, donde esta clase de delitos se ha triplicado.Frente a esos aumentos, se han reducido otras tipologías que habían registrado incrementos en periodos anteriores, entre ellas los homicidios y asesinatos, los delitos contra la libertad sexual y las sustracciones de vehículos. En Priego de Córdoba, sin embargo, los delitos de lesiones y riña tumultuaria se han triplicado.La AUGC vincula el aumento de determinadas modalidades delictivas con la falta de efectivos de la Guardia Civil en la provincia. El colectivo sostiene que “las tipologías delictivas que más han crecido –robos en domicilios y establecimientos, hurtos, robos con violencia e intimidación– están directamente relacionadas con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con más de 200 vacantes sin cubrir y habiendo perdido un 9,8 por ciento de efectivos en los cuatro últimos años”.La asociación señala que Córdoba cuenta desde hace años con menos guardias civiles que el resto de provincias andaluzas y asegura que apenas se le asignan vacantes en las sucesivas convocatorias. Según expone, la situación ha llegado al punto de que salen de la provincia más efectivos de los que llegan, como, según el comunicado, ha ocurrido en la última resolución de destinos.En ese sentido, la AUGC afirma que “la estadística de Interior confirma una vez más las reiteradas denuncias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, porque esa falta de agentes afecta gravemente a la seguridad ciudadana, con algunas unidades teniendo que recibir refuerzos externos, como ocurre en Peñarroya, Puente Genil y Córdoba, con la mayoría de los cuarteles cerrados y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente”.La AUGC es el colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil y representa a más de 30.000 agentes de todas las escalas. La organización viene situando la falta de personal entre los principales problemas que, según sostiene, afectan a la prestación del servicio en la provincia.El balance también recoge un fuerte crecimiento de la cibercriminalidad en la demarcación provincial de la Guardia Civil, que contrasta con el descenso registrado tanto en el conjunto de la provincia de Córdoba como en Andalucía. Los ciberdelitos han aumentado un 47 por ciento en este ámbito competencial.Montilla presenta en este apartado el dato más destacado del comunicado: las estafas informáticas han aumentado un 240 por ciento durante el primer semestre de 2026. En otros municipios, el conjunto de la cibercriminalidad ha crecido un 47 por ciento en Palma del Río, un 27 por ciento en Priego de Córdoba y un 21 por ciento en Puente Genil.De este modo, Montilla figura entre los municipios cordobeses donde más ha aumentado la criminalidad durante los seis primeros meses de 2026, con un crecimiento global del 36,6 por ciento, acompañado por incrementos del 8,9 por ciento en la criminalidad convencional, del 27,5 por ciento en los hurtos, del 50 por ciento en los delitos por tráfico de drogas y del 240 por ciento en las estafas informáticas.