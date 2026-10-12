Los hábitos al volante que desgastan el embrague sin que te des cuenta

Situación Qué ocurre en el embrague Efecto general

Cambio de marcha normal Deslizamiento breve y controlado Uso normal

Arranque normal Deslizamiento breve mientras el coche empieza a moverse Uso normal

Pie apoyado continuamente en el pedal Puede mantener cargado el sistema de desembrague Desgaste evitable

Mantener el coche en una cuesta con el embrague Deslizamiento continuo bajo carga Alto potencial de desgaste

Avanzar continuamente a medio embrague en un atasco Acoplamiento parcial repetido Mayor desgaste

Maniobrar lentamente cuesta arriba Deslizamiento con carga elevada Más calor