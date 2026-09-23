La presentación de 'Otros tres discursos del vino. Y uno más' reúne a decenas de personas

La Nave de las Canastas de Bodegas Campos acogió ayer tarde la multitudinaria presentación de, la obra colectiva firmada por José Antonio Ponferrada Cerezo, Manuel María López Alejandre, Luis Ortiz García y Manuel Bellido Mora. El encuentro, incluido en el ciclo "Patrimonio de Córdoba", reunió a representantes institucionales y a numerosas personas vinculadas a la cultura montillana.Durante el acto, uno de los coautores de la obra, Luis Ortiz García, sobrino del poeta Pablo García Baena, explicó la génesis de este proyecto editorial y su relación con los discursos de los capataces de honor y con los pregoneros de la Fiesta de la Vendimia. En su intervención hizo alusión a la ceremonia de relevo en el cargo de capataz de honor celebrada en la Casa del Inca el 5 de septiembre de 2010.Aquel encuentro estuvo protagonizado por los dos únicos miembros vivos entonces del grupo Cántico, Pablo García Baena y Ginés Liébana. El primero cedió el testigo al segundo, que ejerció como capataz de honor durante todo un año. García Baena destacó la influencia del vino en la génesis y el desarrollo de las actividades de este colectivo literario y ensalzó la trayectoria artística de Liébana, "el amigo más antiguo de este grupo".En aquella ceremonia, Ginés Liébana pronunció un discurso alejado de lo convencional, cargado de alusiones poéticas y referencias humorísticas. El nuevo capataz de honor señaló que "es mucho lo que yo debo en mi formación estética a este conjunto de hálitos sensibles que el vino de Montilla-Moriles me inspira".La presentación de ayer contó con la asistencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas; del exalcalde, Federico Cabello de Alba, concejal del Grupo Municipal Popular; y de Francisco Javier Martín, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la Fundación Bodegas Campos.Entre el público se encontraban personalidades de la cultura montillana, como el escritor y médico Antonio Varo Baena; el escritor y actor montillano Manuel Cobos Ruiz; la escritora montillana Ana Requena Muñoz; la pintora María José Ruiz López; el escritor y periodista montillano Francisco Solano Márquez Cruz o el periodista Manuel Bellido Mora, también coautor del libro.Asimismo, asistieron el reconocido artista Paco Salido —que desde el pasado 11 de septiembre expone en la Sala Galatea de la Casa Góngora la espectacular muestra— y el fotógrafo Rafa Aguilar Portero, que en las próximas semanas estrenará una nueva sección en. La convocatoria de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Bodegas Campos reunió así a representantes de distintas disciplinas culturales en torno a una obra dedicada al vino.El volumen recoge cuatro discursos que lo abordan desde perspectivas complementarias. Sus páginas ofrecen una mirada sobre su dimensión cultural, histórica y simbólica a través de autores con trayectorias diversas, vinculadas a la escritura, el pensamiento y, en distintos grados, al universo vitivinícola.La publicación sigue la estela de, aparecida en 2013 y agotada poco después de su salida al mercado. La nueva entrega retoma aquella propuesta con cuatro aportaciones, una circunstancia que refleja su propio título:Entre sus firmantes se encuentra José Antonio Ponferrada Cerezo, nacido en Montilla en 1956, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba y colaborador de Montilla Digital. Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, fue elegido en 1992 director del Instituto de Bachillerato "Antonio Gala" de Palma del Río y se ha jubilado recientemente tras ejercer su labor docente en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Averroes" de Córdoba.Académico correspondiente en Montilla de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, leyó en 2011 su trabajo de ingreso sobre, un estudio que reúne su interés por la ciudad, el vino y la literatura. Fue vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de Córdoba y, desde 2018, es uno de los dieciséis miembros de número del Aula del Vino de Córdoba.En marzo de 2024 fue admitido en la Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla, para la que pronunció el discurso "Vida y rito de Edgar Poe", dentro de la conmemoración del nacimiento del autor de. Ha colaborado en publicaciones comoy es autor, entre otras obras, dey dePor su parte, Manuel Bellido Mora, nacido en Montilla en 1959, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en Radiocadena Española, Radio Nacional de España y Canal Sur Televisión, donde ha coordinado informativos y se ha especializado en periodismo cinematográfico.Pregonero de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles en 2002, Bellido ha sido jurado en certámenes como la Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga y ha cubierto los principales festivales cinematográficos nacionales e internacionales. También ha colaborado con colectivos culturales montillanos y con publicaciones como, donde firma la secciónEntre sus reconocimientos figuran la Linterna Mágica de Archidona, el Premio Asecan del Cine Andaluz, el Premio Ciudad de Málaga y el Premio Juan Antonio Bermúdez a la Labor Informativa. A ellos se suma el Premio Córdoba de Periodismo, que recogió el pasado mes de enero en el Real Círculo de la Amistad.Otro de los autores de la obra es Manuel María López Alejandre, hijo y nieto de bodegueros, que ha dedicado su vida profesional al vino. Ingeniero técnico por la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola y enólogo, ha compaginado su formación técnica con una perspectiva cultural y humanista de la viña y la bodega. Es autor de catorce libros relacionados con la enología y coautor de otros tantos, además de articulista y conferenciante.Secretario del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles durante varias décadas, López Alejandre ha recibido la Medalla de Oro de la Federación Española de Enólogos y es comendador de la Orden del Mérito Agrícola. Fundador de la Unión Española de Catadores, de la Academia del Vino y de la Academia de Gastronomía de Andalucía, preside el Aula del Vino de Córdoba y pertenece a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.Completa la autoría deLuis Ortiz García. Nacido en Córdoba en 1944, es químico metalúrgico por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buena parte de su producción intelectual se ha centrado en la investigación histórica y heráldica.Autor de diversos trabajos sobre la historia de Córdoba, ha publicado títulos como(2017),(2019) y(2022).