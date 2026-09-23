Bacus Travel & Tours recibe el Premio a la Mejor Empresa de Servicios Turísticos de Córdoba



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La firma montillana Bacus Travel & Tours recibió anoche el galardón a la Mejor Empresa de Servicios Turísticos en los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2026, entregados en el Patio Barroco de la Diputación de Córdoba. El Patronato Provincial de Turismo distinguió la expansión de esta empresa vinculada ay su contribución al desarrollo del turismo rural, enológico y oleícola en la Campiña Sur.El reconocimiento estuvo dirigido de manera especial a Teresa Redondo —que no pudo asistir a la gala— e Inmaculada Luque, fundadoras de la firma, que conforman junto a Bodegas Alvear un proyecto que opera a través de la sociedad BIT Turismo. Su actividad comprende rutas de enoturismo, visitas guiadas a olivares y almazaras, itinerarios por lagares, recorridos monumentales y experiencias temáticas y personalizadas.La empresa montillana combina propuestas vinculadas al vino, al aceite de oliva y al patrimonio de la comarca, con una oferta destinada tanto a visitantes especializados como a familias interesadas en conocer el territorio desde una perspectiva didáctica. El Patronato valoró el crecimiento de la firma y su papel en el desarrollo de estas modalidades turísticas en la Campiña Sur.Una de sus experiencias centrales es la visita oficial a Bodegas Alvear, fundada en 1729 y considerada la bodega más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España. La propuesta permite acercarse a la historia y a la cultura del vino de Montilla-Moriles a poco más de treinta minutos en coche de Córdoba capital.El itinerario recorre los espacios relacionados con la elaboración, la crianza y el embotellado. Incluye el paso por la bodega, el lagar, la sala de fermentación, la bodega de crianza y la zona de embotellado, antes de concluir en la sala de catas con vinos como el amontillado, el oloroso y el Pedro Ximénez. A este recorrido se suma la trayectoria familiar de Alvear, prolongada durante generaciones y vinculada al patrimonio vitivinícola montillano.La entrega del premio a Bacus Travel & Tours formó parte de la duodécima edición de los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba. Estos galardones, de carácter bienal, distinguen el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la constancia de personas, empresas, organismos y entidades del sector turístico provincial.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por la delegada de Turismo de la institución, Narci Ruiz, dio la bienvenida a los premiados y a los responsables institucionales presentes en una gala que reunió a agentes económicos y sociales vinculados al turismo.Durante su intervención, Fuentes afirmó que “este encuentro nos permite, un año más, reconocer el trabajo y la capacidad de resistencia de todo el sector turístico de Córdoba, ya que venimos de un arranque de año irregular para el sector hotelero tradicional, marcado por las dificultades de movilidad iniciales y de un primer trimestre en el que el flujo de viajeros retrocedió”.El presidente provincial contrapuso ese comienzo de año con la evolución posterior del sector. Según los datos que expuso, el segundo trimestre registró un incremento interanual del 12,4 por ciento en el número de turistas, que situó a Córdoba a la cabeza del crecimiento en Andalucía y permitió superar el récord alcanzado en 2022.“Además, contamos con un dato que demuestra la excelencia de nuestra oferta, una certeza que nos da la valoración media que otorgan los visitantes a Córdoba, que alcanza una calificación sobresaliente de 9,4 sobre 10. Esto nos permite afirmar que quien viene a nuestra provincia se marcha profundamente satisfecho, y ese es un activo extraordinario que debemos proteger”, manifestó Fuentes.El máximo responsable de la Diputación defendió también la necesidad de potenciar el turismo de interior, la sostenibilidad, el patrimonio natural y la gastronomía de las comarcas mediante programas como Córdoba Infinitas Experiencias o las Rutas de Castle Love. En ese contexto, se refirió expresamente a las bodegas de Montilla-Moriles como uno de los recursos que pueden atraer hacia la provincia a quienes visitan la capital.Fuentes señaló que “queremos que el visitante que llega a la capital tenga motivos para desplazarse a la provincia. Que conozca una bodega de Montilla-Moriles, que visite una almazara, que descubra la gastronomía de Los Pedroches, que haga una ruta de naturaleza en la Subbética, que conozca nuestro patrimonio industrial, que participe en una fiesta o que descubra un pequeño municipio que hasta ese momento no estaba en su mapa”.El presidente provincial insistió en la transformación de esos recursos en propuestas que puedan formar parte de la estancia del visitante. “Y es que Córdoba tiene recursos extraordinarios, tenemos patrimonio, paisaje, gastronomía, vino, aceite, dehesa, naturaleza, cultura, fiestas y tradiciones”, resaltó Fuentes.“Pero tener un recurso no significa automáticamente tener un producto turístico, por lo que el siguiente paso debe ser convertir ese recurso en una experiencia que el visitante pueda vivir, disfrutar y recordar. Esto es lo que puede hacer que el turismo tenga un impacto económico mayor y más repartido por el territorio”, afirmó.La diversidad de los reconocimientos de esta edición ocupó otra parte de su intervención. Junto a Bacus Travel & Tours, Fuentes destacó a Enamoriles, por su propuesta alrededor del vino, y a la Semana Santa de Baena, por el atractivo turístico de su tradición y su patrimonio inmaterial.También se refirió al Hotel Monasterio San Francisco, instalado en un antiguo monasterio, y al restaurante Karán Bistró, de Pozoblanco, por su aportación a la proyección de la gastronomía de Los Pedroches. A ellos añadió la Mancomunidad de la Subbética, por su trabajo de cooperación entre municipios, y el Ayuntamiento de Puente Genil, por sus propuestas relacionadas con el patrimonio arqueológico e industrial, las tradiciones y la Navidad.Los galardones reconocieron asimismo a María José Llergo, cuya música lleva el nombre de Los Pedroches y de Córdoba a escenarios de todo el mundo, y a Antonio Ramos Pemán, por su trayectoria profesional vinculada al turismo y al desarrollo provincial. La ceremonia incluyó un reconocimiento a título póstumo a Francisco Ramírez, ligado durante años al Patronato Provincial de Turismo.Fuentes felicitó además al Hotel Corbella, de Posadas, por su propuesta de turismo rural, y al Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. Sobre este último, subrayó la importancia de la cooperación institucional “porque la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación es imprescindible si queremos promocionar Córdoba como un destino único, independientemente de dónde empiece o termine administrativamente el visitante”.El programa, de Onda Cero, y la publicaciónfiguraron igualmente entre los reconocidos por su labor de difusión. El presidente provincial aludió a la necesidad de dar a conocer fuera de Córdoba los recursos turísticos del territorio.La gala distinguió a Vicente Amigo como Embajador del Turismo de Córdoba 2026. Fuentes recordó sus cuarenta años de trayectoria en escenarios internacionales y su vinculación con el público cordobés, al que se refirió como una de las responsabilidades que el propio artista ha destacado al hablar de sus actuaciones en la ciudad.