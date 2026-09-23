Natalia Ramírez debuta con la Selección Española en la Copa de Europa de Triatlón

Natalia Ramírez Pedraza, triatleta del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, finalizó el pasado fin de semana en la 42.ª posición en la Copa de Europa de Triatlón de Coimbra, en Portugal, donde compitió por primera vez en una prueba continental de categoría Élite. La deportista, que pertenece a la categoría Júnior, participó con la Selección Española tras ser convocada para esta competición absoluta.La Europe Triathlon Cup Coimbra 2026 reunió a triatletas de distintos países en una prueba disputada sobre distancia. El recorrido comprendió 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.La convocatoria del combinado nacional permitió a Ramírez afrontar su primera Copa de Europa élite y medirse con deportistas con experiencia internacional. Su presencia en Coimbra supuso, además, su estreno defendiendo los colores de la Selección Española en una competición continental de este nivel, pese a continuar en categoría Júnior.Esta participación llegó después de una trayectoria de progresión en las categorías de formación. Con el 42.º puesto obtenido en Portugal, la representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón suma una nueva experiencia internacional en una temporada en la que está teniendo la oportunidad de competir al más alto nivel.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.