La oncóloga montillana Rosa María Villatoro abordará los mitos y bulos sobre el cáncer

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La Asociación Acompañamiento con Sentido (Acosent) celebrará este próximo viernes, a partir de las 19.00 de la tarde, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" de Montilla, una charla-coloquio sobre los mitos y bulos relacionados con el cáncer. La actividad correrá a cargo de la oncóloga montillana Rosa María Villatoro Roldán y contribuirá a distinguir la información cierta de las falsas promesas en torno al cáncer.Bajo el título, la convocatoria propone acercar a la ciudadanía información rigurosa y basada en la evidencia científica para tomar decisiones con confianza. A su vez, la sesión se integra en la labor divulgativa de Acosent, una asociación promovida por profesionales de los ámbitos sanitario y social para fomentar la cultura del cuidado y del acompañamiento.En esta ocasión, la entidad contará con una especialista de excepción, cuya actividad profesional combina la atención clínica, la investigación oncológica y la participación en grupos de trabajo de su especialidad. Nacida en Montilla, Rosa María Villatoro Roldán es especialista en Oncología Médica y desarrolla su actividad en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella y en HC Marbella International Hospital. Su dedicación clínica comprende los tumores del tracto genitourinario, el cáncer de pulmón y los sarcomas de partes blandas.La ponente es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y doctora en Medicina por la Universidad de Málaga. Su trayectoria académica incluye, además, el programa de doctorado en Patología Celular de la Universidad de Sevilla y un máster en Biotecnología por el Instituto de Biotecnología y la Universidad de Granada.Su formación complementaria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía abarca la organización sanitaria, la entrevista clínica y la relación entre el médico y el paciente, así como la investigación, la estadística y la medicina basada en la evidencia. También comprende la metodología de la investigación, la gestión, los procesos y la calidad asistencial.A esa preparación se suman la formación médica continuada en Oncología Médica, la formación multidisciplinar en cáncer de pulmón y la participación en el programa de sesiones clínicas de Medicina Interna del Área Hospitalaria Virgen Macarena. Asimismo, cuenta con formación en urgencias clínicas y quirúrgicas y en soporte vital avanzado.En el ámbito investigador, Rosa María Villatoro Roldán está vinculada al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) como investigadora asistencial colaboradora, con categoría de perfil investigador R3. Participa en proyectos de innovación dirigidos a pacientes oncológicos y ejerce como coordinadora de grupos de trabajo específicos dentro de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).La organización de charlas divulgativas abiertas a la ciudadanía forma parte de las líneas de actuación que Acosent dio a conocer durante su presentación pública en el Salón Municipal San Juan de Dios de Montilla. Aquel encuentro permitió explicar los objetivos de un proyecto centrado en el cuidado y en el apoyo a las personas que atraviesan situaciones complejas.Entre las iniciativas planteadas por la asociación figuran la creación de espacios de encuentro para grupos de duelo y el desarrollo de acciones formativas sobre acompañamiento emocional y social. A medio y largo plazo, el colectivo también se propuso impulsar una red de voluntariado para ofrecer apoyo directo a personas que afrontan una enfermedad avanzada o el final de la vida.Durante la presentación de la entidad, su presidenta, María Luisa Hidalgo, subrayó que "promover la cultura del cuidado y del acompañamiento es fundamental desde la base, desde los colegios hasta el conjunto de la sociedad". También defendió la necesidad de "sensibilizar y formar a la ciudadanía para saber acompañar en momentos difíciles".Por su parte, Rosa María Villatoro Roldán explicó entonces, como representante de Acosent, que el proyecto nace "de una necesidad detectada no solo en Montilla, sino en la sociedad en general". En aquella intervención precisó que el objetivo principal de la asociación es "estar al lado de las personas, acompañarlas y asesorarlas desde un enfoque humano", sin sustituir la labor de los servicios sanitarios públicos.