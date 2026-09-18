El corte de la N-331 altera el horario de los autobuses y suprime una parada en Montilla

La línea de autobús de Cosmenbus entre Puente Genil y Córdoba adelantará de las 07:30 a las 07:15 horas la salida de una de sus expediciones y suprimirá temporalmente la parada en Montilla del servicio que parte a las 16:50 horas debido al corte de la carretera N-331 entre Aguilar de la Frontera y Montilla.La delegada territorial de Fomento y Movilidad, Carmen Granados, informó ayer de estos cambios, motivados por las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ejecuta en el paso superior de la carretera sobre la línea ferroviaria.Según la información trasladada por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, finalmente solo será necesario adelantar el horario de una de las expediciones cuya modificación se había estudiado inicialmente. El resto de los servicios mantendrá sus horarios habituales, sin que resulte necesario introducir más ajustes en las horas previstas.El adelanto de quince minutos afectará, en concreto, a la expedición de la línea Puente Genil-Córdoba que tenía fijada su salida a las 07:30 horas y que pasará a partir a las 07:15 horas. A esta modificación se suma la supresión de la parada en Montilla de la expedición con salida a las 16:50 horas, que se mantendrá mientras duren las afecciones derivadas de las obras y del corte de tráfico.La empresa operadora comunicó que, con los medios de los que dispone actualmente, no resulta posible mantener el paso por Montilla de este último servicio sin comprometer su prestación. Las personas usuarias del municipio dispondrán, no obstante, de las expediciones de la misma línea que realizan parada en la localidad a las 16:35 y a las 18:30 horas.Carmen Granados agradeció la comprensión de la ciudadanía ante unas modificaciones temporales que, según explicó, responden a la necesidad de garantizar la movilidad y la continuidad del transporte público durante las actuaciones en la N-331. Además, recomendó consultar los horarios actualizados antes de realizar cualquier desplazamiento.Estos cambios en los autobuses interurbanos se añaden a las medidas de coordinación adoptadas por las administraciones ante el cierre de la carretera. El pasado 14 de septiembre, una reunión de trabajo celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba permitió acordar laentre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla durante el desarrollo de los trabajos.En aquel encuentro participaron la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla; la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Araceli Herrador Cosano; la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Campos Aguilera; la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado García; y el director del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro Cobos.El acuerdo tuvo como objetivo mantener la prestación de los servicios esenciales y, especialmente, la atención sanitaria durante las obras. Las administraciones establecieron también un canal de comunicación permanente y directo para responder a las incidencias que pudieran afectar a la movilidad o a los servicios públicos mientras se ejecutan las actuaciones.El corte de la N-331 afecta a la comunicación habitual entre Montilla y Aguilar de la Frontera, así como al acceso a Montilla desde el enlace 36 de la autovía Córdoba-Málaga, la A-45. Durante los trabajos, la conexión entre el municipio y la autovía debe efectuarse a través del enlace 27 La Rambla-Montemayor-Montilla, situado en la zona de El Portichuelo.La conexión con el Hospital de Montilla, ubicado en La Retamosa y centro de referencia para la población aguilarense, había centrado una de las principales preocupaciones planteadas tras conocerse las restricciones. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera"coordinación" entre las administraciones y medidas específicas para afrontar el cierre total de la carretera.Según los datos expuestos entonces por el colectivo, un desplazamiento al hospital que habitualmente podía realizarse en unos quince minutos podría prolongarse hasta alrededor de cuarenta y cinco minutos por el itinerario alternativo. La plataforma recordó que estos viajes responden tanto a consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos como a ingresos y situaciones de urgencia. Su portavoz, María del Carmen Toro Cabezas, manifestó que "hay problemas que pueden medirse en kilómetros. Otros, en minutos. Y cuando hablamos de salud, hay minutos que pueden marcar la diferencia".El colectivo solicitó un análisis específico de la incidencia del corte sobre las emergencias sanitarias y planteó la coordinación del Servicio Andaluz de Salud, los servicios de emergencias, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, los ayuntamientos y las administraciones responsables de las carreteras. Entre sus propuestas figuraban protocolos especiales para emergencias, el refuerzo de determinados recursos sanitarios o de transporte y el estudio de soluciones técnicamente viables y seguras que redujeran los tiempos de acceso al hospital.La habilitación del paso permanente para vehículos de emergencia acordada el 14 de septiembre respondió a esa preocupación por la atención sanitaria durante las restricciones de circulación. Las instituciones participantes destacaron la colaboración mantenida para compatibilizar las obras ferroviarias con la prestación de los servicios esenciales.La intervención en la N-331 forma parte de las actuaciones para adaptar el corredor ferroviario Algeciras-Madrid-Zaragoza a la futura Autopista Ferroviaria. El proyecto, que avanzó en primicia Montilla Digital, contempla la modificación de pasos superiores para permitir la circulación de convoyes destinados al transporte de semirremolques por ferrocarril, que requieren una mayor altura y un mayor espacio libre.En el caso del paso superior de la N-331, los trabajos permitirán adecuar la estructura al nuevo gálibo requerido. Las actuaciones previstas en el corredor incluyen también modificaciones en la altura de la catenaria y del hilo de contacto, además de intervenciones sobre la plataforma ferroviaria.Tal y como, la adecuación de los pasos superiores de la futura Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza fue adjudicada por 12,77 millones de euros. El contrato comprende 46 pasos superiores y seis puentes metálicos en el tramo situado entre Bobadilla, en Málaga, y Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real.Montilla también está incluida en el proyecto para ampliar hasta los 750 metros las vías de apartado de varias estaciones de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 20,8 millones de euros el contrato que abarca las intervenciones en las estaciones de Montilla, Fernán Núñez y Puente Genil.En la estación montillana están previstas la ampliación de la plataforma ferroviaria, la adaptación del trazado en la zona de los andenes, la instalación de una nueva vía y la electrificación del nuevo tramo. El proyecto incorpora mejoras en el drenaje, el cerramiento de las vías y la sustitución del actual paso superior por una estructura renovada.Durante la reunión del pasado lunes, las administraciones abordaron también el alcance del corredor y su incidencia en la posición de Córdoba dentro de los grandes ejes de transporte de mercancías. El proyecto pretende mejorar la conexión entre puertos, centros logísticos y mercados nacionales e internacionales, favorecer una movilidad más sostenible y reducir el transporte pesado por carretera.Las instituciones participantes consideraron estas actuaciones una inversión estratégica para la provincia y para Andalucía y reafirmaron su compromiso de mantener el diálogo y la cooperación durante su ejecución, con el propósito de reducir las afecciones temporales y garantizar la continuidad de los servicios públicos.