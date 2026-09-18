Tres victorias individuales marcan el fin de semana del Montilla-Córdoba Triatlón

VII Triatlón "Ciudad de San Fernando"

VIII Triatlón de Menores "Coria del Río"

Liga Nacional de Triatlón

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completó un intenso fin de semana de competición con presencia en cuatro citas celebradas en Andalucía y en la última sede de la Liga Nacional de Triatlón 2026, disputada en Arenales del Sol, Elche. La actividad dejó triunfos individuales para Alejandro Castro García, Nahikari Blanco Baños y Said Diallo, además de puestos destacados de Alba Torres e Irene Sánchez y la participación de los equipos masculino y femenino del club en tres Campeonatos de España.La primera de las citas tuvo lugar el sábado 12 de septiembre en La Puebla del Río, donde se celebró el XIII Triatlón Cros La Puebla del Río “Puerta de Doñana”, organizado por el Ayuntamiento de La Puebla del Río con la colaboración del C.A. Puebla, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. La prueba reunió a 107 inscritos y fue la tercera cita puntuable de la V Copa de Andalucía de Triatlón Cros 2026 y, al mismo tiempo, la quinta y última jornada del IV Circuito Sevillano de Triatlón 2026.Los participantes afrontaron un recorrido compuesto por 500 metros de natación, 14,3 kilómetros de bicicleta de montaña y 4,2 kilómetros de carrera a pie, en una tarde marcada además por unas condiciones meteorológicas que incrementaron la exigencia de la competición. Entre los representantes del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón destacó Alejandro Castro García, que se proclamó vencedor de la categoría Junior Masculino con un tiempo de 1:02:34.Castro García concluyó, además, en la octava posición de la clasificación general masculina, obtenida al ordenar por tiempos a todos los participantes finalizados de las distintas categorías, puesto que la clasificación facilitada aparece estructurada por categorías y no ofrece directamente una general individual. El triatleta del club montillano se quedó a solo dos segundos de Miguel Vázquez Zafra, vencedor Sub-23 con 1:02:32.La presencia del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también fue relevante en la competición femenina de La Puebla del Río. Alba Torres compartió buena parte de la prueba con Rocío Borrás, del C.D. Triatlón Guadiato. Ambas completaron juntas los segmentos de natación y bicicleta de montaña antes de jugarse las posiciones de podio durante la carrera a pie. La segunda posición fue finalmente para Borrás, mientras Torres se situó entre las principales protagonistas de la prueba.La victoria femenina correspondió a Ana Estévez, del Isbilya-Sloppy Joe’s, que salió del agua a cuarenta segundos del dúo formado por Borrás y Torres, pero remontó en el segmento ciclista hasta alcanzar la segunda transición con una ventaja que consolidó posteriormente con el mejor parcial de carrera a pie. Beatriz Jiménez, del C.T. Costa del Sol, y Sonia Simón, del C.D. Playas de Punta Umbría Costa de la Luz, completaron las cinco primeras posiciones.La competición masculina absoluta de La Puebla del Río ofreció un desenlace más ajustado. Sergio Lorenzo consiguió la victoria tras marcar el mejor parcial a pie y aventajó en medio minuto a Sergio García, mientras Antonio Cardona, del C.T. Rincón de la Victoria, terminó tercero a un minuto del ganador.Victoriano Raso, del TriTrain4You Málaga, y Alfredo Bonillo, del C.T. Califas de Hierro, ocuparon los otros dos puestos entre los cinco primeros. La clasificación masculina por clubes estuvo encabezada por ADSevilla, por delante del C.D. Atletismo Coria y del C.T. Rincón de la Victoria.La prueba sirvió igualmente para cerrar el IV Circuito Sevillano de Triatlón 2026, que había pasado anteriormente por el Duatlón de Sevilla, el Triatlón de Sevilla, el Triatlón Cros Minas de la Reunión y el Acuatlón Velá de Santa Ana. La V Copa de Andalucía de Triatlón Cros afrontará ahora su última prueba, el II Triatlón Cros Faro Sacratif, previsto para el 26 de septiembre en Torrenueva Costa.La actividad continuó el domingo 13 de septiembre en San Fernando con el VII Triatlón "Ciudad de San Fernando – I Memorial Paquito Rivero". La competición, organizada por el Club Natación San Fernando con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Triatlón, alcanzó el lleno con 226 participantes, un 13 por ciento más que en la edición anterior, y se celebró por primera vez bajo la denominación de Memorial Paquito Rivero.El viento obligó a modificar las distancias previstas poco antes de la salida. La natación quedó reducida a 650 metros y el segmento ciclista a 16 kilómetros, mientras que se mantuvieron los 5 kilómetros de carrera a pie. En la prueba femenina, Irene Sánchez, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, logró la segunda posición absoluta tras completar una actuación que la situó inmediatamente por detrás de la vencedora, Irene Peinado, del Triatlón Inforhouse Santiago.Peinado dominó la competición femenina desde el segmento de natación y cruzó la meta con un tiempo final de 1:01:35. Irene Sánchez ocupó la segunda plaza y Berta Crespo, de ADSevilla, completó el podio, mientras Ana Soler y María Ruiz finalizaron entre las cinco primeras clasificadas.En categoría masculina, Alfonso Bastos, del Club Triatlón Albacete Res, consiguió una victoria resuelta por apenas dos segundos después de una carrera abierta hasta la línea de meta. Manuel Alejandro Coronil, del C.D Triclub Babyschool, fue segundo tras firmar el mejor parcial de carrera a pie, y Juan Antonio Reyes, de ADSevilla, completó el podio. Carlos Ruiz y Manuel Gómez ocuparon los otros dos puestos entre los cinco primeros, mientras el triatleta paralímpico Tristán Vergara, del C.P Mijas Triatlón, logró el triunfo en su categoría PTS7.El VII Triatlón Ciudad de San Fernando fue también la sexta y penúltima prueba puntuable del Circuito Diputación de Cádiz de Triatlón 2026. Tras las citas de Arcos, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, San José del Valle, Rota y San Fernando, el circuito se resolverá el próximo 26 de septiembre con el XII Triatlón San Roque. Para la clasificación final se tendrán en cuenta las cuatro mejores pruebas de cada deportista.Ese mismo domingo, Coria del Río acogió el VIII Triatlón de Menores "Coria del Río", organizado por el C.A. Coria con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. La cita reunió a 140 inscritos en el Complejo Polideportivo Alcalde Fernando Suárez Villar y contó con deportistas desde la categoría Prebenjamín hasta Juvenil.La competición constituyó la quinta prueba puntuable del XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores para las categorías hasta Cadete y fue también una de las últimas oportunidades para sumar puntos en el VII Circuito Sevillano de Triatlón de Menores. El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón contó con una amplia representación y obtuvo dos victorias en las categorías Cadete.En Cadete Femenino, Nahikari Blanco Baños consiguió el primer puesto de su categoría y de la clasificación general. Gabriela Cárdenas Rojano terminó cuarta, tanto en su categoría como en la general, mientras Victoria López Bermejo ocupó la sexta posición en ambas clasificaciones. En la misma categoría, la victoria de Blanco Baños se produjo con un tiempo de 28:08, por delante de Olivia Roberts y Sophie Roberts.El segundo triunfo para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón llegó en Cadete Masculino. Said Diallo se impuso con un registro de 26:28 y terminó primero tanto de su categoría como de la clasificación general. La carrera estuvo especialmente ajustada, ya que aventajó en solo siete segundos a Sandro Ramos, mientras Elías Cario ocupó la tercera posición.La representación montillana continuó en Infantil Femenino, donde Iria Jiménez Novoa terminó quinta de categoría y quinta de la general. Esperanza López Pedraza fue sexta en ambas clasificaciones y Aurora Márquez Gómez acabó decimotercera. Laura López Lucena figuró como no presentada y, por tanto, no obtuvo posición de categoría ni de la general. En esta prueba, el podio estuvo encabezado por Claudia Peña, seguida por Leire López y Aitana Gallego.En Infantil Masculino, Jaime Morales Guijarro, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, finalizó séptimo tanto de su categoría como de la clasificación general. La victoria correspondió a Lorenzo Ippolito, que aventajó en nueve segundos a Alejandro Tapia, mientras Guillermo Rodríguez terminó tercero.Victoria Jurado Hidalgo representó al club en Alevín Femenino y concluyó novena de su categoría y novena de la general. Berta López Cruz apareció como no presentada. En esta categoría, Martina Gómez obtuvo la primera posición, Claudia Gutiérrez fue segunda y Bianca Jiménez terminó tercera.En Alevín Masculino, Alai Blanco Baños consiguió la cuarta posición de su categoría y de la clasificación general. Jesús López Pedraza apareció descalificado y, por ello, no contó con un puesto válido. Ignacio Peña se proclamó vencedor de la categoría, con Alejandro Burgos en segunda posición y Leonardo Ippolito en la tercera.El balance del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en la prueba de menores de Coria del Río fue de doce deportistas incluidos en la clasificación facilitada: nueve clasificados, dos no presentados y uno descalificado. Los dos primeros puestos conseguidos por Nahikari Blanco Baños y Said Diallo se tradujeron en dos medallas de oro para la entidad.La jornada de Coria del Río incluyó también las categorías Juvenil, Benjamín y Prebenjamín. Martina García y Rafael Sánchez vencieron en Juvenil Femenino y Juvenil Masculino, respectivamente; Paula Cárdenas y Alonso Domínguez se impusieron en Benjamín Femenino y Benjamín Masculino; y la categoría Prebenjamín mantuvo su carácter participativo y no competitivo, con medallas para los participantes al finalizar. El XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores afrontará su última cita en Tíjola el 20 de septiembre.El intenso fin de semana para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se completó en Arenales del Sol, Elche, con la última sede de la Liga Nacional de Triatlón 2026. El programa reunió tres campeonatos nacionales que repartieron los últimos puntos de la temporada: el Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes, el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos y el Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes 2×2.En el Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes, los deportistas compitieron individualmente antes de sumar sus resultados para sus respectivos equipos mediante un formato de semifinales y final. El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón terminó en la decimocuarta posición de la Primera División masculina y en la decimotercera de la Primera División femenina.Entre los resultados andaluces de esta primera competición destacó Cristina Jiménez-Orta, segunda en la final de Primera División y campeona con el C.E.A Bétera, mientras Jesús Vela terminó sexto individualmente y se proclamó campeón de España con el Peñota Dental Triatlón. El Isbilya-Sloppy Joe’s acabó duodécimo en la Primera División masculina y decimocuarto en la femenina.La segunda cita de la sede nacional fue el Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos, formato en el que cada club estuvo representado por dos mujeres y dos hombres. El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón concluyó en la trigésima primera posición de la Primera División, mientras el Isbilya-Sloppy Joe’s fue el conjunto andaluz mejor situado al finalizar vigesimocuarto. En el apartado de deportistas andaluces hubo un oro para el C.E.A Bétera de Cristina Jiménez-Orta y un bronce para Jesús Vela con el Peñota Dental Triatlón.El Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes 2×2 cerró el programa nacional. En esta modalidad, los integrantes de cada equipo afrontaron la prueba por parejas antes de dar paso a sus compañeros. El equipo femenino del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón consiguió entrar entre los diez primeros de la Primera División con una décima posición, por delante del Isbilya-Sloppy Joe’s, que fue decimoquinto.En Primera División masculina, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón terminó decimotercero, mientras el Isbilya-Sloppy Joe’s ocupó la undécima plaza. Con esta competición quedó cerrada la última sede de la Liga Nacional de Triatlón 2026 después de tres campeonatos disputados durante el fin de semana en Arenales del Sol.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.