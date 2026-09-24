Montilla celebrará el Día Mundial del Turismo con visitas y catas en siete bodegas y lagares

El Ayuntamiento de Montilla celebrará este próximo domingo el Día Mundial del Turismo con una jornada de visitas guiadas y catas en siete bodegas y lagares del municipio. La iniciativa, organizada a través de la Concejalía de Turismo, permitirá conocer sus instalaciones y sus vinos por un precio común de 5,00 euros por persona, con reserva previa y plazas limitadas.La actividad pondrá el cierre al programay coincidirá con la. La propuesta está dirigida tanto a vecinos de la localidad como a visitantes de cualquier lugar de Andalucía y se desarrollará en bodegas y lagares del casco urbano y de la Sierra de Montilla.Las primeras visitas comenzarán a las 11:00 horas en, Bodegas Maillo y. A las 11:30 horas será el turno dey Bodegas Cabriñana, mientras que Lagar Cañada Navarro / Insensatos recibirá a los participantes a las 12:00 del mediodía. La última visita programada arrancará a las 12:30 horas en Bodegas Navarro.Como novedad de esta edición, los establecimientos participantes y el Ayuntamiento han acordado una tarifa única para todas las visitas. Los 5,00 euros por persona incluirán el recorrido guiado por las instalaciones y una cata de vinos. La Oficina de Turismo coordinará las reservas y la distribución de los participantes entre las distintas visitas.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que “tras tres semanas intensas de celebraciones en torno a nuestra vendimia, el septiembre montillano mantiene el pulso en su último fin de semana con algunas de sus actividades más emblemáticas”.“Para conmemorar el Día Mundial del Turismo, que se celebra el mismo domingo, desde la Concejalía de Turismo invitamos tanto a los montillanos como a nuestros visitantes a disfrutar de una jornada enoturística en las bodegas y lagares de la ciudad y su sierra”, manifestó el edil, quien describió la propuesta como “una magnífica oportunidad para conocer los vinos, la cultura, el patrimonio y los proyectos familiares que conforman la singular tradición vitivinícola montillana”.La jornada culminará un programa que arrancó hace un mes con lay que ha incluido la, ely la, además de otras actividades vinculadas a la oferta enoturística del municipio, como el tradicionalLapsley subrayó que “septiembre es un mes especialmente importante para Montilla, porque coincide con la vendimia, con las paseras en pleno funcionamiento y con una actividad muy intensa en bodegas y lagares, lo que nos permite mostrar al visitante una imagen muy auténtica de nuestro territorio y de nuestra cultura del vino”.Durante el último fin de semana de septiembre, las visitas compartirán programación con las actividades de la, la Ruta Ecuestre Fiesta de la Vendimia y la fiesta vecinal de Remate de la Vendimia, en el Cerro Don Juan.Las personas interesadas en participar en la jornada enoturística deberán reservar previamente en la Oficina de Turismo de Montilla, a través del teléfono 672 780 521. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las plazas disponibles.