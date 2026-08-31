Montilla amplía a cinco días la programación de su Fiesta de la Vendimia

Un amplio programa de actos

Un cartel de excepción

Una fiesta de gran arraigo popular

Montilla celebrará desde este jueves y hasta el próximo lunes, 7 de septiembre, una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, declarada "De Interés Turístico Nacional", que ampliará su programación para reunir durante cinco jornadas actividades culturales, musicales, religiosas, deportivas y enoturísticas en distintos espacios de la ciudad.“Seguimos avanzando para que la Fiesta de la Vendimia tenga cada vez mayor relevancia dentro de nuestro municipio y se convierta también en una oportunidad para proyectar Montilla, nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestros vinos”, declaró el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, durante la presentación del pregonero y capataz de honor de la Fiesta de la Vendimia, que este año recaerá en el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo Rodríguez.El primer edil montillano destacó que esta elección pretende reconocer “la estrecha relación entre el conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuestro sector vitivinícola”, además de la voluntad de la institución académica de reforzar su presencia en los municipios de la provincia, a través de programas como el del Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban”.De igual modo, la Fiesta de la Vendimia 2026 recuperará la figura de "Ciudad Invitada", que este año recaerá en Almendralejo. El municipio pacense comparte con Montilla una destacada tradición vitivinícola y su pertenencia a la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) . Según señaló Llamas, la presencia de Almendralejo en Montilla permitirá estrechar la relación entre ambas localidades y favorecer nuevas actividades vinculadas al vino, el turismo y la innovación.Al respecto, Rafael Llamas avanzó que el Ayuntamiento trabaja en la candidatura de Montilla como Ciudad Española del Vino 2027, una iniciativa que será presentada con mayor detalle en los próximos días y que, según el primer edil, aspira a convertirse en “un punto de inflexión para la proyección de nuestros vinos, nuestro territorio y nuestra marca de ciudad”.Dentro de esa estrategia de promoción turística y enológica, el alcalde situó entre los principales hitos de los próximos meses la futura apertura del nuevo centro de recepción de visitantes y del Museo del Vino en El Parador, equipamientos que reforzarán los recursos relacionados con el patrimonio vitivinícola de la localidad.La programación —que puede consultarse con detalle en la— comenzará el jueves con la inauguración del alumbrado especial y del pasacalles que ofrecerá la Agrupación Musical La Unión desde la puerta del Ayuntamiento hasta la Barriada de El Gran Capitán. A continuación, a las 21.30 de la noche, tendrá lugar el pregón de la Verbena de El Barrio, a cargo de Rafael Jiménez Jiménez, con el títuloy una hora más tarde comenzará el tradicional concierto de pasodobles de la Banda de Música Pascual Marquina en la Plaza de La Merced.Como en ediciones anteriores, la música volverá a tener una presencia destacada durante todos los días de la fiesta. El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, detalló que el programa incluirá las actuaciones de orquestas, grupos de versiones, tributos y formaciones y artistas montillanos, entre los que destaca Imperio Reina, que volverá a actuar ante sus paisanos el domingo 6 de septiembre, a las 23.00 de la noche, en la Plaza de La Merced. El cierre musical llegará el lunes 7 de septiembre con la actuación del grupo cordobés La Corredera.“Queremos que la Fiesta de la Vendimia tenga actividad desde el primer día y que la ciudadanía perciba desde el jueves que Montilla está ya inmersa en una de sus celebraciones más importantes”, señaló Miguel Sánchez, quien recordó que, junto a las actuaciones musicales, la programación incorpora actos deportivos, actividades culturales y distintas propuestas relacionadas con el mundo del vino.La vertiente religiosa y tradicional tendrá uno de sus momentos centrales el domingo 6 de septiembre. A las 20.00 de la tarde se celebrará la tradicional misa flamenca en, presidida por Abraham Luque y con la participación de Antonio Nieto al cante y Curro Cruz a la guitarra.Tras la celebración religiosa, promovida por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, tendrá lugar la tradicional procesión de la patrona del noble gremio de la vid y el vino, que partirá a las 21.15 de la noche desde Bodegas Pérez Barquero en dirección a la Plaza de la Merced, con el acompañamiento de la Banda de Música Pascual Marquina.A las puertas de la iglesia chica de El Barrio, en torno a las 22.15 de la noche, tendrá lugar la tradicional pisa de la uva y la obtención del primer mosto, uno de los actos más representativos de la Fiesta de la Vendimia. La programación de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas continuará el lunes 7 de septiembre con la misa de regla y una comida de hermandad.La 71.ª edición de la Fiesta de la Vendimia se anuncia con un cartel obra del fotógrafo montillano Chema G. Mármol, ganador delen 2024. José María Garrido Mármol, conocido artísticamente como, nació y reside en Montilla, donde a sus 35 años ha consolidado una doble trayectoria como informático y fotógrafo. Se formó en el Colegio La Asunción, en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano" y en el IES Inca Garcilaso, completando después estudios en el IES Trassierra de Córdoba.Su trabajo fotográfico, de marcado carácter documental, busca capturar la autenticidad del mundo del vino y de la vida rural que lo rodea. En su obra —que ha ilustrado crónicas y reportajes de medios como— las luces del amanecer, las sombras del lagar o el silencio de los campos se transforman en un relato visual que, sin artificios, revela la verdad del paisaje montillano.La composición que protagoniza el cartel de la Fiesta de la Vendimia sitúa como elementos centrales la pisa de la uva, el primer mosto y la Virgen de las Viñas, al tiempo que conserva referencias visuales a la cartelería histórica de la celebración.El cartel incorpora también un catavino como símbolo del destino final del fruto de la vid y emplea tonalidades y manchas inspiradas en los vinos jóvenes. Chema G. Mármol explicó que “la idea era mantener una continuidad con los carteles históricos y, al mismo tiempo, aportar una lectura actual de uno de los momentos más emocionantes de nuestra vendimia”.La Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles fue declarada "de Interés Turístico Nacional" el 10 de diciembre de 1974, tras la celebración de dieciséis ediciones. En el expediente relacionado con la declaración de Interés Turístico de la Fiesta, que se inició el 10 de febrero de 1972, se establecía que “el día 13 de noviembre de 1955, un grupo de obreros, empleados y patronos del gremio vitivinícola montillano, se reunieron para fundar la Hermandad que bajo el título y patrocinio de Nuestra Señora de Las Viñas, había de agrupar a todos los que de alguna manera están vinculado a la principal riqueza del pueblo”.En aquella época ya se celebraban muchas de las actividades que aún permanecen en el programa de festejos, algunas de las cuales iniciaban entonces su andadura. Entre ellos destacó la segunda edición de la Cata Flamenca, que contó con las actuaciones de Antonio Mairena, Fosforito, José Menese, El Lebrijano, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Paco de Lucía, Melchor de Marchena y Los Bolecos.Entre los pregoneros que ha tenido la Fiesta a lo largo de su historia, hay que destacar a periodistas de la talla de Luis del Olmo, Matías Prats, Antonio López Hidalgo, Manuel Bellido, Tico Medina, María Pau Domínguez o José Luis Salas. A su vez, han glosado las excelencias de los vinos de Montilla personalidades del mundo de la cultura, la ciencia o la educación, como Juan Carlos Rubio, Fernando Iwasaki, Fernando Tejero o el doctor Manuel Concha.Coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, se celebran en la localidad la, uno de los festivales más prestigiosos del país, así como la Fiesta del Vino y la Tapa, el Concurso de Destreza en el Oficio –que reúne a venenciadores, volteadores y toneleros de toda la comarca-, la exhibición ecuestre y numerosas actuaciones musicales y deportivas.