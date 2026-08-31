Natalia Marín y José Antonio Marín toman el relevo como Vendimiadores Mayores



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La LXXI Fiesta de la Vendimia ya tiene a sus Vendimiadores Mayores. Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García representarán a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles durante la, que se celebrará desde este jueves y hasta el próximo lunes, 7 de septiembre. Los representantes de la Asociación de Vecinos Gran Capitán resultaron elegidos días atrás durante un sorteo celebrado en la Casa del Inca, que contó con la participación de cinco colectivos locales.La elección congregó a representantes de las asociaciones participantes, miembros de la Corporación Municipal, familiares, amistades y numerosos vecinos. También asistieron el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez; y José Luis Fernández, hermano mayor de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.El sorteo se desarrolló mediante la extracción de una papeleta que contenía los nombres de Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García, quienes tomarán el relevo de los representantes de la Asociación de Vecinos El Centro, que ostentaron este reconocimiento durante la pasada edición de la Fiesta de la Vendimia.En esta ocasión concurrieron cinco parejas propuestas por otros tantos colectivos de Montilla. La Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas estuvo representada por Claudia Arrabal Caracuel y Carlos Lao Urbano, mientras que la Asociación de Vecinos Gran Capitán presentó a Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García.Por su parte, Mireia Jiménez Gálvez y Antonio Jiménez Jiménez participaron en representación de la Asociación de Vecinos La Silera. La Asociación de Vecinos El Centro propuso a Saray Rodríguez García y Juan Luis García Gómez, mientras que la Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero, Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo estuvo representada por Irene López Zafra y Francisco José González Baños.Tras conocerse el resultado, Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García recibieron las bandas que los acreditan como Vendimiadores Mayores de la próxima edición. Además, el Ayuntamiento de Montilla entregó un obsequio a todas las personas que participaron en la elección como reconocimiento a su implicación y colaboración con una de las celebraciones más representativas del municipio.Durante el encuentro, Rafael Llamas felicitó a las personas elegidas y agradeció la participación de los colectivos y candidatos que formaron parte del proceso. El alcalde puso asimismo en valor la implicación de las asociaciones y de la ciudadanía en una fiesta estrechamente vinculada a la cultura vitivinícola y a la identidad de Montilla.La elección abre una nueva etapa para Natalia Marín Cabanillas y José Antonio Marín García, quienes asumirán la representación de la 71.ª Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles. Esta celebración, declarada "De Interés Turístico", volverá a reunir del 3 al 7 de septiembre próximos distintos actos relacionados con el vino, la vendimia y las tradiciones de Montilla.Uno de los elementos más reconocibles de la fiesta será nuevamente el atuendo tradicional de la Vendimiadora Mayor y su Corte de Damas. Este vestuario forma parte de la celebración desde 2004, cuando la diseñadora montillana Carmen Rueda recibió de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas el encargo de confeccionar un traje específico.Para elaborar aquel diseño, Carmen Rueda se inspiró en el cuadro, un lienzo de Eloísa Garnelo Aparicio que fue presentado oficialmente en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892. Los vestidos incorporan detalles bordados con hojas de parra y racimos de uva, dos motivos directamente relacionados con el cultivo de la vid y la identidad de la zona Montilla-Moriles.Los vestidos sustituyeron a los trajes de flamenca utilizados hasta entonces por las participantes y, con el paso de los años, se consolidaron como uno de los símbolos visuales de la Fiesta de la Vendimia. Su diseño permite mantener presente una parte del patrimonio artístico de Montilla y relacionarlo con una celebración marcada por la tradición vitivinícola.La Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles hunde sus raíces en la antigua Feria Real de Belén, autorizada en 1816 por el rey Fernando VII. Más de dos siglos después, la celebración continúa mostrando la cultura del vino, la hospitalidad y las costumbres de una tierra que convierte la recolección de la uva en uno de sus principales acontecimientos anuales.