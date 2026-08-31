Los atletas montillanos conquistan ocho medallas en la Carrera Popular de Bujalance



FOTOGRAFÍA: NERJA ATLETISMO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: NERJA ATLETISMO

Los atletas montillanos sumaron el pasado sábado ocho medallas y varias posiciones destacadas en la undécima edición de la Carrera Popular "Arquitectura del Sol", disputada en Bujalance como prueba puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba. La competición reunió a algo más de cuatrocientos participantes y estableció un nuevo récord de participación.La actuación más sobresaliente llegó en la carrera absoluta masculina, en la que el atleta montillano Samuel Ruiz Herrador, que milita en el Trops Cueva de Nerja, se impuso en la clasificación general y en la categoría sub-20/23. El joven corredor montillano resolvió a su favor el duelo con su paisano Jesús Alguacil Barba, integrante del Trotasierra, quien consiguió la segunda posición general y venció en la categoría sénior.Y es que ambos deportistas afrontaron la prueba después de haber competido el día anterior. Samuel Ruiz Herrador aprovechó su velocidad durante la segunda y última vuelta para abrir una diferencia que Jesús Alguacil Barba no pudo neutralizar tras el esfuerzo realizado en la prueba de El Arahal, donde había concluido en segunda posición.Por detrás de los dos corredores montillanos, José Villatoro Mayorga completó el podio absoluto masculino con un tiempo de 16:03. Ismael Sánchez Montes ocupó la cuarta plaza con una marca de 16:09, mientras que Mario Frías Sánchez fue quinto después de detener el cronómetro en 16:27.Además, la cantera montillana consiguió varias victorias en las pruebas reservadas a las categorías inferiores. Paula Cárdenas Algaba, del Club Atletismo Montilla, se adjudicó la carrera sub-10 femenina al finalizar primera tanto en su categoría como en la clasificación general.De igual modo, Julia Vera Muñoz, también perteneciente al Club Atletismo Montilla, dominó la competición sub-12 femenina y obtuvo la primera posición de la categoría y de la general. Su compañera Carmen Perea Castro terminó quinta entre las corredoras sub-12 y decimotercera en la clasificación conjunta.En la categoría sub-14 femenina, María Marqués Casado prolongó los buenos resultados del Club Atletismo Montilla con una nueva victoria. La deportista fue primera de su categoría y cruzó la línea de meta en la cuarta posición general.Por otro lado, Manuel Espejo Adamuz, del Club Atletismo Montilla, alcanzó el tercer puesto en la carrera sub-14 masculina, tanto dentro de su categoría como en la clasificación general. Sergio Perea Castro concluyó quinto de la categoría y séptimo de la general.También participaron en las categorías inferiores Leila Ruiz Almansa, representante del Atlético Gran Capitán, quien consiguió la séptima plaza en la prueba sub-8 femenina. En la carrera masculina de esa misma edad, Lucas Perea Castro, del Club Atletismo Montilla, fue sexto de la categoría y sexto de la general.Mientras tanto, David Castillo Yataco, del Club Atletismo Montilla, obtuvo la segunda posición en la categoría sub-10 masculina y terminó quinto en la clasificación general. En sub-12 masculina, Martín Espejo Adamuz, igualmente integrante del Club Atletismo Montilla, acabó séptimo de su categoría y undécimo de la general.En las categorías máster, María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, ocupó la cuarta posición en máster A femenina y la centésima primera plaza general. Luis Ruiz García, del mismo club, también fue cuarto en máster B masculina y terminó trigésimo primero de la general.En ese mismo grupo de edad, Francisco José Perea Raigón, del Club Atletismo Montilla, logró la decimotercera posición de la categoría y la nonagésima octava de la general. Francisco Javier Marqués López concluyó séptimo en máster C masculina y sexagésimo quinto de la clasificación conjunta.Asimismo, Ana Herrador Luque, integrante del Club Atletismo Montilla y madre del ganador absoluto de la prueba, subió al tercer peldaño del podio en máster E femenina. La corredora obtuvo la tercera posición de su categoría y la nonagésima séptima de la general.La carrera absoluta femenina concluyó con la victoria de Laura Vázquez Gutiérrez, quien marcó un tiempo de 19:05 después de comandar la prueba desde la primera vuelta. Liza Esquivel fue segunda con 19:53, mientras que Marta Rueda ocupó el tercer puesto con 20:24. Elena Moreno Aranda cruzó la meta en cuarta posición con 20:53 y Rafi Mengual Mata consiguió la quinta plaza tras un esprint final que le permitió registrar 20:55.Finalmente, el medallero montillano quedó compuesto por cinco oros, una plata y dos bronces. Paula Cárdenas Algaba, Julia Vera Muñoz, María Marqués Casado, Samuel Ruiz Herrador y Jesús Alguacil Barba consiguieron las cinco victorias; David Castillo Yataco aportó la medalla de plata, mientras que Manuel Espejo Adamuz y Ana Herrador Luque completaron el balance de ocho podios con sendos bronces.