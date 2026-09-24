Comercio Córdoba premiará la trayectoria de Maribel Salido al frente de El Barato

La comerciante montillana Maribel Salido Sánchez, propietaria de El Barato, la popular mercería ubicada en plena Plazuela de la Inmaculada, recibirá este viernes el Premio a la Mujer Comerciante de la provincia en la segunda edición de los Reconocimientos al Comercio de Córdoba. La gala, que se celebrará en el Alcázar de los Reyes Cristianos, distinguirá su trayectoria al frente de un establecimiento familiar fundado en 1969.La Federación Provincial del Comercio de Córdoba ha incluido a la comerciante montillana entre las empresas, profesionales y entidades galardonados en una edición dedicada a reconocer la tradición, el futuro y la innovación del sector. En el caso de El Barato, el premio destaca la capacidad del negocio para adaptarse a los nuevos tiempos conservando la profesionalidad, la cercanía y la calidad como principales señas de identidad.La historia de Maribel Salido Sánchez está ligada al establecimiento que fundó su madre, quien estuvo al frente del negocio hasta su fallecimiento. Fue entonces cuando Maribel Salido, con solo 21 años, asumió la responsabilidad de continuar con la actividad y comenzó una trayectoria profesional que se ha convertido ya en santo y seña del comercio de Montilla.Con el tiempo, El Barato se ha convertido también en un pequeño lugar de encuentro para clientas y personas apasionadas por las manualidades y los tejidos. Su distinción como Mujer Comerciante de la provincia reconoce tanto su recorrido personal como el relevo generacional y el papel de las mujeres en el comercio de proximidad.Los reconocimientos provinciales alcanzan este año a establecimientos y profesionales de distintos municipios cordobeses. RST del Sur, de Palma del Río, recibirá el premio al Comercio del Año, mientras que Redes y Componentes Informáticos, de Puente Genil, será distinguido como Comercio Innovador. El galardón al Comercio Sostenible corresponderá a Deportes Gómez Hidalgo, de Fuente Palmera.Librería Concepción, de Villanueva de Córdoba, obtendrá el reconocimiento al Comercio Tradicional. Por su parte, Francisco Calero Moreno y Juana Castro Arroyo, de Todo Sol Montoro SL, recibirán el premio a la Trayectoria Empresarial, y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Villafranca será reconocida como entidad colaboradora con el sector.Junto a Maribel Salido Sánchez, la relación de personas distinguidas en la provincia incluye a Irene Romero Contreras, de Joyería Loan de Peñarroya, como Joven Comerciante, y a María Sierra Muñoz, de Joyería Briones de Cabra, en la categoría de Trabajador/a. También recibirán un galardón Tu árbol, tu vida, de Priego de Córdoba, en Comercio Artesano, y Quesería Artesanal Los Peña, de Baena, en Comercio Rural.En Córdoba capital, Miguel Peris y Paqui Díaz recibirán el reconocimiento al Comercio del Año. Pescaderías Pablo ha sido distinguida como Comercio Innovador y Moda Re-Cáritas como Comercio Sostenible, mientras que Sombrerería Rusi obtendrá el premio al Comercio Tradicional y Autoescuela Realejo, el de Trayectoria Empresarial.La Universidad de Córdoba será reconocida por su colaboración con el sector. En las categorías personales de la capital, Eva María Ramos, de Librería Papelería El Lapicero, recibirá la distinción como Mujer Comerciante; María del Mar Ortiz, de Aromas de Arabia, será premiada como Joven Comerciante; y Vanesa Cabrera Caballero, de Tiendas Jaque, será distinguida en la categoría de Trabajador/a.Los galardones de Córdoba capital se completan con Charcutería Mariano y Loli, como comercio de mercados municipales; Cueros Ghadamés, por la Promoción del Producto Local y la Artesanía Cordobesa; y Hosteam, en la categoría de Comercio y Turismo.El presidente de Comercio Córdoba, Rafa Bados, ha destacado que detrás de estos reconocimientos hay historias que representan a los miles de comerciantes, autónomos y trabajadores que cada día mantienen abiertos sus negocios en Córdoba y su provincia. La entrega de las distinciones reunirá a los premiados este sábado en el Alcázar de los Reyes Cristianos.