El atletismo montillano firma seis oros, tres platas y dos bronces en San Sebastián de los Ballesteros

Podio de María Dolores Castellano en Baena



FOTOGRAFÍA: AYTO. SAN SEBASTIÁN BALLESTEROS JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYTO. SAN SEBASTIÁN BALLESTEROS

Los atletas montillanos conquistaron once medallas el pasado domingo en la decimocuarta Carrera Popular de La Alameda, celebrada en San Sebastián de los Ballesteros e integrada en el Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba. Los representantes del Club Atletismo Montilla y del Atlético Gran Capitán sumaron seis oros, tres platas y dos bronces en una jornada que reunió a más de 270 corredores y que volvió a combinar competición y ambiente familiar.La participación montillana dejó triunfos desde las categorías de iniciación hasta las pruebas máster. Paula Cárdenas Algaba, Julia Vera Muñoz, María Marqués Casado, Manuel Espejo Adamuz, Igor Ruiz Herrador y Rafael Sánchez Fernández encabezaron sus respectivas clasificaciones, mientras que Carlos Cárdenas Algaba, María José Márquez Lara y Juan Moreno Repiso consiguieron la segunda posición. David Castillo Yataco y Ana Herrador Luque completaron el balance de podios con sendos terceros puestos.Entre los más pequeños, Carlos Cárdenas Algaba logró la medalla de plata en Prebenjamín Masculino y terminó segundo en la clasificación general de su carrera. Su compañero del Club Atletismo Montilla, Lucas Perea Castro, ocupó la séptima posición tanto en su categoría como en la general.Además, Paula Cárdenas Algaba se impuso en Benjamín Femenino y alcanzó el tercer puesto general de su prueba. En Benjamín Masculino, David Castillo Yataco obtuvo el bronce y finalizó sexto en la clasificación general, con lo que ambos aportaron dos nuevos podios al Club Atletismo Montilla.La categoría Alevín Femenino también deparó una victoria para la entidad montillana gracias a Julia Vera Muñoz, primera entre las participantes de su categoría y tercera en la general de su carrera. Carmen Perea Castro acabó sexta en su categoría y undécima en la general, mientras que Martín Espejo Adamuz fue quinto en Alevín Masculino y séptimo en la clasificación general de su prueba.Por su parte, los infantiles firmaron otros dos triunfos. María Marqués Casado ganó en Infantil Femenino y terminó tercera en la general de su carrera, mientras que Manuel Espejo Adamuz cruzó la meta en primera posición y encabezó tanto la clasificación de Infantil Masculino como la general. En esa misma categoría masculina, Sergio Perea Castro obtuvo el cuarto puesto y fue sexto en la general.A esos resultados se añadió la victoria de Igor Ruiz Herrador, también del Club Atletismo Montilla, que finalizó primero en Cadete Masculino y en la clasificación general de su prueba. Su resultado completó los cinco oros que la representación montillana consiguió en las categorías de base.Ya en Máster D Masculino, Rafael Sánchez Fernández y Juan Moreno Repiso protagonizaron un doblete para el Club Atletismo Montilla. Sánchez Fernández se adjudicó la victoria de su categoría y terminó noveno en la clasificación general, mientras que Moreno Repiso logró la segunda plaza y ocupó el decimocuarto puesto general.De igual modo, María José Márquez Lara, del Atlético Gran Capitán, subió al segundo escalón del podio en Máster A Femenino y finalizó en el puesto 75 de la general. En esa categoría, Ana Isabel Adamuz Panadero, del Club Atletismo Montilla, fue quinta y terminó en la posición 133. El bronce de Ana Herrador Luque en Máster E Femenino, acompañado del puesto 84 en la general, cerró la relación de medallas montillanas.En cuanto a la categoría Sénior Femenino, el Atlético Gran Capitán contó con Clara Isabel Luque Hidalgo y Valeska Zabala Vasquez. Luque Hidalgo terminó cuarta en su categoría y en el puesto 103 de la general, mientras que Zabala Vasquez fue sexta y ocupó la posición 114 de la clasificación general.Por otro lado, Agustín García Cañero, del Club Atletismo Montilla, se quedó a las puertas del podio en Máster A Masculino, con una cuarta posición que acompañó del decimonoveno puesto general. Los representantes del Atlético Gran Capitán Antonio Miguel Alguacil Pérez y José Pino García finalizaron séptimo y decimoséptimo de su categoría, respectivamente, y ocuparon los puestos 45 y 120 de la general.La participación local se completó en Máster B Masculino con Antonio Alcaide Aguilera, del Atlético Gran Capitán, que terminó octavo en su categoría y en la posición 34 de la general, y Francisco José Perea Raigón, del Club Atletismo Montilla, duodécimo de su categoría y en el puesto 74 de la clasificación general.Más allá de los resultados montillanos, la prueba reina, disputada sobre nueve kilómetros, tuvo como vencedores a Sergio González Gasca y Lisa Esquivel Blanco. González Gasca se impuso con once segundos de ventaja sobre el triatleta Ismael Sánchez Montes, mientras que Juan Muñoz García completó el podio masculino.En la competición femenina, Lisa Esquivel Blanco, del Trotasierra, sumó una nueva victoria con un tiempo de 37 minutos y 20 segundos. Carmen María Rodríguez Gómez fue segunda con 38 minutos y 47 segundos, seguida de Rafi Mengual, que completó el recorrido en 40 minutos y 13 segundos. Yolanda Bretón Bueno acabó cuarta con 40 minutos y 31 segundos, e Inmaculada Rivera González ocupó la quinta plaza.La cita estuvo organizada por el Club Deportivo El Pozo con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros. Pese a la coincidencia con otras competiciones, reunió a más de 270 corredores y contó con una destacada presencia del Club Atletismo Montilla y del Trotasierra. La atención a los participantes incluyó desayuno molinero, melón, sandía, bolsa del corredor y arroz, en una jornada de convivencia en torno al atletismo popular.Tras la Carrera Popular de La Alameda, el circuito provincial continuará el próximo sábado con la cuadragésima primera Carrera Nocturna de La Fuensanta, integrada en el Festival de Atletismo de Córdoba que organiza el Club Atletismo Cordobés.El domingo se celebrará, además, la cuadragésima Media Maratón Córdoba–Almodóvar del Río. El calendario también incluye la Carrera de la Mujer del próximo 3 de octubre, organizada por el Club Los Califas y abierta a la participación masculina, aunque sin opciones de premiación para los hombres.La atleta montillana María Dolores Castellano Zamorano logró el pasado domingo la segunda posición de la clasificación general femenina en la XIX Carrera "2 Leguas Ciudad de Baena", una cita que reunió a más de 350 corredores y que volvió a unir deporte y solidaridad a beneficio de las personas con alzhéimer y otras demencias. La participación montillana también contó con Javier García Flores, del Atlético Gran Capitán, que terminó octavo en la categoría Máster A Masculino.Castellano Zamorano compartió podio con su compañera del club Los Califas, la aguilarense Josefina Rodríguez López, que consiguió el tercer puesto de la general femenina. Ambas acompañaron a Luz Huaman Soto, vencedora de la prueba, en una jornada que dejó un destacado balance para las dos corredoras del conjunto cordobés.Por su parte, Javier García Flores completó su participación con la octava plaza en Máster A Masculino. El representante del Atlético Gran Capitán sumó así presencia montillana en una carrera que congregó a deportistas de distintos municipios y clubes de la provincia de Córdoba y de otros puntos de Andalucía.Y es que la cita organizada por el Club Deportivo Media Legua volvió a convertir las calles de Baena en un espacio de encuentro para el atletismo popular. Los participantes afrontaron los 11.145 metros del circuito tradicional de esta carrera, vinculada al Día Mundial del Alzheimer, en una edición que combinó competición, convivencia y colaboración ciudadana.Entre las expediciones más numerosas destacó la del Club Maratón Lucena, que acudió con alrededor de 60 participantes. Su presencia contribuyó a la amplia respuesta de una prueba que superó los 350 corredores y que contó también con el respaldo de vecinos, empresas, entidades e instituciones.En el apartado deportivo, la clasificación absoluta masculina tuvo como protagonista a Ignacio Gallego Guijarro, que se proclamó vencedor y estableció un nuevo récord de la carrera. El ganador detuvo el cronómetro en 35 minutos y 15 segundos, por debajo de los 35 minutos y 56 segundos de la anterior plusmarca, en poder de Cristóbal García. Manu Cano Barba ocupó la segunda posición y José Manuel Chacón completó el podio en tercer lugar.Más allá de las marcas y los puestos, la carrera mantuvo su compromiso con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias "Nuestro Padre Jesús Nazareno" de Baena, destinataria de la recaudación y de las aportaciones realizadas. El esfuerzo de los corredores tuvo, de este modo, una finalidad que trascendió la competición.En ese sentido, el tradicional "kilómetro solidario" registró una participación especialmente destacada, según la organización. Esta iniciativa reforzó la dimensión social de la jornada y se sumó a la colaboración de las empresas, entidades e instituciones que respaldaron la celebración de la prueba.De igual modo, el desarrollo de esta decimonovena edición fue posible gracias al trabajo de más de un centenar de voluntarios y a la colaboración de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario. Desde el Club Deportivo Media Legua agradecieron el apoyo de corredores, patrocinadores, instituciones y vecinos, así como la implicación de todas las personas que contribuyeron a sacar adelante una nueva jornada de atletismo y solidaridad en Baena.