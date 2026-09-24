Montilla reúne a representantes de Andalucía y Asturias para compartir experiencias de desarrollo rural



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla ha recibido esta semana a una delegación de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), integrada por 25 personas, dentro de un programa de intercambio de experiencias que tiene prevista su última jornada hoy. La iniciativa, organizada por la entidad asturiana con la colaboración de la Asociación Andaluza de Desarrollo Rural (ARA), ha combinado visitas a empresas de la Campiña Sur con un encuentro técnico sobre cooperación territorial y las perspectivas del próximo marco de desarrollo rural 2028-2034.Alcaldes, responsables de READER y personal técnico de distintos grupos de desarrollo rural de Asturias han participado en este recorrido por la provincia de Córdoba, concebido para estrechar relaciones entre ambas comunidades y conocer proyectos vinculados a la artesanía, la industria agroalimentaria y la diversificación económica del medio rural.El alcalde de Montilla, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur y de ARA, Rafael Llamas, destacó que el encuentro constituía "una oportunidad para que territorios rurales tan distintos como los de Asturias y Andalucía puedan analizar sus problemas, los retos de futuro y las soluciones que estamos aportando en una y otras zonas". En ese sentido, puso en valor la posibilidad de compartir experiencias y fortalecer las relaciones entre los territorios rurales de ambas comunidades autónomas.El Ayuntamiento de Montilla acogió la jornada técnica sobre cooperación LEADER y las nuevas perspectivas del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Durante la sesión, representantes de los grupos de desarrollo rural andaluces y asturianos abordaron experiencias de cooperación territorial, iniciativas de simplificación administrativa y oportunidades de colaboración ante el próximo periodo de programación.En el encuentro participaron también la directora general de Desarrollo Rural del Principado de Asturias, Begoña López; el presidente de READER, Belarmino Fervienza; y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Territorial en Córdoba, Raquel López Moriana, junto a representantes de los grupos de ambas comunidades.La jornada permitió poner en común los retos que afrontan los territorios rurales y la necesidad de seguir generando redes de colaboración entre administraciones, grupos de desarrollo y agentes económicos y sociales. Desde el Ayuntamiento de Montilla se destacó el papel de estos encuentros para compartir conocimiento, dar a conocer las iniciativas del medio rural y fortalecer la cooperación ante las perspectivas del periodo 2028-2034.El programa de visitas comenzó en Montilla con un acercamiento a empresas de sectores vinculados a la actividad económica de la Campiña Sur. La delegación conoció la experiencia de Casknolia como ejemplo de innovación empresarial en la tonelería y recorrió las instalaciones de la, donde tomó contacto con la actividad olivarera y vitivinícola y participó en una cata de aceites.La Unión es una de las entidades de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la DOP Aceite de Lucena. Fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), cuenta en la actualidad con más de 1.800 socios y desarrolla la mayor vendimia de Andalucía, con una producción media de unos diez millones de litros de vino blanco, un millón de litros de vino tinto y alrededor de tres millones de kilos de aceite de oliva.El aumento de socios y de producción llevó a la cooperativa a construir unas nuevas instalaciones en la calle Río de la Hoz, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados. Además de su domicilio principal, situado en la avenida de Italia, dispone de otro local en la calle Juan Colín, en una parcela de 6.000 metros cuadrados destinada al almacenamiento de vino y aceite y que cuenta con un salón de actos de más de 1.000 metros cuadrados, utilizado durante años para actividades culturales y recreativas de la localidad.El recorrido por la Campiña Sur incluyó también la fábrica de ajos, en Montalbán de Córdoba. Allí, los representantes asturianos recibieron información sobre la producción hortofrutícola de la comarca y la industria de transformación agroalimentaria, con especial atención a los procesos de mejora de la calidad e innovación.La empresa, dirigida por la familia Vaquero y líder mundial en la producción y comercialización de ajo negro, dispone de más de 5.000 metros cuadrados en su sede de Montalbán de Córdoba y de otras instalaciones en Santaella, de más de 12.000 metros cuadrados, dedicadas a la limpieza, clasificación y almacenamiento del ajo. Desde 2024 forma parte del grupo de empresas que impulsaron la Asociación Andaluza de Artesanía Alimentaria.Durante más de una década, la firma ha desarrollado nuevas alternativas de comercialización mediante productos de cuarta y quinta gama. Su oferta incluye ajo en conserva para ensaladas o pastas, con preparaciones en aceite de oliva a las finas hierbas, al pimentón o picante, además de ajo pelado, picado, laminado, deshidratado y pulpa de ajo. El ajo frito en aceite de oliva es su producto más demandado y la empresa dispone también de una línea ecológica certificada por Ecovalia.En colaboración con el centro Ifapa de Palma del Río, La Abuela Carmen puso a punto en 2013 la producción de ajo negro mediante un proceso que combina temperatura y humedad a partir de ajo fresco, una actividad en la que fue pionera en Andalucía. A finales de 2021 lanzó sus Chips de Ajo y, unos meses después, incorporó Nigrum, un complemento alimenticio elaborado a base de ajo negro.La firma fue elegida en 2023 mejor productora de ajos de la Unión Europea. Entre sus propuestas figura "implantar, en la medida de lo posible, iniciativas sobre cero desechos", en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, Hambre cero, y 12, Producción y consumo responsables, de la Agenda 2030.Además de estas visitas empresariales, el intercambio ha acercado a la delegación asturiana experiencias relacionadas con la artesanía, los vinos de la DOP Montilla-Moriles y las comunidades energéticas locales. El programa ha incluido también una actividad cultural en la capital cordobesa, con un recorrido por la Mezquita-Catedral y el centro histórico, espacios declarados Patrimonio de la Humanidad. Para hoy, está prevista la última jornada del programa, dedicada a conocer otras iniciativas de desarrollo rural en municipios de las comarcas del Guadajoz-Campiña Este y de la Campiña Sur.