La Quinta del 71 celebrará este sábado una jornada de convivencia en El Poli

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: RESTAURANTE EL POLI

La Quinta del 71 celebrará este sábado, 26 de septiembre, una jornada de convivencia en el restaurante El Poli – La Lonja del Marisco para reunir a los nacidos en 1971 y compartir los recuerdos de su juventud. La cita combinará un encuentro gastronómico con las actuaciones del grupo Cover Jam y del DJ Juan Carlos Roldán.La iniciativa propone un reencuentro entre integrantes de una generación que, después de décadas de trayectorias personales diversas, volverán a compartir mesa y conversación. Las anécdotas y las experiencias de aquellos años tendrán un lugar destacado en una celebración que busca recuperar el contacto y recordar los vínculos surgidos durante la juventud.El encuentro nace con la intención de rendir homenaje a esos lazos y ofrecer a los asistentes una ocasión para reunirse de nuevo. Junto a los recuerdos compartidos, la convivencia permitirá poner en común el camino recorrido por los participantes a lo largo de los años.El restaurante El Poli – La Lonja del Marisco será el escenario de la jornada, que contará con una propuesta gastronómica como parte de la celebración. La comida se desarrollará en un ambiente festivo y distendido, con el propósito de favorecer la conversación y el reencuentro entre los miembros de la promoción.La música en directo será otro de los elementos del programa. El grupo Cover Jam interpretará grandes temas que marcaron a esta generación, de manera que el repertorio acompañará también el recorrido por los recuerdos de los asistentes. Tras la actuación del grupo, el DJ Juan Carlos Roldán tomará el relevo para continuar la fiesta. Su sesión dará paso al baile y prolongará el apartado musical de esta cita de convivencia.La organización anima a todos los integrantes de la promoción de 1971 a participar en el encuentro de este sábado y aprovechar la oportunidad de retomar el contacto con sus compañeros de juventud. Sus responsables prevén una participación multitudinaria en una jornada concebida para recordar las vivencias compartidas y sumar otras nuevas.