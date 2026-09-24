La Policía Local detiene a un hombre que trató de incendiar una vivienda en la calle Santa Brígida



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

Una rápida actuación de la Policía Local de Montilla evitó en la noche del pasado martes una tragedia en un bloque de viviendas situado en la calle Santa Brígida, muy cerca de la confluencia con las calles Lorenzo Venegas y Romo. El suceso concluyó con la detención de un varón de 22 años por un presunto delito de daños, incendio en grado de tentativa y resistencia a los agentes de la autoridad.Tal y como han precisado afuentes próximas a la investigación, los hechos se desencadenaron alrededor de las 23:30 de la noche, cuando los servicios de emergencia recibieron llamadas de alerta procedentes de un bloque de pisos de la calle Santa Brígida donde, en un primer momento, una mujer solicitaba auxilio desesperadamente manifestando que un familiar estaba fracturando cristales y arrojando vallas en la vía pública.Minutos después, varios vecinos de la misma planta alertaron sobre el empeoramiento de la situación en el bloque. Al personarse rápidamente en el lugar de los hechos, los agentes de la Policía Local observaron a una mujer asomada en un balcón, desde donde pedía ayuda y advertía de que el individuo, familiar de ella, se encontraba en el interior de la vivienda tratando de provocar un incendio.Ante el riesgo inminente de propagación del fuego en el inmueble, los agentes accedieron de inmediato al edificio y comprobaron que el sospechoso había roto de un puñetazo un cristal de gran tamaño del portal para lograr acceder al interior.Una vez dentro, en el descansillo de la escalera, interceptaron al joven cuando intentaba prender fuego utilizando un mechero contra una revista de gran grosor. El fuego generado ya alcanzaba entre 60 y 70 centímetros de altura, según han precisado a este periódico las mismas fuentes.Uno de los agentes logró arrebatar el objeto en llamas y sacarlo al exterior con las manos para sofocarlo, evitando que la humareda y el fuego afectaran al resto de viviendas del bloque. Tras sofocar el fuego, los policías procedieron a la reducción y detención del varón, quien opuso una fuerte y violenta resistencia en todo momento, profiriendo insultos y amenazas.Una vez se aseguró la zona, la Policía Local requirió la presencia de la Guardia Civil, que recibió el atestado incoado por la Policía Local de Montilla para continuar con la tramitación del atestado y poner al detenido a disposición de la autoridad judicial.De igual modo, el arrestado fue conducido hasta el Hospital Comarcal de Montilla debido a su elevado estado de alteración y a la incoherencia de sus movimientos y manifestaciones. Según han precisado a este periódico fuentes próximas a la investigación, en el centro sanitario de La Retamosa requirió asistencia médica y sedación para lograr su estabilización, antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.