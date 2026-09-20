Montilla cierra hoy su XIX Fiesta del Vino y la Tapa con el tradicional Concurso de Venencia

Lacelebra hoy su última jornada en el complejo Envidarte, donde desde este pasado viernes se reúnen 23 empresas del sector vitivinícola y gastronómico con una programación dedicada al vino, la gastronomía y las tradiciones locales. El recinto abrirá hoy de 13.00 a 17.00 horas y acogerá, a partir de las 13.00 de la tarde, el tradicional Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio, una de las actividades de esta cita integrada en la programación deEl Ayuntamiento de Montilla inauguró en la noche del viernes esta decimonovena edición, que cuenta con la participación de 14 bodegas y lagares y nueve restaurantes. La celebración coincide con lay se desarrolla a escasos días de que se conozca si, finalmente, Montilla seráEl Concurso de Venencia y Destreza en el Oficio centrará parte de la programación de hoy. Organizado por la Concejalía de Turismo, contempla categorías desde los tres años hasta adultos e incorpora también la modalidad de volteo. El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, explicó que esta actividad tiene como objetivo "poner en valor ese oficio tradicional del mundo del vino" y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones.En su organización colaboran la Asociación de Amigos de la Venencia, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.La oferta de vinos y tapas se distribuye en el exterior de Envidarte, con una representación de bodegas, lagares y establecimientos gastronómicos que permite combinar los vinos de Montilla con distintas propuestas culinarias. Varias empresas participan de forma conjunta: Bodegas Navisa y Casa Gabi; Bodegas Arrabal Rodríguez y Paseo del Caracol;y Taberna Bolero;y Monjamón;y Los Barriles; yjunto a La Temporá.La representación vitivinícola se completa con Bodega Rockera Cabriñana,, Rosa Ruz Márquez y Bodegas Maillo e Hijos. Por su parte, La Abadía, Restaurante El Quijote y Lonja del Marisco participan de manera individual dentro de la oferta gastronómica de la feria.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, destacó el carácter "enológico, gastronómico y de diversión" de una celebración que definió como "un hito" dentro del septiembre montillano. El responsable municipal puso en valor el trabajo que desarrollan durante todo el año agricultores, bodegueros y otras personas vinculadas al sector vitivinícola.Rosales también destacó la colaboración de las empresas participantes para configurar una programación que permita conocer y disfrutar de los vinos de la zona. La cita reúne durante tres jornadas propuestas relacionadas con la DOP Montilla-Moriles, junto a actividades culturales y de ocio dirigidas a públicos de distintas edades.Almendralejo participa como ciudad vinícola invitada y dispone de un espacio propio para presentar y ofrecer la degustación de sus vinos. Su presencia busca estrechar los vínculos entre ambos municipios, que comparten una importante tradición vitivinícola, y reforzar la vertiente promocional de la Fiesta del Vino y la Tapa.Otra de las novedades de esta edición es la incorporación del IES Emilio Canalejo Olmeda. Su Departamento de Viticultura cuenta con un espacio para mostrar los vinos y vinagres elaborados por el alumnado, una iniciativa que acerca a los asistentes el trabajo del centro en la formación de futuros profesionales vinculados al sector.La programación del fin de semana incluye catas dirigidas y teatralizadas, además de una exhibición en vivo del oficio tradicional de la tonelería a cargo de Rafa Ruz. Estas propuestas complementan la oferta de las empresas participantes y las actividades dedicadas a los oficios del vino.El público familiar también tiene presencia en el programa mediante los talleres organizados en el espacio My Tipi y las actividades de Montiaventura. Entre las iniciativas anunciadas figuran "Uvitas mágicas", la elaboración de abanicos, las manualidades y "Pinta tu botella de vino", junto a espacios de juego para los más pequeños.La jornada de ayer sábado contempló dos franjas de apertura, de 13.00 a 18.00 y de 21.00 a 02.00 horas. El apartado musical de la noche incluía la actuación del grupo El Combo, programada a las 23.00 de la noche, además de una sesión de DJ Alex Sánchez.La dimensión turística de la celebración fue otro de los aspectos destacados por Adrian Lapsley, quien señaló su capacidad para atraer visitantes hasta Montilla. En ese ámbito, la colaboración de la Asociación Andaluza de Autocaravanistas permitió organizar un encuentro durante este fin de semana, que acercó hasta la localidad a participantes procedentes de distintos puntos de Andalucía.La coincidencia con la VI Feria de la Artesanía "Montilla – Hecho a Mano", organizada por la Asociación de Artesanos "Solano Salido", amplía la oferta de Envidarte con propuestas relacionadas con los oficios y las tradiciones locales. La muestra artesanal puede visitarse hoy de 11.30 a 16.00 de la tarde, de modo que su horario coincide parcialmente con la última jornada de la Fiesta del Vino y la Tapa.Ambas convocatorias forman parte de un fin de semana que reúne en Envidarte al sector vitivinícola, la restauración y la artesanía. Dentro de Montilla en Vendimia, la Fiesta del Vino y la Tapa busca proyectar la ciudad, dinamizar la actividad de la hostelería y el comercio y ofrecer a vecinos y visitantes experiencias relacionadas con la cultura del vino.