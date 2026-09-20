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Arte con Corazón: talleres de artesanía en la Casa del Pueblo de Montilla

La Casa del Pueblo acogerá una nueva edición de "Arte con Corazón", la programación de talleres artísticos que impulsa el PSOE-A de Montilla y que incorporará el teatro como principal novedad. La iniciativa, que lleva dos años desarrollándose en este espacio, combinará actividades semanales con propuestas de una sola sesión durante octubre y noviembre. Una merienda de presentación, prevista para el 24 de septiembre, servirá como punto de partida de esta nueva edición.


El taller de teatro se celebrará los martes y estará impartido por Juan Ignacio Guadix, actor, director y dramaturgo con varios años de trayectoria en las artes escénicas. Sus participantes podrán acercarse a la interpretación, la expresión y la creación teatral dentro de una programación que reúne diferentes disciplinas vinculadas a la cultura, la creatividad y la formación.

La oferta semanal incluirá también baile latino los miércoles; sevillanas y flamenco los jueves; y frivolité los sábados por la tarde. José Barón, Lola Ruiz y Patricia Baena Cárdenas serán los formadores de los talleres de baile en esta edición.

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Durante la semana del 5 al 9 de octubre se celebrará una sesión de puertas abiertas para los talleres de teatro, baile latino y sevillanas y flamenco. Esta convocatoria permitirá a las personas interesadas conocer las actividades antes de incorporarse a ellas.

Junto a las propuestas semanales, "Arte con Corazón" ofrecerá nueve talleres de una sola sesión. El calendario comenzará el sábado 10 de octubre con encuadernación japonesa y continuará el domingo 11 con cerámica intergeneracional.

El domingo 18 de octubre será el turno de "Jugando con papel", una actividad dedicada a la técnica joomchi. La programación de octubre se completará con un taller de yoga facial y cosmética fresca, previsto para el viernes 23, y otro de impresión botánica en papel, que se desarrollará el sábado 31.

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En noviembre, las actividades de una sola sesión comenzarán el viernes 6 con remedios naturales y continuarán el sábado 7 con álbum sin costuras. El domingo 22 se celebrará el taller de estampación botánica y el sábado 28 tendrá lugar el de tie-dye. Marisa Rodas, Carmen Pino, Carmen Gómez y Vanessa Naranjo serán las encargadas de impartir estos talleres puntuales.

El secretario de Organización del PSOE-A de Montilla, Antonio Salamanca, vinculó esta programación con la historia de la Casa del Pueblo y su función como lugar de formación y encuentro. Salamanca señaló que "esta casa, a principios del siglo XX, abrió y acogió a distintos gremios de profesionales para formarlos, enseñándoles a leer, escribir y a defender sus intereses. En esta ocasión ofrecemos la Casa del Pueblo a artesanos y monitores de talleres relacionados con distintas disciplinas del arte para disfrutar de este espacio de encuentro y formación".

En la presentación de la nueva edición participaron también el secretario general del PSOE-A de Montilla y alcalde, Rafael Llamas, y los distintos monitores, que explicaron los contenidos y las características de las propuestas. Las personas interesadas en los talleres de "Arte con Corazón" pueden obtener información y realizar sus consultas a través del teléfono 666 887 043, disponible también mediante WhatsApp.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: PSOE MONTILLA

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