Arte con Corazón: talleres de artesanía en la Casa del Pueblo de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE MONTILLA

La Casa del Pueblo acogerá una nueva edición de "Arte con Corazón", la programación de talleres artísticos que impulsa el PSOE-A de Montilla y que incorporará el teatro como principal novedad. La iniciativa, que lleva dos años desarrollándose en este espacio, combinará actividades semanales con propuestas de una sola sesión durante octubre y noviembre. Una merienda de presentación, prevista para el 24 de septiembre, servirá como punto de partida de esta nueva edición.El taller de teatro se celebrará los martes y estará impartido por Juan Ignacio Guadix, actor, director y dramaturgo con varios años de trayectoria en las artes escénicas. Sus participantes podrán acercarse a la interpretación, la expresión y la creación teatral dentro de una programación que reúne diferentes disciplinas vinculadas a la cultura, la creatividad y la formación.La oferta semanal incluirá también baile latino los miércoles; sevillanas y flamenco los jueves; ylos sábados por la tarde. José Barón, Lola Ruiz y Patricia Baena Cárdenas serán los formadores de los talleres de baile en esta edición.Durante la semana del 5 al 9 de octubre se celebrará una sesión de puertas abiertas para los talleres de teatro, baile latino y sevillanas y flamenco. Esta convocatoria permitirá a las personas interesadas conocer las actividades antes de incorporarse a ellas.Junto a las propuestas semanales, "Arte con Corazón" ofrecerá nueve talleres de una sola sesión. El calendario comenzará el sábado 10 de octubre con encuadernación japonesa y continuará el domingo 11 con cerámica intergeneracional.El domingo 18 de octubre será el turno de "Jugando con papel", una actividad dedicada a la técnica. La programación de octubre se completará con un taller de yoga facial y cosmética fresca, previsto para el viernes 23, y otro de impresión botánica en papel, que se desarrollará el sábado 31.En noviembre, las actividades de una sola sesión comenzarán el viernes 6 con remedios naturales y continuarán el sábado 7 con álbum sin costuras. El domingo 22 se celebrará el taller de estampación botánica y el sábado 28 tendrá lugar el de. Marisa Rodas, Carmen Pino, Carmen Gómez y Vanessa Naranjo serán las encargadas de impartir estos talleres puntuales.El secretario de Organización del PSOE-A de Montilla, Antonio Salamanca, vinculó esta programación con la historia de la Casa del Pueblo y su función como lugar de formación y encuentro. Salamanca señaló que "esta casa, a principios del siglo XX, abrió y acogió a distintos gremios de profesionales para formarlos, enseñándoles a leer, escribir y a defender sus intereses. En esta ocasión ofrecemos la Casa del Pueblo a artesanos y monitores de talleres relacionados con distintas disciplinas del arte para disfrutar de este espacio de encuentro y formación".En la presentación de la nueva edición participaron también el secretario general del PSOE-A de Montilla y alcalde, Rafael Llamas, y los distintos monitores, que explicaron los contenidos y las características de las propuestas. Las personas interesadas en los talleres de "Arte con Corazón" pueden obtener información y realizar sus consultas a través del teléfono 666 887 043, disponible también mediante WhatsApp.