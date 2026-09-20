Bodegas Robles muestra en Ávila la versatilidad de la uva Pedro Ximénez

participó ayer en la III Cata en la Muralla de Ávila con cuatro vinos ecológicos elaborados con uva Pedro Ximénez, una selección con la que la firma familiar de Montilla mostró las posibilidades de esta variedad más allá de los vinos dulces. El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Ávila y la Asociación de Sumilleres Abulense, reunió a 800 asistentes, alrededor de 40 bodegas y 47 sumilleres en el casco histórico medieval de la ciudad.La cita convirtió 35 torreones y parte del adarve de la muralla en un espacio dedicado a la divulgación de la cultura del vino. En este escenario, integrado en el conjunto histórico de Ávila declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se presentaron 70 referencias procedentes de distintas comunidades españolas y de países como Alemania, Italia y Portugal.Francisco Robles, gerente y representante de la tercera generación de la bodega montillana, presentó el, el, ely el. La propuesta permitió recorrer cuatro elaboraciones diferentes a partir de una misma uva: un dulce procedente de la solera fundacional, un espumoso de larga crianza, un vermut de inspiración andalusí y un oloroso seco de crianza oxidativa.La cata estuvo dirigida por Francisco Robles junto al sumiller internacional Paco Berenguer Peñaranda, formador de formadores y especialista en los vinos de las denominaciones de origen Cava, Alicante, Jerez y Montilla-Moriles. Berenguer fue presidente de la Asociación de Sumilleres de Alicante y ha desempeñado diferentes responsabilidades en la Unión Española de Sumilleres.Francisco Robles señaló que “la singularidad de esta cata está en reunir vinos, profesionales y público dentro de un patrimonio excepcional”. La selección presentada compartió como elementos comunes la viticultura ecológica y la identidad de Montilla-Moriles, con elaboraciones que abarcan casi un siglo de trayectoria bodeguera.Entre los asistentes se encontraba Rafael Bellido, presidente de la Unión Española de Sumilleres, organización que representa a cerca de 4.000 profesionales de toda España. También participó Pablo Martín, presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, quien desarrolló buena parte de su trayectoria como sumiller del histórico Mesón de Cándido. Ambos pudieron conocer la propuesta de Bodegas Robles y las posibilidades enológicas de la Pedro Ximénez más allá de su asociación habitual con los vinos dulces.Elprocede de la solera fundacional creada en 1927. Se elabora con uvas Pedro Ximénez pasificadas al sol y se cría mediante el sistema de criaderas y solera. Este vino, vinculado a los orígenes de la familia Robles en la elaboración de vinos, obtuvo en 2026 un total de 96 puntos y el reconocimientoen la categoría de vinos generosos y fortificados.La selección incluyó también, elaborado mediante el método tradicional, con una segunda fermentación en botella y un mínimo de 24 meses sobre lías. Con esta referencia, la bodega mostró la capacidad de la variedad para producir vinos frescos y secos. El espumoso recibió una medalla de oro en losPor su parte,parte de una base de oloroso ecológico envejecido durante ocho años, a la que se incorporan un toque de Pedro Ximénez, plantas aromáticas del viñedo y especias inspiradas en la cultura gastronómica de Al-Ándalus. Desarrollado junto al chef Paco Morales, este vermut fue reconocido en 2026 por losde Alimentaria como el producto ecológico con mayor potencial para la hostelería.La cuarta referencia,, está elaborada íntegramente con Pedro Ximénez y envejece durante seis años en botas de roble americano. Su crianza oxidativa ofrece una expresión seca de esta uva. En su trayectoria figura el Gran Oro y la máxima puntuación de Ecovino 2018.Francisco Robles explicó las posibilidades de la variedad que protagonizó la propuesta montillana. “La Pedro Ximénez no es solamente una uva para elaborar vinos dulces. Es una variedad extraordinariamente versátil, capaz de expresarse como espumoso, oloroso, vermut o vino de pasas. Poder mostrar todo este recorrido sobre la Muralla de Ávila ha sido una oportunidad excepcional para acercar Montilla-Moriles a nuevos públicos”, señaló.Los asistentes y los profesionales participantes pudieron conocer las características de cada referencia, sus métodos de elaboración y la cultura vitivinícola vinculada a la Pedro Ximénez. Según la información facilitada por Bodegas Robles, la propuesta obtuvo una excelente acogida entre el público y los sumilleres que participaron en el encuentro.La firma familiar, fundada en Montilla en 1927, está especializada en vinos ecológicos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles. A finales de los años noventa, la tercera generación incorporó la viticultura ecológica y el trabajo con levaduras autóctonas a la tradición de la bodega.Su modelo se basa en el manejo ecológico del viñedo con cubierta vegetal, la protección de la biodiversidad y la elaboración de vinos que expresen la identidad de la Pedro Ximénez y de su territorio. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Alimentos de España, el Premio Andalucía de Agricultura y el Premio de Enoturismo “Rutas del Vino de España”, además de su inclusión entre las quince bodegas españolas de la década por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino.