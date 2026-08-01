Salen a la venta las entradas para disfrutar de la Vendimia Teatral en Bodegas Alvear



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

abre hoy la venta de entradas para volver a convertir las históricas, las más antiguas de Andalucía, en un escenario vivo, con 16 funciones de teatro inmersivo que recorrerán del 4 al 7 de septiembre la historia, la cultura y el patrimonio vitivinícola de Montilla, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Montilla y de laLas localidades pueden adquirirse, al precio de 15,00 euros, a través de El Corte Inglés, tantocomo en sus puntos de venta presenciales. Además, el público podrá comprarlas directamente en Montilla, en la tienda de Bodegas Alvear.La programación ofrecerá cuatro pases diarios, que comenzarán a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Las puertas se abrirán 15 minutos antes del inicio de cada función y, una vez comenzada la representación, se cerrará el acceso al recinto.La iniciativa regresará después de la extraordinaria acogida alcanzada en su primera edición, celebrada el pasado año. Su formato permitirá al público adentrarse en diferentes espacios de la bodega acompañado por personajes estrechamente vinculados a la historia del vino de Montilla.Entre ellos aparecerá, comerciante inglés y cronista de vinos que viajó a Montilla en 1873 y quedó prendado de sus vinos. También cobrarán vida, marino, cartógrafo y explorador de fama internacional;, una mujer adelantada a su época, con una sólida formación cultural y un marcado carácter cosmopolita; y, el capataz que dio nombre a uno de los vinos más famosos de Bodegas Alvear.En ese sentido, Vendimia Teatral pretende acercar a los espectadores algunos episodios fundamentales relacionados con el vino de Montilla, la uva Pedro Ximénez y el patrimonio vitivinícola del municipio. La programación reunirá 16 representaciones, distribuidas en cuatro pases diarios durante las cuatro jornadas. El aforo estará limitado a 25 personas por sesión, por lo que hasta 400 espectadores podrán participar en esta segunda edición. Cada representación tendrá una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos.Además, la organización ha retrasado una hora el primer pase con respecto a la edición anterior para favorecer el confort del público durante las tardes de septiembre. La experiencia volverá a prescindir de la separación tradicional entre el escenario y las butacas, de modo que los asistentes recorrerán la bodega junto a los actores y formarán parte del desarrollo de la historia.El montaje permitirá descubrir el legado del vino de Montilla desde el interior de uno de sus espacios históricos más representativos. Para ello, conservará prácticamente intacta la propuesta original de Juan Carlos Rubio, autor de la obra y responsable de la concepción artística con la que nació Vendimia Teatral. Por otro lado, la dirección artística pasará en esta ocasión a Antonio Salas Tejada, que incorporará pequeños ajustes destinados a mantener viva la representación sin modificar la esencia del montaje.De igual modo, se mantendrá el elenco de actores que participó en la primera edición, integrado por Manuel Valle Romero, Francisco Jurado Hidalgo, Virginia Azcutia Tenorio, Juan Bautista Delgado Chumilla, Paco Vílchez Rodríguez, Rafaela Algaba Sabariego y Luis Ramírez Domínguez. Los componentes del reparto continuarán colaborando de manera altruista en una iniciativa que aspira a consolidarse dentro de la programación cultural y festiva vinculada a la vendimia montillana.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló ayer que “Montilla tiene un proyecto muy claro en el que la cultura, el patrimonio, el turismo y nuestra tradición vitivinícola se complementan para generar oportunidades de desarrollo económico y social”.Asimismo, el primer edil destacó la importancia de la cooperación entre la Administración local, las empresas y las entidades privadas. El alcalde afirmó que “el Ayuntamiento puede poner la semilla, pero este tipo de proyectos solo son posibles gracias al compromiso del tejido empresarial y de entidades como la Fundación Alvear, que contribuyen a reforzar la marca Montilla como un destino vinculado a la calidad y a la excelencia”.Por su parte, la presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Giménez de Alvear, columnista de, explicó que el objetivo pasa por consolidar Vendimia Teatral como una cita permanente dentro de la Fiesta de la Vendimia. Esta segunda edición incorporará también varias mejoras organizativas para facilitar la participación de públicos de diferentes edades.Entre las novedades previstas se encuentra la habilitación de espacios de descanso destinados especialmente a las personas mayores. Además, la organización dispondrá una zona de actividades para niños y niñas mientras sus familias asisten a la representación teatral.La representación tendrá como escenario unas instalaciones estrechamente ligadas a la historia vitivinícola de Montilla. Fundada en 1729 y con casi tres siglos de trayectoria, Alvear es la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía. Y es que Bodegas Alvear ha conservado su carácter familiar durante cerca de 300 años, con una titularidad transmitida de padres a hijos que actualmente permanece en manos de la octava generación. Desde la compañía subrayaron que se trata de “ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”.A lo largo de este tiempo, las sucesivas generaciones han contribuido tanto a la modernización técnica de la empresa como a la conservación de su patrimonio arquitectónico. La bodega reúne la experiencia acumulada por una familia y una tierra que han mantenido una vinculación continuada con el cultivo de la vid y la elaboración de vino.La segunda edición de Vendimia Teatral reforzará así la programación de la Fiesta de la Vendimia Montilla‑Moriles y la proyección de Montilla como destino relacionado con el enoturismo, la cultura y el patrimonio vitivinícola. La propuesta contribuirá, además, a difundir la uva Pedro Ximénez como uno de los principales elementos diferenciadores del municipio.