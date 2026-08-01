El ciclo aGústicos agota todas sus entradas para los dos conciertos en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El ciclo aGústicos ha conseguido agotar todas las entradas para los dos conciertos acústicos gratuitos en el jardín de la Casa de las Aguas de Montilla los domingos 9 y 16 de agosto, a partir de las 22:00 de la noche, con una programación que combinará música, patrimonio y cultura del vino en uno de los espacios singulares de la ciudad.La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Montilla, mantendrá la esencia de anteriores ediciones mediante actuaciones de pequeño formato y una relación cercana entre los artistas y el público. Cada sesión tendrá un aforo aproximado de 100 personas que se completó prácticamente en el mismo momento en el que se habilitaron las invitaciones en laEl concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, señaló que “con aGústicos seguimos ampliando la oferta cultural y turística de Montilla durante el verano. Después del Festival de las Fuentes y de las rutas nocturnas de senderismo 'Veneros y Estrellas', esta propuesta nos permite seguir ofreciendo actividades que ponen en valor nuestro patrimonio y animan tanto a los montillanos como a quienes nos visitan a disfrutar de las noches de verano en la ciudad”.En ese sentido, el ciclo forma parte de la estrategia municipal destinada a mantener una programación cultural estable durante los meses estivales y consolidar Montilla como un destino atractivo también durante el verano. La propuesta pretende contribuir a la desestacionalización de la actividad turística y se dirige especialmente al turismo de proximidad mediante la creación de nuevas experiencias culturales en espacios emblemáticos del municipio.Además, la dirección artística volverá a estar a cargo de José Alfonso Bellido, responsable de configurar un cartel que conserva el formato íntimo con el que nació aGústicos y que busca acercar al público diferentes propuestas musicales.Bellido explicó que “es un formato muy íntimo que surgió hace unos años y que ha conseguido consolidarse porque permite disfrutar de la música de una manera diferente, en un entorno con tanto encanto como el jardín de la Casa de las Aguas. Queremos que el público descubra nuevas propuestas musicales y viva una experiencia tranquila y cercana”.La programación comenzará el domingo 9 de agosto con Lara Bello, cantante malagueña de amplia trayectoria internacional cuya propuesta fusiona el jazz, el flamenco y las músicas del Mediterráneo. La artista estará acompañada por el pianista Ángel Andrés Muñoz y el percusionista Rajeev Jayaweera en un concierto caracterizado por la riqueza sonora y la combinación de distintas influencias culturales.Por otro lado, el ciclo continuará el domingo 16 de agosto con la actuación de Lola Santiago. La artista presentará un repertorio inspirado en la música hispanoamericana junto al contrabajista Pablo Báez, músico con una amplia trayectoria dentro de los ámbitos del flamenco y el jazz. Ambos protagonizarán un concierto acústico concebido para favorecer la cercanía entre los intérpretes y las personas asistentes.De igual modo, aGústicos volverá a contar con la colaboración de Bodegas Rockera Cabriñana. Antes del comienzo de cada concierto, la bodega ofrecerá al público una copa de vino, vermut o Pedro Ximénez, completando una experiencia que enlazará la música en directo con el patrimonio local y la cultura vitivinícola.Con estas dos veladas, el Ayuntamiento de Montilla dará continuidad a su programación cultural de verano después del Festival de las Fuentes y de las rutas nocturnas de senderismo. La nueva edición de aGústicos reforzará esa oferta mediante conciertos de pequeño formato en la Casa de las Aguas y acercará al público propuestas vinculadas al jazz, el flamenco, las músicas mediterráneas y el repertorio hispanoamericano.