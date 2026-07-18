Vendimia Teatral: la experiencia inmersiva que une patrimonio y teatro en Bodegas Alvear

Casi tres siglos de historia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y laimpulsarán del 4 al 7 de septiembre próximos la segunda edición deen las históricas instalaciones de, que volverán a transformarse en un escenario vivo para divulgar la historia, la cultura y el patrimonio vitivinícola mediante una experiencia de teatro inmersivo coincidente con la Fiesta de la Vendimia Montilla‑Moriles.La iniciativa regresará después de la, celebrada el pasado año, y mantendrá un formato que permite al público adentrarse en distintos espacios de la bodega acompañado por personajes como—comerciante inglés y cronista de vinos que en 1873 viajó a Montilla y quedó prendado de sus vinos—;—marino, cartógrafo y explorador de fama internacional—;—una mujer adelantada a su época, con una sólida formación cultural y un carácter cosmopolita— o—el capataz que dio nombre a uno de los vinos más famosos de Bodegas Alvear—.La propuesta busca acercar a los espectadores algunos episodios fundamentales relacionados con el vino de Montilla, la uva Pedro Ximénez y el patrimonio vitivinícola del municipio. En total, la programación contempla 16 representaciones distribuidas en cuatro pases diarios durante las cuatro jornadas del 4 al 7 de septiembre. El aforo estará limitado a 25 personas por sesión, por lo que hasta 400 espectadores podrán participar en esta segunda edición de Vendimia Teatral.Las funciones comenzarán a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas. La organización retrasará una hora el primer pase con respecto a la anterior edición para favorecer el confort del público durante las tardes de septiembre. Cada representación tendrá una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos.El montaje volverá a prescindir de la tradicional separación entre el escenario y las butacas. Los asistentes recorrerán la bodega junto a los actores y formarán parte del desarrollo de una historia concebida para descubrir el legado del vino de Montilla desde el interior de uno de sus espacios históricos más representativos.En ese sentido, el proyecto conservará prácticamente intacta la propuesta original de Juan Carlos Rubio, autor de la obra y responsable de la concepción artística con la que nació Vendimia Teatral. La dirección artística pasará en esta ocasión a Antonio Salas Tejada, que incorporará pequeños ajustes destinados a mantener viva la representación sin modificar la esencia del montaje.De igual modo, se mantendrá el mismo elenco de actores que participó en la primera edición, integrado por Manuel Valle Romero, Francisco Jurado Hidalgo, Virginia Azcutia Tenorio, Juan Bautista Delgado Chumilla, Paco Vílchez Rodríguez, Rafaela Algaba Sabariego y Luis Ramírez Domínguez. Los integrantes del reparto continuarán colaborando de manera altruista en una iniciativa que pretende consolidarse dentro de la programación cultural y festiva vinculada a la vendimia montillana.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló ayer que “Montilla tiene un proyecto muy claro en el que la cultura, el patrimonio, el turismo y nuestra tradición vitivinícola se complementan para generar oportunidades de desarrollo económico y social”.Asimismo, el primer edil destacó la importancia de la cooperación entre la Administración local, las empresas y las entidades privadas. El alcalde afirmó que “el Ayuntamiento puede poner la semilla, pero este tipo de proyectos solo son posibles gracias al compromiso del tejido empresarial y de entidades como la Fundación Alvear, que contribuyen a reforzar la marca Montilla como un destino vinculado a la calidad y a la excelencia”.Por su parte, la presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Giménez de Alvear, columnista de, explicó que el objetivo es consolidar Vendimia Teatral como una cita permanente dentro de la Fiesta de la Vendimia. Esta segunda edición incorporará también algunas mejoras organizativas para facilitar la participación de públicos de diferentes edades.Entre esas novedades se encuentra la habilitación de espacios de descanso destinados especialmente a las personas mayores. Además, la organización dispondrá una zona de actividades para niños y niñas mientras sus familias asisten a la representación teatral.La venta de entradas combinará un punto presencial en la tienda de Bodegas Alvear con una plataforma digital. El canal presencial estará pensado especialmente para facilitar el acceso prioritario de la ciudadanía de Montilla, mientras que la venta por internet permitirá ampliar progresivamente la difusión del evento entre el público del resto de la provincia de Córdoba y de Andalucía.La representación tendrá como escenario unas instalaciones estrechamente ligadas a la historia vitivinícola de Montilla. Fundada en 1729 y con casi tres siglos de trayectoria, Alvear es la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía.Bodegas Alvear ha conservado su carácter familiar durante cerca de 300 años, con una titularidad transmitida de padres a hijos que actualmente permanece en manos de la octava generación. Desde la compañía subrayaron que se trata de “ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”.A lo largo de este tiempo, las sucesivas generaciones han contribuido tanto a la modernización técnica de la empresa como a la conservación de su patrimonio arquitectónico. La bodega reúne así la experiencia acumulada por una familia y una tierra que han mantenido una vinculación continuada con el cultivo de la vid y la elaboración de vino.La segunda Vendimia Teatral reforzará de este modo la programación de la Fiesta de la Vendimia Montilla‑Moriles y la proyección de Montilla como destino relacionado con el enoturismo, la cultura y el patrimonio vitivinícola. La propuesta también contribuirá a difundir la uva Pedro Ximénez como uno de los principales elementos diferenciadores del municipio.