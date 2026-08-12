Una resolución de la RFAF refuerza la reclamación del Montilla Club de Fútbol

El Montilla Club de Fútbol informó ayer, por medio de un comunicado, de la presentación de un nuevo escrito dentro del recurso planteado ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la vacante del Grupo X de Tercera Federación, después de que el procedimiento haya entrado en trámite de audiencia y la entidad haya conocido una reciente resolución que, a su juicio, refuerza su posición.El club montillano explicó que sus abogados han elaborado este nuevo documento para incorporarlo al procedimiento abierto. El escrito incluye un hecho reciente que la entidad considera especialmente relevante para la defensa de su derecho a ocupar la categoría por mérito deportivo.En concreto, el Montilla Club de Fútbol señaló que “la propia Federación Andaluza acaba de resolver otra plaza de esta misma cadena de movimientos aplicando exactamente el criterio que el Montilla defiende”. La situación se produjo después de que el Sevilla Fútbol Club ocupara la plaza disponible en Tercera Federación.Ese movimiento generó, a su vez, una vacante en la División de Honor Sénior, que la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) resolvió como una plaza nueva e independiente y adjudicó conforme a las reglas aplicables en ese momento, reconociendo en este caso el derecho del Cádiz Club de Fútbol.En ese sentido, la entidad que preside Francisco Mesa Priego afirmó ayer que “ese es justamente nuestro planteamiento: cada vacante debe valorarse de forma autónoma, según la causa que la produce y el mérito deportivo, sin arrastrar el origen de una plaza anterior”.La entidad vinculó este criterio con el artículo 85.4 del Reglamento General de la RFAF, una disposición que, según defendió, la propia institución federativa ha vuelto a aplicar al resolver la vacante originada en División de Honor Sénior.Por ello, el Montilla Club de Fútbol sostiene que la misma interpretación debe utilizarse para decidir qué equipo tiene derecho a ocupar la plaza libre en el Grupo X de Tercera Federación. El club manifestó que “por coherencia, entendemos que ese mismo criterio debe aplicarse también a nuestro caso”.Además, la entidad montillana reclamó que todos los clubes implicados en esta sucesión de movimientos reciban el mismo tratamiento. “No sería razonable que una misma cadena de movimientos reciba soluciones distintas según el club afectado”, defendió.El comunicado insiste en que la petición del Montilla Club de Fútbol se fundamenta en la igualdad de trato y en los resultados alcanzados durante la competición. En este punto, el club señala que “pedimos, sencillamente, igualdad de trato y respeto al mérito conseguido en el campo”.El nuevo escritode la Real Federación Española de Fútbol contra la resolución que adjudicó la vacante a otro club. La reclamación fue preparada por abogados especialistas y presentada dentro del plazo establecido.El primero de los argumentos formulados inicialmente por el Montilla Club de Fútbol cuestiona la normativa empleada para resolver la plaza. La entidad sostiene que la resolución aplicó un reglamento aprobado cuando la temporada 2025/2026 ya había comenzado, mientras que las normas vigentes al inicio de la competición establecían otro procedimiento.Según explicó entonces el club, “la normativa vigente al comenzar la competición establecía que este tipo de vacantes debe cubrirlas el equipo de la categoría inferior con mejor mérito deportivo que no hubiera logrado el ascenso, condición que reúne el Montilla Club de Fútbol”.Por otro lado, el segundo fundamento del recurso plantea que la decisión federativa tampoco sería correcta si se aplicara el reglamento actual. La entidad considera que la resolución no tuvo suficientemente en cuenta el principio general de mérito deportivo recogido en el propio texto normativo y realizó una interpretación aislada de sus disposiciones.Sobre esta cuestión, el Montilla Club de Fútbol defendió que “también conforme a ese criterio, el mejor derecho corresponde al Montilla”. La entidad entiende, por tanto, que tanto las reglas vigentes al comienzo de la temporada como el reglamento actual respaldan su pretensión de ocupar la plaza.El tercer argumento incluido en la reclamación inicial alude a un precedente que el club considera de características idénticas. Se trata de una vacante producida en el mismo grupo durante la temporada 2022/2023, cuando la Real Federación Española de Fútbol atendió al mérito deportivo para adoptar su decisión.En relación con ese precedente, la entidad afirmó que “del mismo modo que una sentencia anterior sobre un caso idéntico obliga a resolver del mismo modo, la igualdad en la aplicación de la norma impide apartarse de ese criterio sin una justificación suficiente”.Junto al recurso, el Montilla Club de Fútbol solicitó la suspensión cautelar de la resolución mientras se estudia la reclamación. Con esta petición, el club busca preservar la efectividad de una eventual decisión favorable y evitar que quede condicionada por la ejecución previa de la adjudicación al Sevilla C.De igual modo, la entidad reiteró su respeto hacia las instituciones deportivas y su voluntad de defender sus derechos a través de los cauces previstos en la normativa. El club manifestó que “respetar las instituciones no significa renunciar a lo que consideramos justo”.Por último, el Montilla Club de Fútbol aseguró que continuará desarrollando sus actuaciones con seriedad y dentro del procedimiento federativo abierto. La entidad indicó que “el club sigue defendiendo sus derechos con seriedad y con pleno respeto a las instituciones, convencido de que la plaza debe decidirse por mérito deportivo”.