El Montilla Club de Fútbol defiende su derecho a ocupar la vacante en Tercera Federación

El Montilla Club de Fútbol anunció ayer la presentación de un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una decisión que la entidad montillana considera contraria al mérito deportivo y a la normativa aplicable.El club hizo pública esta medida después de que concluyera el plazo establecido para recurrir. La entidad explicó que había optado por mantener la discreción durante los últimos días mientras su Junta Directiva, presidida por Francisco Mesa Priego, preparaba la reclamación. “Hemos preferido actuar antes que hablar”, apuntó ayer el club, en un comunicado hecho público a través de sus canales oficiales.En ese sentido, el Montilla Club de Fútbol afirma que “durante estos días, la Junta Directiva ha trabajado con la máxima discreción, prudencia y responsabilidad, evitando cualquier declaración precipitada mientras se preparaba, con rigor, la defensa de nuestros derechos por las vías que la normativa establece”.Fruto de este trabajo, el recurso ha sido presentado en tiempo y forma ante el órgano federativo competente. Según detalló el club, la reclamación ha sido elaborada por abogados especialistas en esta materia y ha requerido también un notable esfuerzo de la directiva para tratar de agotar todas las posibilidades contempladas en la normativa.El primero de los tres argumentos expuestos por el Montilla Club de Fútbol cuestiona la normativa utilizada para resolver la vacante. La entidad sostiene que la resolución aplica un reglamento aprobado cuando la temporada 2025/2026 ya había comenzado y defiende que las normas vigentes al inicio de la competición establecían otro procedimiento.En concreto, el club señala que “la normativa vigente al comenzar la competición establecía que este tipo de vacantes debe cubrirlas el equipo de la categoría inferior con mejor mérito deportivo que no hubiera logrado el ascenso, condición que reúne el Montilla Club de Fútbol”, recuerda la entidad en su comunicado.Por su parte, el segundo fundamento de la reclamación plantea que la decisión federativa también sería incorrecta en el supuesto de aplicar el reglamento actual. A juicio de la entidad montillana, la resolución prescinde del principio general de mérito deportivo reconocido en el propio texto normativo y realiza una interpretación aislada de sus disposiciones.El Montilla Club de Fútbol defiende que “también conforme a ese criterio, el mejor derecho corresponde al Montilla”, por lo que entiende que la aplicación tanto de la normativa vigente al comenzar la temporada como del reglamento actual conduciría al reconocimiento de su derecho a ocupar la vacante del Grupo X de Tercera Federación.Por otro lado, el tercer argumento se apoya en la existencia de un precedente que el club considera de idénticas características. La entidad alude a la forma en que la RFEF resolvió una vacante producida en ese mismo grupo durante la temporada 2022/2023, cuando se atendió al mérito deportivo.Sobre esta cuestión, el Montilla Club de Fútbol afirma que “del mismo modo que una sentencia anterior sobre un caso idéntico obliga a resolver del mismo modo, la igualdad en la aplicación de la norma impide apartarse de ese criterio sin una justificación suficiente”.Junto con el recurso, la entidad solicitó la suspensión cautelar de la resolución mientras se estudia y resuelve la reclamación. Con esta medida, el club pretende que una eventual decisión favorable pueda conservar toda su efectividad y no se vea condicionada por la ejecución previa de la adjudicación al Sevilla C.De igual modo, el Montilla Club de Fútbol expresó su respeto hacia las instituciones deportivas y su confianza en los órganos federativos encargados de examinar el recurso. El club señala que “precisamente por ese respeto acudimos a los cauces que la normativa pone a nuestra disposición”.No obstante, la entidad dejó clara su intención de continuar defendiendo la plaza y los intereses deportivos del club. En el comunicado, manifiesta que “respetar las instituciones no significa renunciar a lo que consideramos justo”.Por último, el Montilla Club de Fútbol afirma que “vamos a defender los intereses de nuestro club y de nuestra afición con todas las herramientas que la ley y los reglamentos nos permiten, con seriedad, con rigor jurídico y con la serenidad de quien está convencido de que le asiste la razón”. De igual modo, la entidad agradeció la confianza y el respaldo de sus abonados, socios y aficionados durante este proceso. El comunicado concluye señalando que “este club es de todos, y por todos vamos a seguir luchando”.