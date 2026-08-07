El Montilla Club de Fútbol se queda sin el ascenso administrativo a Tercera Federación



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

No pudo ser. El Montilla Club de Fútbol ha perdido la posibilidad de ascender administrativamente al Grupo X de Tercera Federación después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya concedido al Sevilla C la plaza que dejó libre el Salerm Cosmetics Puente Genil Fútbol Club tras su regreso a Segunda Federación. El organismo federativo ha descartado de este modo la, así como la presentada por el Huétor Tájar.La resolución cierra una vía que había despertado una notable expectación en el fútbol montillano. El club presidido por Francisco Mesa aspiraba a regresar a categoría nacional trece años después, apoyándose en los méritos acumulados durante la pasada temporada y en su interpretación de la normativa reguladora de la cobertura de vacantes.Los acontecimientos comenzaron después de que el Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF denegara la inscripción del Club Deportivo Unión Malacitano en Segunda Federación para la temporada 2026/2027. La imposibilidad de este conjunto de competir en la cuarta categoría nacional generó una primera plaza libre que tenía carácter extradeportivo, al proceder de una decisión administrativa y no de un movimiento producido sobre el terreno de juego.En ese sentido, la RFEF aplicó el criterio que otorgaba prioridad a uno de los equipos descendidos de Segunda Federación. El puesto terminó en manos del Salerm Cosmetics Puente Genil Fútbol Club, que había sido el conjunto descendido con mejores méritos deportivos dentro de su grupo.Sin embargo, el ascenso administrativo del equipo pontanés abrió, a su vez, una nueva vacante en el Grupo X de Tercera Federación. La competición, configurada inicialmente con 18 participantes, habría quedado reducida a 17 equipos si ese puesto no hubiera sido cubierto antes del comienzo de la temporada.El Montilla Club de Fútbol consideraba que esta segunda plaza libre tenía una naturaleza diferente. Según la interpretación defendida por la entidad auriverde, la primera vacante sí era extradeportiva porque estaba provocada por la exclusión administrativa del Unión Malacitano, mientras que la generada posteriormente en Tercera Federación era consecuencia directa del movimiento deportivo del Salerm Puente Genil entre categorías.De acuerdo con ese planteamiento, el puesto debía corresponder al equipo de la categoría inmediatamente inferior que hubiera reunido los mayores méritos durante la pasada campaña sin conseguir el ascenso. El Montilla apoyaba su candidatura en la cuarta posición obtenida en el Grupo I de División de Honor Sénior y en su presencia en la final de la fase de ascenso, en la que se quedó a un paso de alcanzar Tercera Federación.Aquella eliminatoria decisiva terminó favoreciendo al Club Deportivo Egabrense, dirigido por Rafa Escobar. La derrota dejó al conjunto montillano a las puertas de una categoría nacional a la que ahora tampoco podrá regresar por la vía administrativa.La posibilidad de cubrir una vacante ya había sido contemplada por la directiva auriverde antes de que se produjeran los últimos movimientos. El pasado 22 de junio, el Montilla Club de Fútbol comunicó, a través de los canales oficiales habilitados por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), su interés por ocupar cualquier plaza que pudiera quedar libre en el Grupo X de Tercera Federación.De igual modo, la entidad trasladó al Área Deportiva de la RFAF su deseo de mantenerse informada sobre el procedimiento. Una vez conocido el ascenso del conjunto pontanés, el gabinete jurídico del club examinó las bases de la competición y la normativa aplicable, tras lo que el Montilla presentó formalmente una solicitud respaldada por su trayectoria deportiva.La Real Federación Española de Fútbol ha optado finalmente por una interpretación distinta. El organismo entiende que todos los movimientos derivados de la exclusión inicial del Unión Malacitano conservan el carácter extradeportivo de la primera vacante y, por tanto, concede prioridad a los equipos descendidos del propio Grupo X de Tercera Federación.La relación de conjuntos con preferencia estaba encabezada por el Sevilla C, por delante del Castilleja y el Coria. La plaza ha sido adjudicada finalmente al filial sevillista, mientras que las candidaturas del Montilla Club de Fútbol y del Huétor Tájar han quedado descartadas.Por otro lado, la decisión también tiene consecuencias en las categorías inferiores del fútbol andaluz. Un eventual ascenso del Montilla habría dejado una plaza vacante en División de Honor, que habría correspondido al Almodóvar del Río, procedente de Primera Andaluza. Ese lugar ha quedado finalmente en manos del Cádiz C.La resolución ha provocado un profundo malestar en el Montilla Club de Fútbol, que entendía que la normativa respaldaba su ascenso por los méritos cosechados durante la pasada campaña. El conjunto auriverde continuará así en División de Honor Sénior después de ver cerrada la última posibilidad de regresar a Tercera Federación para la temporada 2026/2027.