Una persona fallece y otras dos resultan heridas en un accidente en Montalbán

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas esta madrugada en una colisión entre una motocicleta y un turismo registrada en el kilómetro 25 de la carretera A-3133, dentro del término municipal de Montalbán de Córdoba, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.El accidente se ha producido minutos después de las 5.30 horas de esta madrugada. A esa hora, el Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos que alertaban de una colisión entre una motocicleta y un turismo, así como de la existencia de dos personas heridas.Tras recibir las llamadas, la sala coordinadora de emergencias ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado hasta el lugar una ambulancia y al equipo médico de La Rambla. Además, el dispositivo ha contado con la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y del personal de Mantenimiento de Carreteras.Como consecuencia del accidente, una persona ha fallecido en el lugar del siniestro. Por el momento, no han trascendido datos sobre su identidad, edad o procedencia. Por otro lado, un joven de 18 años ha resultado herido y ha sido evacuado al hospital de Montilla para recibir asistencia sanitaria. Otro varón, de 32 años, ha sido atendido por los servicios médicos desplazados hasta el punto del accidente, aunque finalmente no ha precisado traslado hospitalario.La colisión se ha registrado en la A-3133, a su paso por el término municipal de Montalbán de Córdoba. Los servicios de emergencia no han facilitado información sobre las circunstancias concretas en las que se ha producido el accidente.