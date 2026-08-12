Nuevas ofertas de empleo

Auxiliar de enfermería (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería para prestar servicio en el municipio de Priego de Córdoba. La contratación es de carácter laboral temporal, con una duración prevista de 60 días e incorporación fijada para el 11 de agosto de 2026. La persona seleccionada desempeñará las funciones propias del puesto en una jornada laboral completa bajo un cuadrante de horario rotatorio. Respecto a las condiciones económicas, se establece un salario bruto mensual de 1.221 euros, sin las pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 25 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/08/2026
Auxiliar de clínica (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de clínica para trabajar en una residencia de mayores en Córdoba. La vacante cuenta con un contrato de interinidad a jornada completa y una duración de 45 días. El trabajo se organiza en turnos de mañana de 7:00 a 15:00 horas, tarde de 15:00 a 23:00 horas, noche de 23:00 a 7:30 horas, partido de 7:00 a 11:00 horas y de 18:00 a 21:30 horas, y refuerzo de 7:00 a 10:30 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.221 euros. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza hoy, 12 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/08/2026
Ayudante de cocina (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de ayudante de cocina para prestar servicio en Priego de Córdoba. La vacante contempla un contrato laboral fijo discontinuo a jornada completa y un horario distribuido entre mañana y tarde. Como requisitos indispensables, se exige contar con una experiencia mínima de 6 meses en la ocupación y acreditar el título de graduado escolar o equivalente. Asimismo, se valorará disponer del carné de manipulador. Se establece un salario bruto mensual de 1.230 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. El plazo para inscribirse finaliza el 25 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/08/2026
Administrativo/-a (Rute)Se oferta un puesto de administrativo o administrativa contable en Rute. La propuesta de empleo contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, con fecha de incorporación prevista para el 1 de septiembre de 2026. La persona seleccionada asumirá como ocupación principal las funciones y tareas correspondientes a la contabilidad de facturas. Las condiciones laborales estipuladas establecen un salario bruto mensual de 1.460 euros, con las pagas extras prorrateadas. El horario detallado de trabajo se desarrollará en jornada partida, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 20 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/08/2026
Comercial (Córdoba)Se oferta un puesto de comercial en Córdoba. La propuesta laboral contempla un contrato fijo discontinuo a jornada parcial de 4 horas diarias, con horario bajo acuerdo. Entre los requisitos, se exige un nivel formativo mínimo de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño o deportivas. La persona seleccionada se integrará en el departamento de ventas de la empresa ESSA para ampliar su equipo. Se ofrece un salario bruto mensual de 750 euros, sin pagas extras prorrateadas, con incorporación prevista para el 1 de septiembre de 2026. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 20 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 05/08/2026
Auxiliar de enfermería (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Priego de Córdoba. La oferta contempla un contrato laboral temporal de 60 días a jornada completa, con horario rotatorio. Para acceder al puesto se exige un mes de experiencia en la ocupación. La persona contratada asumirá las funciones propias de la ocupación, percibiendo un salario bruto mensual de 1.221 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta propuesta laboral finaliza el 19 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/08/2026
Albañil (Córdoba)Se oferta un puesto de albañil oficial de primera en Córdoba. La oferta contempla un contrato laboral indefinido a jornada completa, en horario de 7:00 a 15:00 horas e incorporación el 1 de septiembre de 2026. Las tareas incluyen la construcción de muros, tabiquería y soleras, revestimientos, alicatados, enfoscados, lectura de planos, preparación de mezclas, supervisión de peones y cumplimiento de prevención de riesgos laborales. Se valorará contar con 12 meses de experiencia en la ocupación. Las condiciones establecen un salario bruto mensual de 1.900 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza mañana, 13 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/08/2026
Persona de mantenimiento (Córdoba)Se oferta un puesto de persona de mantenimiento con contrato laboral temporal de 90 días y jornada completa en Córdoba. El horario de trabajo comprende desde las 7:00 a 14:45 horas. Las tareas consisten en realizar pequeñas reparaciones en una residencia de mayores para cubrir una baja por enfermedad. El salario bruto mensual es de 1.225 euros, sin pagas extras prorrateadas. Se exige acreditar 12 meses de experiencia en mantenimiento de edificios y superar preselección. Resulta valorable contar con conocimientos en control de legionela y registros obligatorios. La incorporación es el 9 de septiembre de 2026. El plazo de inscripción finaliza el 14 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/07/2026
Chófer de asistencia en carretera (Baena)Se oferta un puesto de chófer de asistencia en carretera con contrato laboral indefinido y jornada completa de 8:00 horas en Baena. Las funciones comprenden el traslado de vehículos accidentados o averiados. El salario bruto mensual asciende a 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. Se exige disponer del título de graduado escolar o equivalente, permiso de conducir tipo C, tarjeta de cualificación del conductor para mercancías y tarjeta de tacógrafo digital. Asimismo, resulta valorable contar con experiencia previa en la conducción de camiones y residencia en Baena. El plazo de inscripción finaliza el 15 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/07/2026
Trabajador/-a en fábrica (Cabra)Se oferta un puesto de trabajador o trabajadora en fábrica en Cabra con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones a realizar comprenden labores de ayuda en la gestión de almacén y en la fabricación de velas de cera. Las condiciones laborales estipuladas incluyen un salario bruto mensual de 1.425 euros con las pagas extras prorrateadas, desarrollándose el trabajo en horario de 7:00 a 15:00 horas. La fecha de incorporación fijada es el 17 de agosto de 2026. El plazo para inscribirse en esta oferta de empleo finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Fisioterapeuta (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Priego de Córdoba. La vacante ofrece un contrato laboral temporal por sustitución de 1 año de duración a jornada parcial de 20 horas semanales, con horario de cuatro días por la mañana y un día por la tarde, e incorporación el 15 de septiembre de 2026. Las funciones incluyen la valoración, tratamiento y rehabilitación de pacientes de aseguradoras y mutuas, seguimiento clínico y gestión asistencial. Se exige titulación universitaria en Fisioterapia y colegiación obligatoria. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.740 euros, con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 19 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/08/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Agente comercial (Montilla)Se oferta un puesto de agente comercial para trabajar en el municipio de Montilla con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las tareas a desempeñar corresponden a las funciones propias del puesto, siendo imprescindible contar con disponibilidad para viajar tanto en España como en el extranjero. Las condiciones laborales estipuladas incluyen un salario bruto mensual de 1.700 euros con las pagas extras prorrateadas y un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas. El plazo para inscribirse en esta oferta de empleo finaliza el 19 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Repostero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de repostero o repostera especializado en cocina árabe tradicional en Córdoba con contrato laboral indefinido y jornada completa. Sus funciones comprenden la elaboración artesanal de masas y especialidades como baklava o kunafa, la preparación de almíbares y el control de stock. Se requiere diploma profesional de hostelería o titulación equivalente y una experiencia mínima acreditable de 36 meses. La oferta incluye un salario bruto mensual de 1.500 euros con pagas extras prorrateadas y horario según convenio. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Mecánicos (Montemayor)Una empresa de cultivo de olivos oferta diez puestos de mecánico en Montemayor con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las funciones principales abarcan el mantenimiento y la reparación de su amplia flota de vehículos. Para acceder a estos puestos de trabajo es necesario disponer de carnet de conducir, además de contar con experiencia acreditable en la ocupación. Las condiciones laborales incluyen un salario bruto mensual de 1.660 euros con pagas extras prorrateadas y un horario de 7:00 a 15:00 horas. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Chófer de asistencia en carretera (Lucena)Se oferta un puesto de chófer de asistencia en carretera con contrato laboral indefinido y jornada completa de 8:00 horas en Lucena. Las funciones comprenden el traslado de vehículos accidentados o averiados. El salario bruto mensual asciende a 1.500 euros, con las pagas extras prorrateadas. Como requisito imprescindible, se requiere disponer del título de graduado escolar o equivalente y contar con permiso de conducir B. Además, resulta valorable tener experiencia previa como conductor y residencia en la localidad de Lucena. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza el 15 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2026
Camarero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera con contrato laboral fijo discontinuo y jornada completa a tiempo partido en Priego de Córdoba. Las tareas son las propias del puesto y el salario bruto mensual asciende a 1.225 euros, sin pagas extras prorrateadas. Se exige contar como mínimo con el título de graduado escolar o equivalente y acreditar una experiencia previa de 12 meses en la ocupación. Además, resulta valorable poseer el carnet de manipulador de alimentos, formación reglada o certificados de profesionalidad vinculados a esta labor. El plazo de inscripción finaliza el 18 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/08/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero con contrato laboral indefinido y jornada completa en Priego de Córdoba. Las funciones comprenden las tareas propias del puesto bajo turnos rotatorios. Las pagas extras no están prorrateadas y el salario bruto mensual asciende a 1.568 euros. Se aceptan jornadas menores y se permite la compatibilidad con el trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, sin requerir preselección previa. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 18 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 03/08/2026
Mecánico/-a (Posadas)Se oferta un puesto de mecánico o mecánica en Posadas con contrato laboral indefinido y jornada completa. Sus funciones comprenden el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos industriales, turismos y camiones, el diagnóstico de averías mecánicas, eléctricas y neumáticas, además de trabajos de mecánica general y prevención de riesgos laborales. Se requiere título de graduado escolar o equivalente y seis meses de experiencia en la ocupación. Incluye un salario bruto mensual de 1.700 euros con pagas extras prorrateadas y horario intensivo en verano, además de mañana y tarde. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Docente de jardinería (Baena)Se oferta un puesto de docente de jardinería en Baena con contrato laboral temporal de 90 días y jornada completa. La labor principal es la impartición del certificado de profesionalidad de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Se requiere titulación agraria o forestal y un año de experiencia laboral, o acreditar tres años de experiencia profesional en el área. Ofrece un salario bruto mensual de 1.800 euros con pagas extras prorrateadas y horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 17 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera especializado en cocina mediterránea, árabe e italiana en Córdoba con contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones comprenden la preparación de platos italianos, árabes y mediterráneos, la organización de la estación de trabajo y el control de higiene alimentaria. Se requiere diploma profesional de hostelería o titulación equivalente y experiencia mínima acreditable de 36 meses. Ofrece un salario bruto mensual de 1.600 euros con pagas extras prorrateadas y horario partido de mediodía y noche. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/08/2026
Mozo de almacén (La Carlota)Se oferta un puesto de mozo de almacén para trabajar en La Carlota con un contrato laboral indefinido y jornada parcial. La oferta está dirigida a personas con discapacidad. Las funciones principales incluyen la carga y descarga de mercancía, la colocación y ordenación en cámaras frigoríficas, el control de existencias, las fechas de caducidad y los números de lote. Las condiciones laborales establecen una jornada de 20 horas semanales en horario de 9:00 a 13:00 horas, con un salario bruto mensual de 769 euros con pagas extras prorrateadas. El plazo para inscribirse en esta oferta finaliza el 22 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/08/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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