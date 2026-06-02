Rosa Rodríguez afronta "con orgullo y responsabilidad" su nueva etapa en el Parlamento de Andalucía



FOTOGRAFÍA: POR ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: POR ANDALUCÍA

La nueva parlamentaria andaluza por Córdoba de la coalición Por Andalucía, la montillana Rosa María Rodríguez, recogió ayer su acta en la Junta Electoral Provincial de Córdoba y formalizó así su incorporación al Parlamento de Andalucía, una nueva etapa política que afrontará, según afirmó, “con orgullo y responsabilidad” y con el objetivo de “defender los servicios públicos, un empleo digno y el derecho a la vivienda”.La dirigente montillana, que fue elegida en loscomo única diputada regional de Por Andalucía por la provincia cordobesa, recibió su credencial en un acto que, tal y como reconoció la propia protagonista, resultó “muy emotivo por poder representar a Córdoba en el Parlamento andaluz”.Con esta incorporación, Rosa María Rodríguez Ruz se convierte además en la, un hito político que consolida una trayectoria pública vinculada a la defensa de los derechos sociales y las políticas de igualdad.Nacida en Montilla el 1 de octubre de 1977, Rosa Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba e integrante del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena. Su actividad profesional ha estado ligada durante años al asesoramiento jurídico y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, ámbitos en los que ha trabajado tanto para entidades públicas como privadas.Además, desde 2019 ejerce como concejala en el Ayuntamiento de Montilla, donde ha desempeñado la portavocía de Izquierda Unida. Esa labor institucional la ha compaginado con su trabajo como agente de igualdad en Ágora, gabinete especializado en asesoramiento de género desde el que ha impartido acciones formativas y actividades de sensibilización sobre violencia de género dirigidas a profesionales y asociaciones de mujeres.En ese sentido, la nueva parlamentaria andaluza quiso dejar claro que esta nueva responsabilidad política no supondrá un cambio en la línea de trabajo que ha venido desarrollando hasta ahora. “Hoy es el primer día de un camino de cuatro años que nos va a llevar a seguir haciendo la misma política”, afirmó, precisando que esa labor será la misma que ha desarrollado en el Ayuntamiento de Montilla “pero ahora desde otro sitio”, ya que, según añadió, “la política será la misma, el lugar es el que cambia”.Por otro lado, Rodríguez aseguró que afronta esta nueva etapa junto al resto de integrantes de la coalición con el compromiso de “seguir plantando cara a la barbarie privatizadora del Gobierno de Juanma Moreno y para defender los servicios públicos, el acceso a la vivienda para todas las personas y, en definitiva, la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, que es para lo que nos han votado los ciudadanos de Córdoba”.Desde Por Andalucía destacaron igualmente que esta nueva etapa parlamentaria se inicia con el propósito de “reforzar la defensa de los servicios públicos, frenar los procesos de privatización y dar voz a las necesidades de la ciudadanía cordobesa”.La trayectoria política de Rosa Rodríguez también quedó marcada en 2023 por su elección como primera secretaria política local del Partido Comunista de Andalucía en Montilla, una responsabilidad desde la que impulsó iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos laborales y la igualdad social. Entonces, “frenar el avance de la extrema derecha” fue una de las líneas de actuación que definió al asumir la dirección del comité local.De igual modo, no era la primera vez que la abogada montillana formaba parte de una candidatura autonómica. En las elecciones andaluzas de 2022 ya concurrió como número dos de la lista de Por Andalucía, coalición integrada entonces por Podemos, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde.La candidatura encabezada en Córdoba por Rosa María Rodríguez Ruz obtuvo el pasado 17 de mayo un total de 1.792 votos en Montilla, lo que representó el 13,50 por ciento del total y supuso una ligera mejora respecto a los comicios autonómicos de 2022, cuando la coalición alcanzó 1.595 votos y el 13,35 por ciento.