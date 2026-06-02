El Festival de las Fuentes llevará seis conciertos gratuitos a espacios naturales de Montilla y Montalbán



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Festival de las Fuentes celebrará del 5 al 20 de junio su sexta edición con seis conciertos gratuitos repartidos entre distintos espacios naturales y patrimoniales de Montilla y Montalbán, consolidando una propuesta cultural que volverá a convertir fuentes, parajes y enclaves al aire libre en escenarios para la música de autor y las actuaciones de pequeño formato.La iniciativa, organizada conjuntamente por los ayuntamientos de Montilla y Montalbán, mantendrá el formato de ediciones anteriores con tres conciertos en cada municipio, todos ellos programados a las 22.00 de la noche y con inscripción previa gratuita hasta completar aforo. El festival se ha consolidado en los últimos años como una de las citas culturales y de convivencia más singulares del calendario estival de la comarca, aunando música en directo, naturaleza y promoción del patrimonio local.En Montilla, la programación arrancará el sábado 6 de junio en Llano Mesto con la actuación de Luisa Arenas y Sara Banda. Una semana después, el sábado 13 de junio, será el turno de Juan Ruibal Dúo en el entorno del Cerro Don Juan, mientras que el viernes 19 de junio el grupo Alpargata actuará en la Fuente Nueva.Por su parte, Montalbán acogerá los conciertos de Superhéroes de Barrio en la Fuente del Mansegar, Territonos en Pilar El Pozuelo y Diego Amador en Pilar de la Huerta de Dios, completando así una programación que volverá a desarrollarse en espacios naturales y patrimoniales de ambos municipios.El coordinador del festival, Dany Ruz, explicó que el Festival de las Fuentes nació en 2021 “como una solución a la falta de público y asistencia a los teatros durante la pandemia, cuando la gente se desplazaba a espacios abiertos y naturales”. Además, señaló que desde entonces el objetivo ha sido “llevar la música donde estaba la gente” y promover al mismo tiempo “un turismo de cercanía que permita descubrir los tesoros naturales que tienen tanto Montalbán como Montilla”.De igual modo, Ruz destacó el crecimiento progresivo que ha experimentado el festival en sus distintas ediciones y aseguró que “cada vez agotamos antes las entradas y eso nos obliga a seguir creciendo poco a poco”. Esa evolución, según explicó, ha permitido ampliar aforos y consolidar un público fiel que cada año responde de forma masiva a las distintas propuestas musicales.Por otro lado, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montalbán, Mariló Muñoz, subrayó la apuesta conjunta de ambos municipios por una programación vinculada al entorno natural y a la convivencia entre localidades. En ese sentido, afirmó que “este festival promueve el ocio en entornos naturales y apuesta por la música de calidad y la diversidad musical”, al tiempo que destacó “el buen ambiente que se genera en cada concierto y la convivencia entre personas de distintas localidades”.Desde Montilla, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, puso en valor la consolidación de esta iniciativa cultural y su relación con las actuaciones de recuperación ambiental impulsadas en distintos puntos del municipio. La responsable municipal señaló que “el Festival de las Fuentes se ha convertido ya en una tradición y en un ejemplo de cómo unir turismo, cultura y medio natural”.Además, Casado recordó que algunos de los conciertos programados este año se celebrarán en espacios recientemente acondicionados gracias al Plan de Sostenibilidad Turística. En concreto, el entorno del Cerro Don Juan ha sido objeto de actuaciones de mejora con una inversión de 144.000 euros.Asimismo, el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en el proyecto de recuperación y puesta en valor de un total de 18 fuentes del municipio, una actuación que suma una inversión global de 325.000 euros. Entre los espacios intervenidos se encuentra la Fuente Nueva, donde tendrá lugar uno de los conciertos del festival y que ya se encuentra completamente reformada tras recuperar parte de su caudal y mejorar todo su entorno natural.En ese sentido, Raquel Casado recordó que estas actuaciones forman parte del proyecto municipal de recuperación y mejora de caminos, fuentes y espacios naturales del entorno de la sierra de Montilla, favoreciendo un modelo turístico más sostenible y conectado con el patrimonio natural del municipio.Las personas interesadas en asistir a cualquiera de los conciertos podrán realizar su inscripción gratuitahasta completar el aforo disponible.